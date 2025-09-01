Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с ним

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 11:37
140
В Украине зафиксировано нашествие опасного вредителя - картофельной моли, которая может уничтожить до 80% урожая и угрожает как полям, так и запасам.
В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с ним
В Украине нашествие нового вредителя - как бороться с картофельной молью / Коллаж Главред, фото: Госпродпотребслужба, скриншот из видео,

О чем идет речь в материале:

  • Как бороться с картофельной молью
  • Как выглядит картофельная моль
  • Какое количество поколений картофельной моли в естественных условиях

В Украине появился новый опасный вредитель, который угрожает картофелю и другим пасленовым культурам. Речь идет о картофельной моли, которая способна уничтожить до 80% урожая как в поле, так и при хранении дома. Об этом рассказывает автор YouTube-канала "Характерник".

Главред выяснил, как вывести картофельную моль.

видео дня

Новый враг украинских огородов

Автор YouTube-канала "Характерник" в своем видео предупредил, что проблема набирает масштабы.

"В Украине нашествие новых вредителей, которые поедают картофель, они способны уничтожить до 80% урожая, как в поле, так и при хранении дома. Речь идет о картофельной моли", - говорится в видео.

Смотрите видео о новом вредителе в Украине:

По его словам, этот вредитель атакует прежде всего картофель и томаты, но может повреждать и другие пасленовые культуры.

Как живет и распространяется картофельная моль

Блогер объясняет, что насекомое очень быстро размножается и образует несколько поколений в течение сезона.

"Они образуют 4-5 поколений, которые живут от 20 до 60 дней. Гусеницы моли питаются листьями, стеблями и клубнями картофеля", - добавляет блогер.

Особую опасность моль представляет во время хранения урожая. Попав в хранилище, она продолжает портить клубни, что грозит потерями даже после сбора картофеля.

Признаки заражения картофельной молью

Эксперт советует обратить внимание на характерные симптомы:

"Признаками заражения являются извилистые ходы в листьях и стеблях. Поврежденные клубни с отверстиями и темными комочками экскрементов. А также мелкие бабочки, которые взлетают при прикосновении к растению или таре с картофелем", - указывает он.

Эти признаки свидетельствуют об активном размножении вредителя и быстром поражении насаждений.

Как противодействовать картофельной моли

Специалист отмечает, что самый эффективный способ остановить распространение моли - строгий контроль и меры предосторожности.

"Лучшее противодействие - это карантинные мероприятия", - резюмирует блогер.

Речь идет о своевременном выявлении зараженных растений, изоляции поврежденных партий урожая и соблюдении правил хранения.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

вредители
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

12:35Война
Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:57Украина
Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:31Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытием

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытием

Последние новости

13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

Реклама
11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

Реклама
10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

03:32

Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

02:30

В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

01:36

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

01:30

Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

Реклама
31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

22:16

Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

22:08

Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

21:42

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума ТрампаВидео

21:21

Что делать с мелкой картошкой

21:00

Благоприятные дни: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025Видео

20:22

Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки

20:21

Гарантии безопасности для Украины: новый "Минск" или "Будапешт"?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия Ротару
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять