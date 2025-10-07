Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Слово "именинник" – калька с русского языка, а вот на украинском это слово пишется и звучит по-другому.

По-украински будет правильно "уродинник", а не "именинник" - журналист / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот TikTok

Кратко:

В украинском языке есть слово, которое означает именины

Правильно говорить не "именинник", а "уродинник"

Мало кто знает, кто слово "именинник" на украинском языке пишется и произносится не так, как многие привыкли. В украинском есть другое слово, которым более литературно называют день рождения.

Как будет "именинник" по-украински

В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка, фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер рассказал, что слово "именинник" – калька с русского языка.

По его словам, на украинском будет правильно говорить так: уродонник. Это производное от "уродини" – день рождения.

Смотрите видео, в котором говорится, как правильно говорить "именинник" на украинском языке:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

