Как сказать на украинском "брезговать" - правильные аналоги русскому слову

Руслана Заклинская
9 октября 2025, 18:25
Слово "брезговать" в украинском языке не существует, но есть не одно, а целый арсенал альтернатив, которые точно передают его значение.
Как сказать на украинском 'брезговать' - правильные аналоги русскому слову
Как будет по-украински "брезговать" / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Существует ли слово "брезговать" в украинском языке
  • Какие украинские слова передают значение русского "брезговать"
  • Какие литературные соответствия слова "брезговать"

Слова "брезговать" никогда не существовало в украинском языке. Однако родной язык щедр на соответствия, которые точно передают его значение.

Украинский музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео объяснил, что в украинском языке есть множество альтернатив русскому слову "брезговать". Одним из самых распространенных вариантов является слово "гребувати". Оно означает чувствовать отвращение к кому-то или чему-то, относиться пренебрежительно или надменно.

По словам журналиста, существует также более привычный и повседневный вариант - "гидувати".

"Если вам в столовой захочется сказать "я брезгливый и не могу есть общими ложками", можно уверенно сказать "я гидливый" или "я гидую". Хотя слово звучит несколько грубо, оно четко описывает отношение и проблему", - привел пример Рами.

В то же время, как отметил журналист, "гребувати" и "гидувати" - лишь вершина айсберга. Украинский язык позволяет заменять даже такие резкие слова на более мягкие и романтические.

Слово "цуратися" буквально означает избегать, держаться в стороне, поворачиваться спиной, чуждаться. Его можно смело использовать как аналог "брезговать". Например: "Пан не цурается вести ее в танец" или "Вы не имеете права ею цураться" (Иван Франко, Украденное счастье).

В литературе также встречаются другие синонимы: бридити, обридити, гордувати, угидувати. Они помогают передать отвращение или пренебрежение в разных оттенках.

Как сказать на украинском "брезговать" - видео:

Украинский язык - материалы по теме

Ранее Главред рассказывал, что означает слово "пантелик" и откуда оно взялось. По словам украинского музыканта и журналиста Рами Аль Шаера, происхождение слова неизвестно.

Также слово "именинник" является калькой из русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер назвал украинский аналог.

Кроме этого, в украинском языке слово "затишний" имеет два правильных ударения: зАтишний и затИшний. Оба варианта правильные, но использовать их нужно в зависимости от контекста.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

украинский язык русский язык культура
08:38

Карта Deep State онлайн за 9 октября: что происходит на фронте (обновляется)

