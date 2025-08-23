Укр
Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещен

Руслана Заклинская
23 августа 2025, 17:43
История флага Украины тесно связана с государственными процессами и не всегда была простой.
История украинского флага / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Офис президента Украины

Вы узнаете:

  • Откуда взялись синий и желтый цвета на флаге Украины
  • Когда и где впервые взвился сине-желтый флаг
  • Почему сине-желтый флаг запретили в советские времена

Сине-желтый флаг является одним из самых мощных символов независимости и национальной идентичности Украины. Его история насчитывает более тысячи лет и тесно связана с государственными процессами на украинских землях.

За сине-желтый флаг людей отправляли в лагеря, его называли "буржуазным", а официальная власть годами пыталась стереть его из памяти. Главред узнал реальную историю украинского флага.

Откуда синий и желтый на флаге

Синий и желтый цвета имеют глубокие корни в истории украинских земель. Сочетание синего и желтого цветов впервые упоминается в XV веке во времена Галицко-Волынского княжества. В 1410 году рыцари Русского королевства под таким знаменем шли в Грюнвальдскую битву против Тевтонского ордена. Гербом Королевства тогда был золотой лев на голубом фоне, вышитый на флаге. Об этом рассказал историк, военнослужащий и автор YouTube-канала "Светотень" Виталий.

В казацких знаменах тоже иногда появлялись сине-желтые цвета, но чаще использовались красный, белый, черный, малиновый или зеленый. Казаки любили изображать на флагах оружие, поэтому цвета были второстепенными, а основная цель - демонстрация милитаризма.

Сине-желтый флаг быстро распространился на Приднепровскую Украину. Во время Украинской революции Центральная Рада официально утвердила его 27 января 1918 года как государственный символ УНР. Флаг использовали на митингах, фронте, для военной формы, значков и нашивок.

Синий цвет символизирует мирное небо, спокойствие и духовность, тогда как желтый - богатство украинских земель, плодородие и процветание. Эти цвета отражают гармонию между небом и землей, между духовным и материальным миром украинского народа.

Где впервые взвился сине-желтый флаг

В 1848 году во время революции в Австрийской империи Главная Русская Рада вывесила сине-желтый флаг на здании Львовской Ратуши. Этот акт стал символом национального возрождения и борьбы за права украинцев в условиях Австрийской империи.

Вместо золотого льва флаг состоял только из двух горизонтальных полос - синей и желтой. Это было практическим решением, рассказала Украинской правде историк Мария Тахтаулова.

"После активного использования этих цветов во времена Средневековья, сразу оказываемся в периоде Революции 1848 года. Тогда флаг впервые вывесили над государственным учреждением. Было достаточно сложной задачей быстро изготовить знамя с силуэтом льва, который опирается на скалу. Особенно, когда флагов нужно было много. Поэтому он исчез из флага, и концепцию упростили до двух полос", - пояснила историк.

С тех пор сине-желтый флаг приобрел популярность среди украинцев, став символом национальной идентичности. В 1941 году, во время провозглашения Акта восстановления Украинского Государства, флаг снова подняли над Львовом.

Почему сине-желтый флаг запретили

После прихода большевиков украинские национальные символы, в частности сине-желтый флаг, были запрещены. Его считали проявлением "буржуазного национализма", а использование каралось заключением и репрессиями.

В 1939 году сине-желтый флаг на короткое время стал государственным знаменем Карпатской Украины, которая обрела независимость лишь на семь дней. В 1949 году утвердили флаг Украинской Советской Социалистической Республики: две трети полотна - красное, одна треть - голубая полоса.

"Его появление связано с тем, что после Второй мировой войны Украина возобновила возможность быть представленной на международной арене - она стала членом ООН. УССР все еще не имела возможности осуществлять независимую внешнюю политику, но по крайней мере имела отдельное представительство. Флаги изменили для того, чтобы определенным образом отличать Советские республики", - рассказала эксперт Института национальной памяти.

До периода "гласности" за сине-желтый флаг наказывали. В 1966 году двое студентов в Киеве вывесили флаг над институтом и получили 2-3 года лагерей. В 1972 году диссиденты в Черткове устроили проукраинскую акцию с флагами и также попали в лагеря.

В конце 1980-х сине-желтый флаг начал появляться на публичных мероприятиях: на футбольных матчах в Ленинграде, фестивале "Червона Рута" в Черновцах и акции "Живая цепь" в 1990 году.

Когда флаг стал государственным

В 1990 году флаг впервые подняли на официальном учреждении во Львовской области. После распада СССР, 4 сентября 1991 года, его подняли над Верховной Радой. В январе 1992 года парламент официально утвердил сине-желтый флаг как государственный символ Украины.

28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон о государственном флаге, определив его как прямоугольное полотнище с двумя равными горизонтальными полосами: верхней - синего цвета, нижней - желтого.

23 августа 2004 года указом президента Леонида Кучмы был установлен День Государственного флага Украины. Эта дата символична, ведь именно 23 августа 1991 года знамя внесли в сессионный зал Верховной Рады после путча в Москве.

Сегодня флаг применяется в государственных учреждениях, на официальных мероприятиях, во время памятных дат, а также в массовой культуре и протестных движениях - где он выступает как знак единства, стойкости и национальной гордости.

Об источнике: YouTube-канал "Светотень"

Канал "Світлотінь" - это украинский YouTube-канал, который специализируется на создании документальных видео с акцентом на исторические события, социальные процессы и культурные явления. Видео на канале "Світлотінь" обычно имеют документальный стиль, сочетая фактическую информацию с визуальными материалами, что делает их информативными и привлекательными для зрителей.

Реклама

Реклама
16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

15:56

Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

15:54

В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секретВидео

15:44

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССРВидео

15:41

Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говоритВидео

15:39

Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

14:55

Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войныВидео

14:47

Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

14:15

Романтика на пороге: какие ТОП-5 знаков встретят любовь в конце августа

13:55

Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

13:48

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:44

Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

13:09

Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд

12:57

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиянВидео

12:44

Как "оживить" сухие влажные салфетки: быстрые домашние методы

12:28

"Не старается": муж Лорак бросил ее в самый важный момент

12:19

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

12:05

Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

12:00

Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

11:37

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:29

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

10:57

Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

10:44

"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похоронВидео

10:40

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

09:58

Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

09:15

"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

08:55

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньгиВидео

08:49

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

08:06

Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

00:50

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

00:13

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

00:08

Напасть: с Киркоровым случилась новая бедаВидео

