Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в Украине

В Украине сохранились уникальные и иногда забавные фамилии, происхождение значительной части из них объяснил родовед и блогер Ярослав Сумышин.

В Украине сохранились десятки тысяч уникальных и редких фамилий, происхождение которых порой вызывает удивление и даже улыбку, ведь они возникали от прозвищ, профессий, особенностей характера или даже звукоподражаний. Об этом в видео на YouTube рассказал родовед и блогер Ярослав Сумышин.

"Украинские фамилии имеют разное происхождение. Значительная часть образована от собственных имен предков, их профессий, по месту прежнего проживания прародителей и так далее. Но особенно колоритными являются фамилии, которые сформировались от разнообразных прозвищ", - объясняет он.

Главред выяснил, какая самая редкая фамилия в Украине.

Откуда происходят корни фамилии

Одним из самых удивительных является фамилия "Панибудьласка", которую кто-то получил за свою чрезмерную вежливость. Подобным образом возникла и фамилия "Добрыдник" - от слова "добрый день", которым человек здоровался слишком часто или не вовремя.

"Искаженное слово или особенности индивидуального произношения могли тоже стать объектом насмешки и основанием для образования прозвища. Так возникли, видимо, фамилии "Однорал" и "Карнедал" из искаженных слов "генерал" и "кардинал"", - объясняет Сумышин.

Что несет в себе фамилия

Эксперт отмечает, что многие редкие украинские фамилии происходят от названий любимых блюд или предметов быта.

"Фамилии, образованные от названий блюд, как борщ, вареница, сало, молоко, масло, уха и многие другие, могли образоваться благодаря тому, что кто-то особенно любил такое блюдо или угощал им гостей", - рассказал он.

Подобная ситуация и с названиями животных. Человека хитрого могли назвать "Лис", упрямого - "Бык", а тяжелого и неуклюжего - "Медведь".

Абсурдные и смешные фамилии

Есть и так называемые "насмешливые" варианты, которые сегодня звучат особенно забавно.

"Сохранилось много так называемых насмешливых прозвищ, перешедших со временем в фамилии, как Подкуймуха, Святокум, Семибаламут, Нетудихата, Поконьборода, Неижмак, Вырвихвис", - привел примеры Сумышин.

В то же время существуют и фамилии, происхождение которых невозможно объяснить даже специалистам. "Это искусственно образованные слова, непонятные для нас. Например, Баляба, Галазика, Секилинда, Пиндра, Цубера, Нерепеха, Джичка, Джебка, Шпуй, Цюсь, Пось", - уточнил родовед.

Как образовывались украинские фамилии

Отдельную группу составляют редкие фамилии, возникшие из звукоподражаний.

"Встречаются фамилии, образованные из различных звукоподражательных слов. Гойда - слова гойда-гойда, выражают колесование, качание колески или ребенка в руках. Гоць - то же, что гоп, означает прыжок. Калат - выражает звук от удара палкой по деревянному предмету. Дзень - выражает звук колокола", - пояснил Сумышин.

Есть даже фамилии от возгласов

"Леле" (сожаление, сетование), "Гий" (эмоциональный возглас), "Гета" (команда лошади), или "Кукурика", образованное от крика петуха", - добавляет он.

Какие есть уникальные украинские фамилии

По словам эксперта, значение многих из них со временем утратилось.

"Когда прозвище возникало, значение его было для всех понятно, а когда оно переносилось на другие поколения, то значение терялось", - говорится в видео.

О персоне: Ярослав Сумышин Ярослав Сумышин - исследователь, который занимается генеалогией и изучает прошлое. Автор канала Хроники генеалога на YouTube. Он делится интересными и неизвестными историческими фактами. На его канал уже подписалось более 26 тысяч пользователей.

