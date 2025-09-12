В роду были хозяева - какие фамилии свидетельствуют о селянском происхождении

Ваша фамилия может рассказать, были ли ваши предки земледельцами или хозяевами.

Какие украинские фамилии указывают на происхождение из рода трудолюбивых крестьян / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие общие названия крестьянина стали основой для украинских фамилий

Какие фамилии происходят от слов "кметь", "господар" и "ґазда "

Как животноводство повлияло на формирование украинских фамилий

Украинские фамилии отражают занятия, социальное положение, местность проживания и даже личные черты характера их носителей. Особое место среди них занимают фамилии, возникшие на основе занятий сельским хозяйством.

Украинский языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" отмечал, что основная масса украинского народа исторически состояла из крестьян-земледельцев. В то же время количество фамилий, непосредственно указывающих на занятие сельским хозяйством, относительно невелико. Это, на первый взгляд, странное явление объясняется тем, что фамилия Крестьянин (подобное французскому Paisant) обычно возникало тогда, когда крестьянин переезжал в город.

Фамилии от общих названий крестьянина

В народном языке человека, который занимался хозяйством в селе, называли словами кметь, хозяин или газда. От этих названий происходят украинские фамилии:

Кметь , Кмить с производными Кметик, Кметюк;

, с производными Кметик, Кметюк; от древнего слова сподар (хозяин) - Сподарик , Сподаренко ;

, ; от слова ґазда - Газда, Газдайко (распространены на Львовщине).

Синонимами к слову хлебороб были также гречкосей и хозяин. Так, фамилия Гречкосий подтверждает, что слово широко употреблялось в народе, а не было лишь поэтическим новообразованием Шевченко. На Тернопольщине зафиксирована также фамилия Хлебороб.

Фамилии по сельскохозяйственным работам

Важнейшие работы крестьянина тоже стали основой для формирования фамилий. Среди них:

Пахарь - от плугатаря;

Косарь - от косаря, с многочисленными производными: Косаревич, Косарчин, Косарик, Косаренко.

Фамилии, связанные с животноводством.

Животноводство, как вторая ведущая сфера сельской жизни, тоже дало большое количество фамилий:

Конюх , Конюшик - от коневодства.

, - от коневодства. Стадник - пастух или смотритель стада (встречается в 12 областях).

- пастух или смотритель стада (встречается в 12 областях). Воловик , Воловник , Воловец , Коровник , Телятник - от разведения крупного рогатого скота.

, , , , - от разведения крупного рогатого скота. Вакар , Вакарик - с румынского väcär (корова).

, - с румынского väcär (корова). Чередник , Чередниченко - смотритель стада.

, - смотритель стада. Овчар и производные Овчарик, Овчарик, Овчаренко, Овчарук, Овчарук, Овчаров, Овчарский - от овцеводства.

и производные Овчарик, Овчарик, Овчаренко, Овчарук, Овчарук, Овчаров, Овчарский - от овцеводства. Чабан с производными Чабаник, Чабаненко, Чабанович.

с производными Чабаник, Чабаненко, Чабанович. Свинар - от разведения или торговли свиньями.

- от разведения или торговли свиньями. Пастух и производные Пастушик, Пастушенко, Пастушок, Пастушкевич, Пастущин, Пастущак - от общего названия пастуха. Возможным синонимом является также Пастивничий.

Пасечничество и фамилии

Отдельным направлением сельского хозяйства было пчеловодство (бортничество). Оно закрепилось в таких фамилиях, как:

Бортник, Бортей, Бортовой, Бортейчук ;

; Пасека, Пасечник, Пасечный, Пасишний, Пасичняк, Пасичинский.

С ним связаны также фамилии Рой, Рой, Роик, напоминающие о пчелиных роях.

Огородничество и садоводство

Развитие огородничества и садоводства в Украине дало начало таким фамилиям:

Огородник, Огородник, Огородницкий ;

; Садовник, Садовый, Садовый.

Украинские фамилии хранят в себе отголосок многовековых занятий наших предков. Они отражают не только социальный статус и образ жизни крестьянина, но и те конкретные работы и ремесла, которые формировали основу традиционного украинского общества.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

