Кара Божья или нечто большее: что говорит Библия о саранче и ее предназначении

В Библии саранча предстает как особое создание, несущее в себе глубокий символизм.

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Что говорит Библия о саранче / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Что в Библии сказано о саранче

Зачем Бог создал саранчу

Разрешается ли есть саранчу

Саранча является одним из самых знаковых Божьих созданий. Она упоминается неоднократно в Священном Писании, в частности в контексте кар, очищения, испытаний, и даже как пища. Ее появление на страницах Библии наполнено глубоким символизмом, а иногда и практическим смыслом.

Главред узнал, что именно говорит Библия о саранче и зачем она была создана.

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Что в Библии сказано о саранче

Саранча упоминается в Библии неоднократно и всегда имеет мощное символическое или апокалиптическое значение. Самым известным примером является история о десяти казней египетских, где саранча стала одной из самых страшных бед.

В Ветхом Завете саранча предстает преимущественно как кара Божья или символ разрушения. Так, в книге Исход Господь предупреждает: если фараон откажется отпустить народ, "завтра я спущу саранчу" на Египет(Исх. 10:4-5), и "покроет она поверхность земли, и нельзя будет видеть земли. И поест она остатки уцелевшего, оставшегося вам от града, и поест она всякое дерево, растущее вам из земли" (Исх. 10:4-5).

Подобная картина встречается в Повторении Закона, где за непослушание Бог угрожает: "Ибо пожрет его саранча"(Втор.З. 28:38-39), то есть ни одно зерно не уцелеет. Пророческое слово использует образ саранчи для метафоры Божьего осуждения: пророк Иоиль называет саранчу "великим войском", которое поглотит урожай(Иоиль 2:25).

В Новом Завете же в видении Откровения апостола Иоанна саранча предстает в апокалиптическом образе ужасающих тварей(Откр. 9:7-10). Таким образом, Библия описывает саранчу как могущественную природную силу и как символ Божьего суда над нечестивыми.

Также в книге Иоиля (2:25) Бог обещает восстановить то, что было уничтожено саранчой, как знак милосердия после покаяния.

"И возмещу вам за те годы, которые пожрала саранча", - говорится в книге Иоиля.

Зачем Бог создал саранчу

Библия прямо не объясняет все цели создания саранчи, но можно сделать несколько выводов. Во-первых, это существо Божьего творения (касается всех животных; Быт. 1:24-25) - она существует по Божьему замыслу и "добрая" в общей оценке.

Во-вторых, саранча служит орудием Божьей воли. Пророк Амос прямо говорит, что Господь создал саранчу в нужное время (Амос 7:1). То есть Бог сознательно использует ее как средство наказания за грехи людей.

В то же время саранча является частью природного цикла, ее существование свидетельствует о многообразии и балансе жизни на земле.

Специалисты также отметили, что существует неожиданный, но эффективный защитник от саранчи - птица, о которой обычно не вспоминают сразу. Стоит только привлечь ее, и урожай можно уберечь.

Как отличить саранчу от кузнечика / Инфографика: Главред

Можно ли есть саранчу по Библии

Так, в Библии указано, что саранча относится к чистым животным, которых можно употреблять в пищу. В книге Левит (11:22) четко сказано: "Вот каких из них можно вам есть: саранчу с породой ее, коньки всякие, и скакуны всякие с породою их, и хрущи всякие с породою их, и жуки всякие с породою их".

Таким образом, саранча - одно из немногих насекомых, которые разрешено употреблять по законам Моисея. Все остальные летающие насекомые остаются "отвратительными" и не съедобными. Следовательно закон четко дает "пищевое" исключение для саранчи и похожих прыгающих насекомых.

Это было особенно актуально для жителей пустынных и полупустынных регионов, где еды было немного, а саранча становилась доступным источником белка.

Кто ел саранчу в Библии

Самым известным примером является пророк Иоанн Креститель. В Евангелии от Матфея (3:4) о нем сказано: "Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на бедрах своих, а пищей ему была саранча и дикий мед".

В Новом Завете во второй раз подчеркивается его пища: "пищей его были саранча и дикий мед" (Мф. 3:4). Такой рацион подчеркивал аскетический образ жизни Иоанна и служил символом преданности Богу.

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Об источнике: Библия Библия - это священная книга христианства. Она состоит из двух частей: Ветхого и Нового Заветов. Ветхий Завет описывает историю сотворения мира, народ Израиля и Божьи законы. Новый Завет содержит жизнь, учение, смерть и воскресение Иисуса Христа, а также послания его учеников. Количество книг в Библии зависит от конфессиональной традиции: в протестантской Библии - 66 книг, в католической - 73 книги, в православной - 76 книг. Библия была написана более 40 авторами в течение примерно 1 500 лет.

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