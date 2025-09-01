В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с ним

О чем идет речь в материале:
В Украине появился новый опасный вредитель, который угрожает картофелю и другим пасленовым культурам. Речь идет о картофельной моли, которая способна уничтожить до 80% урожая как в поле, так и при хранении дома. Об этом рассказывает автор YouTube-канала "Характерник".
Новый враг украинских огородов
Автор YouTube-канала "Характерник" в своем видео предупредил, что проблема набирает масштабы.
"В Украине нашествие новых вредителей, которые поедают картофель, они способны уничтожить до 80% урожая, как в поле, так и при хранении дома. Речь идет о картофельной моли", - говорится в видео.
По его словам, этот вредитель атакует прежде всего картофель и томаты, но может повреждать и другие пасленовые культуры.
Как живет и распространяется картофельная моль
Блогер объясняет, что насекомое очень быстро размножается и образует несколько поколений в течение сезона.
"Они образуют 4-5 поколений, которые живут от 20 до 60 дней. Гусеницы моли питаются листьями, стеблями и клубнями картофеля", - добавляет блогер.
Особую опасность моль представляет во время хранения урожая. Попав в хранилище, она продолжает портить клубни, что грозит потерями даже после сбора картофеля.
Признаки заражения картофельной молью
Эксперт советует обратить внимание на характерные симптомы:
"Признаками заражения являются извилистые ходы в листьях и стеблях. Поврежденные клубни с отверстиями и темными комочками экскрементов. А также мелкие бабочки, которые взлетают при прикосновении к растению или таре с картофелем", - указывает он.
Эти признаки свидетельствуют об активном размножении вредителя и быстром поражении насаждений.
Как противодействовать картофельной моли
Специалист отмечает, что самый эффективный способ остановить распространение моли - строгий контроль и меры предосторожности.
"Лучшее противодействие - это карантинные мероприятия", - резюмирует блогер.
Речь идет о своевременном выявлении зараженных растений, изоляции поврежденных партий урожая и соблюдении правил хранения.
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
