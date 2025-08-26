Укр
Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делают

Юрий Берендий
26 августа 2025, 06:25
Украина обладает одними из крупнейших в Европе запасов урана, но его добыча сталкивается с серьезными вызовами и требует масштабных инвестиций.
Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делают
Где в Украине добывают уран - какие запасы урана в Украине

О чем говорится в материале:

  • Где в Украине добывают уран
  • Какие запасы урана в Украине
  • Где находятся урановые месторождения в Украине

Представьте, что у вас под ногами скрыты триллионы долларов. Именно таким потенциалом обладает Украина благодаря своим запасам урана - стратегического ресурса, без которого невозможна работа атомной энергетики.

Главред выяснил, где находится уран в Украине.

Сколько запасов урана в Украине

"Украина имеет огромные запасы полезных ископаемых, и одним из крупнейших богатств является уран", - отмечает Ксения Оринчак, исполнительный директор и основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) в видео на YouTube.

По ее словам, наше государство обладает ресурсной базой урановых руд в около 560 тысяч тонн, из которых подтвержденные запасы составляют 270 тысяч тонн. Крупнейшие месторождения сосредоточены в Кировоградском геоблоке.

"Интересно, что запасы урана в Украине составляют более 2% от мировых запасов", - отмечает Оринчак.

Смотрите видео о том, где есть залежи урана в Украине:

Что делают из урана

Уран является основой для производства ядерного топлива.

"Для Украины это очень важно, поскольку страна нуждается в около 25 тысяч тонн урана в год. Это топливо используется для производства электроэнергии на атомных станциях", - объясняет эксперт.

В то же время она отмечает, что добыча урана в Украине за последние годы уменьшилась почти наполовину - до 600 тонн в год, что ставит под угрозу энергетическую независимость государства.

Где больше всего урана в Европе - где добывают уран в Кировоградской области

Ключевую роль в добыче играет Новоконстантиновская шахта государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

"До 300 тысяч тонн урановой руды ежегодно добывают на Новоконстантиновской шахте... Закладов месторождения хватит на 50 лет разработки и добычи. Оно считается крупнейшим месторождением в Европе, но, к сожалению, руды здесь бедные", - рассказал директор шахты Сергей Амброзьев в комментарии Суспільному.

Смотрите видео о том, где больше всего добывают уран:

По его словам, мощность предприятия по проекту предусматривает добычу до 1,5 миллиона тонн руды в год, однако для этого необходимо достроить объект и обновить оборудование.

"На сегодняшний день выдача урановой руды происходит в вагонетках и с помощью строительных подъемов. Реализация строительства скипового подъема даст возможность добывать 1,5 миллиона тонн. Это большая емкость, которая сейчас выдает не 5-6 тонн, а 30 тонн", - объясняет Амброзьев.

Почему добыча урана теряет темпы

Эксперт Ксения Оринчак объясняет, что причина спада в добыче - в устаревшей инфраструктуре и недостаточных инвестициях.

"Мы имеем огромные ресурсы, но из-за чего мы сейчас теряем эти богатства? Потребление урана уменьшилось на 50%. Это следствие старой инфраструктуры или отсутствия инвестиций", - отмечает она.

Перспективы добычи урана в Украине

Несмотря на трудности, уран остается одним из ключевых ресурсов для энергетической стратегии государства.

"В энергетической стратегии нашей страны до 50-го года предусмотрено развитие атомной энергетики... А это значит, что для обеспечения стабильной работы АЭС Украины нужно увеличивать производство урана и инвестировать в разработку новых месторождений", - говорит Оринчак.

Она подчеркивает, что "Украина имеет значительный потенциал, чтобы стать одним из лидеров по добыче урана и обеспечению ядерной энергетики".

О персоне: Ксения Оринчак

Ксения Оринчак - украинский эксперт в сфере недропользования, исполнительный директор и основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ), которую возглавляет с декабря 2019 года. Она имеет степень PhD в сфере недропользования. До работы в ассоциации Оринчак была советником председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2017-2019).

Она является автором многочисленных аналитических материалов в изданиях Forbes, ZN.ua, LB.ua и Liga.net, где пишет о развитии рынка полезных ископаемых, энергетике и стратегическом сырьевом обеспечении. Оринчак активно комментирует события в сфере недропользования в медиа, ведет собственные блоги и YouTube-канал, а также активно делится мыслями в социальных сетях.

уран
