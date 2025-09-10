Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев

Наши предки считали, что некоторые фамилии обладают особой силой.

Наши предки придавали фамилиям особое значение. В частности, когда-то верили, что родовое имя может оберегать человека. Но считалось, что такую силу имеют лишь некоторые фамилии.

Главред решил разобраться, какие фамилии оберегают человека от зла.

Какие фамилии считаются оберегами

В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что фамилии-обереги обычно происходили от названий животных. Что интересно, некоторые из них сохранились до нашего времени и их можно часто услышать.

Какие украинские фамилии защищают своих владельцев:

Сова

Считается, что владельцами этой фамилии становились только очень мудрые люди, к которым приходили за советами. Сейчас она занимает 838 место среди самых популярных в Украине фамилий. Данное родовое имя носят 4 504 украинца. В реестрах оно упоминается среди репрессированных, православного духовенства, киевского мещанства и старшины Гетманщины.

Заяц

Когда-то эту фамилию присваивали тем, кто отличился бдительностью и чрезвычайной скоростью. Сейчас такое родовое имя занимает 182 место среди самых распространенных в Украине. Оно насчитывает 13 743 носителей. Фамилия упоминается в казацких реестрах за 1756, 1649 и 1638 годы.

Жук

Наши предки давали такую фамилию мужественным и трудолюбивым людям, которые были уверены в себе. Ее можно назвать довольно распространенной, ведь сейчас в Украине проживает 21 472 владельца. В реестрах данное родовое имя упоминается среди еврейства, репрессированных, киевского мещанства и старшины Гетманщины.

Лисица

Такую фамилию присваивали только тем, кто был хитрым и изобретательным. Сейчас в Украине проживает только 3 041 человек с этим родовым именем. Оно упоминается в реестрах среди еврейства, репрессированных, киевского мещанства и старшины Гетманщины.

Об источнике: генеалогическое общество "Родные" Генеалогическое общество "Родные" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте. "Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.). После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

