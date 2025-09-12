Его до сих пор не нашли: где может находиться самый большой клад Украины

Известно, что клад связан со знаменитыми половцами.

В Украине спрятан клад / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Еще с детства истории о спрятанных сокровищах интересуют многих людей. Это именно та тайна, которая связывает что-то реальное и магическое. Кроме того, по всей Украине в разные времена были спрятаны всевозможные сокровища, которые до сих пор не дают покоя охотникам за ними.

Главред решил разобраться, какой самый большой ненайденный клад в Украине.

Что известно о самом большом сокровище в Украине

Автор канала Характерник в своем видео рассказывает, что один из самых больших ненайденных кладов в Украине связан со знаменитыми половцами и их спрятанным богатством.

"Половцы были кочевым народом, которые господствовали в степях Украины в XI-XIII веках. Они были известны как искусные воины и торговцы, которые часто грабили и захватывали добычу во время своих набегов", - подчеркнул он.

Где спрятан самый большой клад Украины

Мужчина отмечает, что по легенде, один из самых богатых и влиятельных Хан Кобяк спрятал свои несметные сокровища где-то на территории современной Херсонской области.

"Существует несколько версий этой легенды, одна из которых гласит, что Кобяк перед своей смертью приказал спрятать все свои сокровища в огромном подземном хранилище, которое было вырыто специально для этой цели. Этот тайник был настолько хорошо замаскирован и защищен, что лишь избранные воины знали его точное место нахождения. Однако они все погибли в сражениях. Так и не раскрыв тайну сокровища", - говорится в видео.

Автор добавил, что другая версия гласит, что сокровища были спрятаны в одном из многочисленных курганов, которые остались от половцев.

"Курганы - это древние могильники, которые сохранились по всей территории Украины. Некоторые из них действительно содержат не только захоронения, но и скрытые сокровища", - подытожил он.

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

