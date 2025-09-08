Их можно услышать и сейчас: какие украинские фамилии когда-то давали беднякам

Когда-то фамилии часто указывали на финансовое положение человека.

https://glavred.info/culture/ih-mozhno-uslyshat-i-seychas-kakie-ukrainskie-familii-kogda-to-davali-bednyakam-10696193.html Ссылка скопирована

Какие фамилии давали беднякам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фамилии давали бедным людям

Сколько людей сейчас их носят

Как известно, нашим предкам давали фамилии по внешности, характеру, профессии или финансовому положению. Что интересно, когда-то бедные люди редко выбирали себе фамилию, обычно ее давали другие.

Главред решил разобраться, какие фамилии носили украинцы, которые были бедными.

видео дня

Какие украинские фамилии принадлежали бедным людям

Согласно данным генеалогического общества "Рідні", с давних времен существовали фамилии, которые указывали на материальные проблемы. Некоторые из них встречаются даже в наше время.

Какие фамилии указывают на то, что предки не имели большого состояния:

Босенко

Известно, что эту фамилию образовали от слова "босой". Владельцами этого родового имени становились люди, которым не хватало денег даже на обувь, из-за чего им приходилось ходить босиком. Сейчас в Украине проживает 2 488 человек с такой фамилией.

Голик

Вероятно, эту фамилию сформировали от слова "голый", что также может указывать на серьезные финансовые проблемы. Сейчас известно о 2 843 носителях такого родового имени.

Капара

Данное родовое имя образовано от слова "капарить", которое означает "жить в бедности или нищете". Такая фамилия считается редкой, ведь насчитывается лишь 27 носителей.

Нужденко

Эту фамилию также можно считать довольно редкой, потому что в Украине сейчас проживает только 81 представитель.

Гетенко

Такую фамилию услышать сейчас - большая удача. Такое родовое имя носят только 8 украинцев.

Голиш

Сейчас в Украине насчитывается 639 носителей этой фамилии.

Голяк

Данную фамилию уже можно услышать чаще, ведь 1 527 человек имеют такое родовое имя.

Дерновый

Известно о 454 носителях этой фамилии.

Калюжный

4 181 украинец имеет эту фамилию.

Ранее мы также рассказывали о том, какая самая редкая фамилия в Украине. Оказывается, в Украине сохранились уникальные и иногда забавные фамилии.

Кроме того, фамилия может рассказать, имеет ли человек благородные корни. В частности, по ней можно определить, были ли ваши предки литовскими князьями.

Читайте также:

Об источнике: генеалогическое общество "Рідні" Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте. "Рідні" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.). После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред