  Жизнь

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не все

Юрий Берендий
31 августа 2025, 15:53
Сахар является неотъемлемой частью рациона многих людей, однако немногие знают, из чего его производят и как он попадает на наши столы, указывают эксперты.
Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не все
Из чего на самом деле делают белый сахар - как изготавливают сахар

О чем идет речь в материале:

  • Из чего на самом деле делают сахар
  • Как получают белый сахар
  • Как из свеклы делают сахар

Белый сахар для многих является неотъемлемой частью ежедневного рациона, однако мало кто знает, из чего именно его производят и как он попадает на полки магазинов. О том, из чего делают сахар говорится в видео проекта "Unicorn School" на YouTube.

Главред выяснил, из чего делают сахар в Украине.

видео дня

Что такое сахар с научной точки зрения

Эксперты проекта Unicorn School объясняют, что сахароза относится к классу углеводов.

"Молекулярная формула сахарозы - C₁₂H₂₂₂O₁. В природе синтезируется с глюкозой", - говорится в видео.

Сахар обеспечивает до трети всей энергии, которую человек получает из углеводов, а следовательно занимает важное место в питании.

Смотрите видео о том, как делают белый сахар:

Из чего производят сахар

Основным сырьем для производства сахара является сахарная свекла и сахарный тростник.

"Главным техническим сырьем для производства сахара в странах Европы и Северной Америки является сахарная свекла. А в странах с жарким и влажным климатом - сахарный тростник", - отмечают в Unicorn School.

Как изготавливают сахар

Процесс производства - многоступенчатый:

  • свеклу моют и измельчают;
  • полученную массу заливают горячей водой, чтобы выделить сахарозу;
  • остаток, известный как жом, используют для кормления скота;
  • раствор очищают, сначала добавляя известковое молоко, а затем пропуская сквозь него углекислый газ;
  • полученную жидкость обесцвечивают и обрабатывают сульфуроксидом;
  • после выпаривания образуются кристаллы сахара.

"Сахароза кристаллизуется и образуется сахарный песок. Побочные продукты кристаллизации, такие как патока и меласса, используют в производстве дрожжей, этанола, а также кондитерских изделий", - объясняют эксперты.

Таким образом, производство сахара можно считать безотходным, ведь даже побочные продукты находят применение.

Химический процесс производства сахара

С научной точки зрения главным в производстве является гидролиз сахарозы.

"Сахароза, то есть сахар, состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы. И при гидролизе она расщепляется на эти две составляющие", - объясняют в Unicorn School.

Сколько сахара потребляют украинцы

Отдельное внимание специалисты обращают на чрезмерное потребление этого продукта. В сюжете "Сніданку з 1+1" отмечается, что каждый украинец съедает почти три килограмма сахара в месяц.

Смотрите видео о том, откуда берется сахар:

По подсчетам Госстата, средний украинец потребляет 2,8 кг сахара в месяц, или 93 грамма в день, тогда как Минздрав рекомендует не более 30 граммов.

"Однако по сравнению с другими странами, украинцы не самые большие любители сладенького. Например, американцы съедают 126 граммов сахара в день, немцы - почти 103 грамма", - говорится в сюжете.

Почему украинцы едят так много сахара

Причинами переедания называют особенности национальной кухни, заедание стрессов сладким и отсутствие контроля за составом продуктов.

Эксперты советуют:

  • отказаться от сахара-песка;
  • употреблять не более 200 граммов фруктов ежедневно;
  • ограничить количество варенья до двух чайных ложек.

