Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивали

Юрий Берендий
26 августа 2025, 17:37
107
Вопрос о том, каково истинное имя Бога, остается дискуссионным и вызывает много толкований среди священников, богословов и верующих, указывают эксперты.
Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивали
Какое настоящее имя Бога - что означает имя Бога / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале

  • Какое имя Бога
  • Какое имя Бога в Библии
  • Правда ли, что имя Бога - Иегова

Вопрос о том, какое настоящее имя Бога, волнует многих верующих. Одни настаивают, что следует обращаться к Нему только определенным именем, другие же отмечают, что для Господа важны не звуки, а сердце человека. О том, как звать Бога рассказал для проекта "EWTN Украина" отец Олег Сартаков.

Главред выяснил, какие имена Бога в христианстве

видео дня

Какое точное имя Бога - что означает имя Бога

Отец Олег Сартаков объясняет, что в молитве "Отче наш" мы обращаемся к Богу именно как к Отцу, а не называем Его конкретным именем.

"Кто из маленьких детей к своему папе скажет "Олег", "Александр" или каким-то другим именем человеческим? Каждый ребенок обращается к своему папе "Папа". Так же и мы, произнося "Отче наш", обращаемся к Богу как к Отцу", - говорится в видео.

Священник подчеркивает, что думать, будто Господь не услышит молитву, если назвать Его "неправильным" именем - это наивность.

"Как может не услышать тот, кто сотворил ухо? Как может не любить тот, кто сотворил сердце?", - указывает отец.

Смотрите видео о том, как звали Бога:

Какое значение имени Бога в христианстве

Отец Олег напоминает, что в христианской традиции имя всегда имело особое значение.

"К имени привязывали какое-то качество человека. Каждое имя что-то означает. Так Господь тоже являет свое имя - и оно всегда связано с Его сущностью", - указывает он.

По словам священника, настоящее отношение к Богу проявляется не в точном произношении Его имени, а в святом трепете перед Ним.

"Если мы молимся "Да святится имя Твое", то это для того, чтобы имя Господне действительно для нас было дорогое, любимое, святое", - рассказывает отец.

Является ли Иегова единственным именем Бога

Свое мнение высказывает и блогер Сергей Степанюк в видео на YouTube. Он отмечает, что в Библии действительно часто встречается имя "Иегова", но оно не единственное.

"Действительно, чаще всего в Библии, когда говорится об имени Бога, используется именно Иегова. Но дело в том, что это не единственное его имя. В качестве примера - Бог Саваоф, что означает Бог воинств", - добавляет он.

Смотрите видео о том, какое имя Бога открыл Иисус:

Он также объясняет, что древние евреи настолько боялись впустую произносить Божье имя, что настоящее его звучание было потеряно.

"На протяжении веков истинное звучание этого имени просто забылось. В древнееврейском языке нет гласных букв, и поэтому мы уже не знаем, как оно на самом деле произносилось", - добавляет он.

Почему правильно молиться "Отче наш"

Сергей Степанюк обращает внимание на то, что в Новом Завете имя "Иегова" вообще не используется

"Иисус вместо того, чтобы учить к Богу обращаться "Иегова-наш", учит говорить "Отче наш". Да и вообще, все, что было присуще Иегове в Ветхом Завете, в Новом присуще Иисусу", - утверждает блогер.

По его мнению, главным именем для спасения является именно Иисус Христос.

"Бог чрезвычайно возвеличил Его и дал Ему имя, которое выше всякого другого имени... Ни в ком другом нет спасения, потому что от неба нет другого имени данного людям, которым надлежит нам спастись", - резюмирует он.

И отец Олег Сартаков, и блогер Сергей Степанюк сходятся в одном, что для Бога важно не то, как именно мы Его называем, а наше сердце и вера. Мы можем знать разные имена Господа - Иегова, Адонай, Эль-Шадай, Саваот - но в молитве самым ценным является обращение "Отче".

Вам также может быть интересно:

Об источнике: EWTN Украина

Проект EWTN Украина - это украинское представительство международной медиасети Eternal Word Television Network (EWTN), которая транслирует христианские программы через телевидение, радио и интернет. Сеть EWTN, основанная в США матерью Марией Анжеликой в 1980 году, начала вещание 15 августа 1981-го из гаража монастыря в Алабаме и сейчас охватывает более 150 миллионов домов в примерно 140 странах.

EWTN Украина начала свое вещание 7-8 декабря 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

религия Бог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

19:04Война
F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

18:43Война
Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

18:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Последние новости

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

Реклама
17:53

Что ваш месяц рождения расскажет о характере - нумерологи объяснили

17:52

Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

17:47

Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

17:37

Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивалиВидео

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

16:49

Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

16:39

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

16:30

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:26

Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

Реклама
16:20

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

16:15

Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

16:09

Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

16:02

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

15:55

Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

15:54

Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежнойВидео

15:46

Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

15:29

Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушениеВидео

15:23

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:20

Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую РоссиюВидео

15:04

ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

14:57

Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землейФото

14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:39

Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

13:01

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивалеВидео

12:57

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

Реклама
12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

12:24

Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

12:02

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

11:57

Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корниВидео

11:53

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять