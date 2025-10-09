Как сказать на украинском 'брезговать' - правильные аналоги русскому слову

Вы узнаете:
- Существует ли слово "брезговать" в украинском языке
- Какие украинские слова передают значение русского "брезговать"
- Какие литературные соответствия слова "брезговать"
Слова "брезговать" никогда не существовало в украинском языке. Однако родной язык щедр на соответствия, которые точно передают его значение.
Украинский музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео объяснил, что в украинском языке есть множество альтернатив русскому слову "брезговать". Одним из самых распространенных вариантов является слово "гребувати". Оно означает чувствовать отвращение к кому-то или чему-то, относиться пренебрежительно или надменно.
По словам журналиста, существует также более привычный и повседневный вариант - "гидувати".
"Если вам в столовой захочется сказать "я брезгливый и не могу есть общими ложками", можно уверенно сказать "я гидливый" или "я гидую". Хотя слово звучит несколько грубо, оно четко описывает отношение и проблему", - привел пример Рами.
В то же время, как отметил журналист, "гребувати" и "гидувати" - лишь вершина айсберга. Украинский язык позволяет заменять даже такие резкие слова на более мягкие и романтические.
Слово "цуратися" буквально означает избегать, держаться в стороне, поворачиваться спиной, чуждаться. Его можно смело использовать как аналог "брезговать". Например: "Пан не цурается вести ее в танец" или "Вы не имеете права ею цураться" (Иван Франко, Украденное счастье).
В литературе также встречаются другие синонимы: бридити, обридити, гордувати, угидувати. Они помогают передать отвращение или пренебрежение в разных оттенках.
Как сказать на украинском "брезговать" - видео:
Украинский язык - материалы по теме
Ранее Главред рассказывал, что означает слово "пантелик" и откуда оно взялось. По словам украинского музыканта и журналиста Рами Аль Шаера, происхождение слова неизвестно.
Также слово "именинник" является калькой из русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер назвал украинский аналог.
Кроме этого, в украинском языке слово "затишний" имеет два правильных ударения: зАтишний и затИшний. Оба варианта правильные, но использовать их нужно в зависимости от контекста.
Читайте также:
- На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"
- Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знает
- Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивит
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
