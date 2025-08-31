Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не все

Сахар является неотъемлемой частью рациона многих людей, однако немногие знают, из чего его производят и как он попадает на наши столы, указывают эксперты.

https://glavred.info/life/iz-chego-na-samom-dele-delayut-belyy-sahar-pravda-kotoruyu-znayut-ne-vse-10694213.html Ссылка скопирована

Из чего на самом деле делают белый сахар - как изготавливают сахар / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Из чего на самом деле делают сахар

Как получают белый сахар

Как из свеклы делают сахар

Белый сахар для многих является неотъемлемой частью ежедневного рациона, однако мало кто знает, из чего именно его производят и как он попадает на полки магазинов. О том, из чего делают сахар говорится в видео проекта "Unicorn School" на YouTube.

Главред выяснил, из чего делают сахар в Украине.

видео дня

Что такое сахар с научной точки зрения

Эксперты проекта Unicorn School объясняют, что сахароза относится к классу углеводов.

"Молекулярная формула сахарозы - C₁₂H₂₂₂O₁. В природе синтезируется с глюкозой", - говорится в видео.

Сахар обеспечивает до трети всей энергии, которую человек получает из углеводов, а следовательно занимает важное место в питании.

Смотрите видео о том, как делают белый сахар:

Из чего производят сахар

Основным сырьем для производства сахара является сахарная свекла и сахарный тростник.

"Главным техническим сырьем для производства сахара в странах Европы и Северной Америки является сахарная свекла. А в странах с жарким и влажным климатом - сахарный тростник", - отмечают в Unicorn School.

Как изготавливают сахар

Процесс производства - многоступенчатый:

свеклу моют и измельчают;

полученную массу заливают горячей водой, чтобы выделить сахарозу;

остаток, известный как жом, используют для кормления скота;

раствор очищают, сначала добавляя известковое молоко, а затем пропуская сквозь него углекислый газ;

полученную жидкость обесцвечивают и обрабатывают сульфуроксидом;

после выпаривания образуются кристаллы сахара.

"Сахароза кристаллизуется и образуется сахарный песок. Побочные продукты кристаллизации, такие как патока и меласса, используют в производстве дрожжей, этанола, а также кондитерских изделий", - объясняют эксперты.

Таким образом, производство сахара можно считать безотходным, ведь даже побочные продукты находят применение.

Химический процесс производства сахара

С научной точки зрения главным в производстве является гидролиз сахарозы.

"Сахароза, то есть сахар, состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы. И при гидролизе она расщепляется на эти две составляющие", - объясняют в Unicorn School.

Сколько сахара потребляют украинцы

Отдельное внимание специалисты обращают на чрезмерное потребление этого продукта. В сюжете "Сніданку з 1+1" отмечается, что каждый украинец съедает почти три килограмма сахара в месяц.

Смотрите видео о том, откуда берется сахар:

По подсчетам Госстата, средний украинец потребляет 2,8 кг сахара в месяц, или 93 грамма в день, тогда как Минздрав рекомендует не более 30 граммов.

"Однако по сравнению с другими странами, украинцы не самые большие любители сладенького. Например, американцы съедают 126 граммов сахара в день, немцы - почти 103 грамма", - говорится в сюжете.

Почему украинцы едят так много сахара

Причинами переедания называют особенности национальной кухни, заедание стрессов сладким и отсутствие контроля за составом продуктов.

Эксперты советуют:

отказаться от сахара-песка;

употреблять не более 200 граммов фруктов ежедневно;

ограничить количество варенья до двух чайных ложек.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред