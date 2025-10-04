Когда в Украине появилось слово 'гимн', и что оно означает - ответ удивит

Оказывается, украинцы не всегда употребляли слово "гимн".

Все знают, что такое гимн. Это символ, голос нации, который объединяет людей в моменты радости, скорби или гордости. Однако, задумывались ли вы, откуда взялось это слово?

Откуда происходит слово "гимн"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, почему "гимн" в украинском языке называется "гимном".

Он отметил, что один из основных государственных символов имеет очень странное для украинского уха название.

По его словам, слово "гимн" происходит от греческого hymnos, что означает "похвальная песня". В древности гимнами называли торжественные песни, посвященные богам, героям или великим событиям.

"В украинский язык термин "гимн" попал не так и давно. Лет 200 назад", - подчеркнул он.

Какое слово когда-то употребляли вместо "гимн"

Рами Аль Шаер отметил, что наши предки вместо слова "гимн" использовали прекрасное слово "славень".

"Именно "славень" является исконно украинской формой слова "гимн". И она мне бесконечно нравится", - подытожил он.

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

