Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФ

Российский исторический миф о "святых" и "миротворцах" царей на самом деле скрывает их преступления, отметил профессиональный историк Александр Алферов.

https://glavred.info/culture/kakie-prozvishcha-byli-u-russkih-carey-raskryt-nyuans-kotoryy-zamalchivayut-v-rf-10696028.html Ссылка скопирована

Какие прозвища были у российских царей - историк раскрыл нюанс / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как называли царей в России

Как звали российских царей

Какие прозвища были у российских царей

Российская история полна мифов, а образы царей часто украшали, чтобы скрыть их преступления. Об этом в видео на YouTube рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

Главред выяснил, какие настоящие прозвища правителей России.

видео дня

Фальшивые прозвища для российских царей

"Россияне придумали фальшивые прозвища своим царям, чтобы отбелить их преступления. Приведу примеры последних трех", - подчеркнул Алферов.

По его словам, в учебниках истории российских правителей называли почти святыми, хотя реальность была противоположной.

Смотрите видео о российских царях:

Что известно о Николае II

Последнего царя Российской империи Николая II часто величают "святым".

"Его называют святым, но в народе его называли всегда кровавый", - указывает Алферов.

Именно при его правлении происходили массовые расстрелы и преследования, что и оставило настоящую память о нем среди подданных.

Что известно об Александре III

Отца Николая II, Александра III, в российской традиции прозвали "миротворцем". Но этот образ не соответствует действительности.

"Для украинцев, поляков, евреев и других порабощенных империей народов он запомнился исключительно политикой русификации и религиозной нетерпимости", - пояснил Алферов.

Таким образом, "миротворец" стал символом репрессий и насильственной ассимиляции.

Что известно об Александре II - кто запретил украинский язык

Деда Николая II, Александра II, российская историография называет "освободителем". Но украинцам и другим покоренным народам его правление запомнилось совсем иначе.

"Этот Освободитель Эмским указом запретил украинский язык, уничтожил Греко-католическую церковь, при его правлении расстреливали мирных жителей и погиб, Освободитель, от седьмого покушения на жизнь", - напомнил историк.

Настоящие "позывные" российских царей

Алферов подытожил, что настоящие характеристики этих правителей гораздо жестче.

"Убийцы, мучители и самодуры. Вот такие прозвища им бы лучше подходили, а не то, что придумывали российские историки", - резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред