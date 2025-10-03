Без привязки к России: какие монеты когда-то были в Украине вместо копейки

Мало кто знает, но название "шаг" совсем не новое.

Когда вместо копейки был шаг / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Почему название "копейка" хотят изменить на "шаг"

Когда украинцы использовали шаги

Наверное все уже слышали, что в парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании названия разменной монеты "копейка" на "шаг". Для многих новое название кажется странным, но на самом деле оно имеет глубокие украинские корни.

Главред решил разобраться, когда в Украине использовали шаги.

Откуда взялось слово "копійка" в Украине

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в украинском языке слово "копійка" считается русинизмом, которое происходит от слова "копейка".

По его словам, это слово возникло как сокращение названия русской монеты - "копейная деньга", на которой сидит царь с копьем верхом на коне.

Как появилось название "шаг"

Мужчина отметил, что название "шаг" совсем не новое. Оно употреблялось на украинских землях еще в XVI-XVII веках.

"Это слово в своем творчестве использовали Тарас Шевченко, Леся Украинка и многие другие культурные деятели", - говорится в видео.

Кроме того, в XX веке марки-шаги Украинской Народной Республики были действительным платежным средством, на обороте которых было написано: "ходит наравне с звонкой монетой".

Когда в Украине отказались от шагов

Автор видео добавил, что уже после восстановления Украиной независимости встал вопрос по поводу названия разменных монет.

Он подчеркнул, что на Луганском станкостроительном заводе были даже отчеканены пробные монеты номиналом 1 шаг и 50 шагов. А художник Василий Лопата даже сделал дизайн 1, 5, 10 и 25 шагов с датой 1992 года. Однако тогда от этой идеи отказались.

"По моему личному мнению, жаль, что это не сделали еще 30 лет назад, потому что "копійка" - это часть российского рубля", - подытожил мужчина.

Украинское название копейки - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

