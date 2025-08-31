Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не все

О чем идет речь в материале:
- Из чего на самом деле делают сахар
- Как получают белый сахар
- Как из свеклы делают сахар
Белый сахар для многих является неотъемлемой частью ежедневного рациона, однако мало кто знает, из чего именно его производят и как он попадает на полки магазинов. О том, из чего делают сахар говорится в видео проекта "Unicorn School" на YouTube.
Главред выяснил, из чего делают сахар в Украине.
Что такое сахар с научной точки зрения
Эксперты проекта Unicorn School объясняют, что сахароза относится к классу углеводов.
"Молекулярная формула сахарозы - C₁₂H₂₂₂O₁. В природе синтезируется с глюкозой", - говорится в видео.
Сахар обеспечивает до трети всей энергии, которую человек получает из углеводов, а следовательно занимает важное место в питании.
Смотрите видео о том, как делают белый сахар:
Из чего производят сахар
Основным сырьем для производства сахара является сахарная свекла и сахарный тростник.
"Главным техническим сырьем для производства сахара в странах Европы и Северной Америки является сахарная свекла. А в странах с жарким и влажным климатом - сахарный тростник", - отмечают в Unicorn School.
Как изготавливают сахар
Процесс производства - многоступенчатый:
- свеклу моют и измельчают;
- полученную массу заливают горячей водой, чтобы выделить сахарозу;
- остаток, известный как жом, используют для кормления скота;
- раствор очищают, сначала добавляя известковое молоко, а затем пропуская сквозь него углекислый газ;
- полученную жидкость обесцвечивают и обрабатывают сульфуроксидом;
- после выпаривания образуются кристаллы сахара.
"Сахароза кристаллизуется и образуется сахарный песок. Побочные продукты кристаллизации, такие как патока и меласса, используют в производстве дрожжей, этанола, а также кондитерских изделий", - объясняют эксперты.
Таким образом, производство сахара можно считать безотходным, ведь даже побочные продукты находят применение.
Химический процесс производства сахара
С научной точки зрения главным в производстве является гидролиз сахарозы.
"Сахароза, то есть сахар, состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы. И при гидролизе она расщепляется на эти две составляющие", - объясняют в Unicorn School.
Сколько сахара потребляют украинцы
Отдельное внимание специалисты обращают на чрезмерное потребление этого продукта. В сюжете "Сніданку з 1+1" отмечается, что каждый украинец съедает почти три килограмма сахара в месяц.
Смотрите видео о том, откуда берется сахар:
По подсчетам Госстата, средний украинец потребляет 2,8 кг сахара в месяц, или 93 грамма в день, тогда как Минздрав рекомендует не более 30 граммов.
"Однако по сравнению с другими странами, украинцы не самые большие любители сладенького. Например, американцы съедают 126 граммов сахара в день, немцы - почти 103 грамма", - говорится в сюжете.
Почему украинцы едят так много сахара
Причинами переедания называют особенности национальной кухни, заедание стрессов сладким и отсутствие контроля за составом продуктов.
Эксперты советуют:
- отказаться от сахара-песка;
- употреблять не более 200 граммов фруктов ежедневно;
- ограничить количество варенья до двух чайных ложек.
Вам также может быть интересно:
- Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делают
- Раскрыто настоящее имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивали
- Популярный миф опровергнут - что будет с человеком, если съесть косточки арбуза
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред