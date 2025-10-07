Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Кратко:
- В украинском языке есть слово, которое означает именины
- Правильно говорить не "именинник", а "уродинник"
Мало кто знает, кто слово "именинник" на украинском языке пишется и произносится не так, как многие привыкли. В украинском есть другое слово, которым более литературно называют день рождения.
Как будет "именинник" по-украински
В своем TikTok музыкант и журналист, популяризатор украинского языка, фронтмен группы Бульвар ЛУ Рами Аль Шаер рассказал, что слово "именинник" – калька с русского языка.
По его словам, на украинском будет правильно говорить так: уродонник. Это производное от "уродини" – день рождения.
Смотрите видео, в котором говорится, как правильно говорить "именинник" на украинском языке:
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Айманович Аль Шаер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
