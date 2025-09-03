Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в Украине

О чем идет речь в материале:
- Как можно узнать историю фамилии
- Где искать корни своей фамилии
- Как мои предки получили свою фамилию
В Украине сохранились десятки тысяч уникальных и редких фамилий, происхождение которых порой вызывает удивление и даже улыбку, ведь они возникали от прозвищ, профессий, особенностей характера или даже звукоподражаний. Об этом в видео на YouTube рассказал родовед и блогер Ярослав Сумышин.
"Украинские фамилии имеют разное происхождение. Значительная часть образована от собственных имен предков, их профессий, по месту прежнего проживания прародителей и так далее. Но особенно колоритными являются фамилии, которые сформировались от разнообразных прозвищ", - объясняет он.
Главред выяснил, какая самая редкая фамилия в Украине.
Откуда происходят корни фамилии
Одним из самых удивительных является фамилия "Панибудьласка", которую кто-то получил за свою чрезмерную вежливость. Подобным образом возникла и фамилия "Добрыдник" - от слова "добрый день", которым человек здоровался слишком часто или не вовремя.
"Искаженное слово или особенности индивидуального произношения могли тоже стать объектом насмешки и основанием для образования прозвища. Так возникли, видимо, фамилии "Однорал" и "Карнедал" из искаженных слов "генерал" и "кардинал"", - объясняет Сумышин.
Смотрите видео о том, как узнать историю фамилии:
Что несет в себе фамилия
Эксперт отмечает, что многие редкие украинские фамилии происходят от названий любимых блюд или предметов быта.
"Фамилии, образованные от названий блюд, как борщ, вареница, сало, молоко, масло, уха и многие другие, могли образоваться благодаря тому, что кто-то особенно любил такое блюдо или угощал им гостей", - рассказал он.
Подобная ситуация и с названиями животных. Человека хитрого могли назвать "Лис", упрямого - "Бык", а тяжелого и неуклюжего - "Медведь".
Абсурдные и смешные фамилии
Есть и так называемые "насмешливые" варианты, которые сегодня звучат особенно забавно.
"Сохранилось много так называемых насмешливых прозвищ, перешедших со временем в фамилии, как Подкуймуха, Святокум, Семибаламут, Нетудихата, Поконьборода, Неижмак, Вырвихвис", - привел примеры Сумышин.
В то же время существуют и фамилии, происхождение которых невозможно объяснить даже специалистам. "Это искусственно образованные слова, непонятные для нас. Например, Баляба, Галазика, Секилинда, Пиндра, Цубера, Нерепеха, Джичка, Джебка, Шпуй, Цюсь, Пось", - уточнил родовед.
Как образовывались украинские фамилии
Отдельную группу составляют редкие фамилии, возникшие из звукоподражаний.
"Встречаются фамилии, образованные из различных звукоподражательных слов. Гойда - слова гойда-гойда, выражают колесование, качание колески или ребенка в руках. Гоць - то же, что гоп, означает прыжок. Калат - выражает звук от удара палкой по деревянному предмету. Дзень - выражает звук колокола", - пояснил Сумышин.
Есть даже фамилии от возгласов
"Леле" (сожаление, сетование), "Гий" (эмоциональный возглас), "Гета" (команда лошади), или "Кукурика", образованное от крика петуха", - добавляет он.
Какие есть уникальные украинские фамилии
По словам эксперта, значение многих из них со временем утратилось.
"Когда прозвище возникало, значение его было для всех понятно, а когда оно переносилось на другие поколения, то значение терялось", - говорится в видео.
Вам также может быть интересно:
- "Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит
- Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не все
- В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как противодействовать ему
О персоне: Ярослав Сумышин
Ярослав Сумышин - исследователь, который занимается генеалогией и изучает прошлое. Автор канала Хроники генеалога на YouTube. Он делится интересными и неизвестными историческими фактами. На его канал уже подписалось более 26 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред