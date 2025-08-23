Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещен

История флага Украины тесно связана с государственными процессами и не всегда была простой.

https://glavred.info/culture/tayna-flaga-ukrainy-kogda-on-poyavilsya-na-samom-dele-i-pochemu-byl-zapreshchen-10692086.html Ссылка скопирована

История украинского флага / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Офис президента Украины

Вы узнаете:

Откуда взялись синий и желтый цвета на флаге Украины

Когда и где впервые взвился сине-желтый флаг

Почему сине-желтый флаг запретили в советские времена

Сине-желтый флаг является одним из самых мощных символов независимости и национальной идентичности Украины. Его история насчитывает более тысячи лет и тесно связана с государственными процессами на украинских землях.

За сине-желтый флаг людей отправляли в лагеря, его называли "буржуазным", а официальная власть годами пыталась стереть его из памяти. Главред узнал реальную историю украинского флага.

видео дня

Откуда синий и желтый на флаге

Синий и желтый цвета имеют глубокие корни в истории украинских земель. Сочетание синего и желтого цветов впервые упоминается в XV веке во времена Галицко-Волынского княжества. В 1410 году рыцари Русского королевства под таким знаменем шли в Грюнвальдскую битву против Тевтонского ордена. Гербом Королевства тогда был золотой лев на голубом фоне, вышитый на флаге. Об этом рассказал историк, военнослужащий и автор YouTube-канала "Светотень" Виталий.

В казацких знаменах тоже иногда появлялись сине-желтые цвета, но чаще использовались красный, белый, черный, малиновый или зеленый. Казаки любили изображать на флагах оружие, поэтому цвета были второстепенными, а основная цель - демонстрация милитаризма.

Сине-желтый флаг быстро распространился на Приднепровскую Украину. Во время Украинской революции Центральная Рада официально утвердила его 27 января 1918 года как государственный символ УНР. Флаг использовали на митингах, фронте, для военной формы, значков и нашивок.

Синий цвет символизирует мирное небо, спокойствие и духовность, тогда как желтый - богатство украинских земель, плодородие и процветание. Эти цвета отражают гармонию между небом и землей, между духовным и материальным миром украинского народа.

Смотрите видео об истории флага Украины:

Где впервые взвился сине-желтый флаг

В 1848 году во время революции в Австрийской империи Главная Русская Рада вывесила сине-желтый флаг на здании Львовской Ратуши. Этот акт стал символом национального возрождения и борьбы за права украинцев в условиях Австрийской империи.

Вместо золотого льва флаг состоял только из двух горизонтальных полос - синей и желтой. Это было практическим решением, рассказала Украинской правде историк Мария Тахтаулова.

"После активного использования этих цветов во времена Средневековья, сразу оказываемся в периоде Революции 1848 года. Тогда флаг впервые вывесили над государственным учреждением. Было достаточно сложной задачей быстро изготовить знамя с силуэтом льва, который опирается на скалу. Особенно, когда флагов нужно было много. Поэтому он исчез из флага, и концепцию упростили до двух полос", - пояснила историк.

С тех пор сине-желтый флаг приобрел популярность среди украинцев, став символом национальной идентичности. В 1941 году, во время провозглашения Акта восстановления Украинского Государства, флаг снова подняли над Львовом.

Почему сине-желтый флаг запретили

После прихода большевиков украинские национальные символы, в частности сине-желтый флаг, были запрещены. Его считали проявлением "буржуазного национализма", а использование каралось заключением и репрессиями.

В 1939 году сине-желтый флаг на короткое время стал государственным знаменем Карпатской Украины, которая обрела независимость лишь на семь дней. В 1949 году утвердили флаг Украинской Советской Социалистической Республики: две трети полотна - красное, одна треть - голубая полоса.

"Его появление связано с тем, что после Второй мировой войны Украина возобновила возможность быть представленной на международной арене - она стала членом ООН. УССР все еще не имела возможности осуществлять независимую внешнюю политику, но по крайней мере имела отдельное представительство. Флаги изменили для того, чтобы определенным образом отличать Советские республики", - рассказала эксперт Института национальной памяти.

До периода "гласности" за сине-желтый флаг наказывали. В 1966 году двое студентов в Киеве вывесили флаг над институтом и получили 2-3 года лагерей. В 1972 году диссиденты в Черткове устроили проукраинскую акцию с флагами и также попали в лагеря.

В конце 1980-х сине-желтый флаг начал появляться на публичных мероприятиях: на футбольных матчах в Ленинграде, фестивале "Червона Рута" в Черновцах и акции "Живая цепь" в 1990 году.

Когда флаг стал государственным

В 1990 году флаг впервые подняли на официальном учреждении во Львовской области. После распада СССР, 4 сентября 1991 года, его подняли над Верховной Радой. В январе 1992 года парламент официально утвердил сине-желтый флаг как государственный символ Украины.

28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон о государственном флаге, определив его как прямоугольное полотнище с двумя равными горизонтальными полосами: верхней - синего цвета, нижней - желтого.

23 августа 2004 года указом президента Леонида Кучмы был установлен День Государственного флага Украины. Эта дата символична, ведь именно 23 августа 1991 года знамя внесли в сессионный зал Верховной Рады после путча в Москве.

Сегодня флаг применяется в государственных учреждениях, на официальных мероприятиях, во время памятных дат, а также в массовой культуре и протестных движениях - где он выступает как знак единства, стойкости и национальной гордости.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Светотень" Канал "Світлотінь" - это украинский YouTube-канал, который специализируется на создании документальных видео с акцентом на исторические события, социальные процессы и культурные явления. Видео на канале "Світлотінь" обычно имеют документальный стиль, сочетая фактическую информацию с визуальными материалами, что делает их информативными и привлекательными для зрителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред