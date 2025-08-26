Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивали

Вопрос о том, каково истинное имя Бога, остается дискуссионным и вызывает много толкований среди священников, богословов и верующих, указывают эксперты.

https://glavred.info/life/raskryto-istinnoe-imya-boga-i-ego-znachenie-pravda-kotoruyu-vekami-zamalchivali-10692845.html Ссылка скопирована

Какое настоящее имя Бога - что означает имя Бога / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале

Какое имя Бога

Какое имя Бога в Библии

Правда ли, что имя Бога - Иегова

Вопрос о том, какое настоящее имя Бога, волнует многих верующих. Одни настаивают, что следует обращаться к Нему только определенным именем, другие же отмечают, что для Господа важны не звуки, а сердце человека. О том, как звать Бога рассказал для проекта "EWTN Украина" отец Олег Сартаков.

Главред выяснил, какие имена Бога в христианстве

видео дня

Какое точное имя Бога - что означает имя Бога

Отец Олег Сартаков объясняет, что в молитве "Отче наш" мы обращаемся к Богу именно как к Отцу, а не называем Его конкретным именем.

"Кто из маленьких детей к своему папе скажет "Олег", "Александр" или каким-то другим именем человеческим? Каждый ребенок обращается к своему папе "Папа". Так же и мы, произнося "Отче наш", обращаемся к Богу как к Отцу", - говорится в видео.

Священник подчеркивает, что думать, будто Господь не услышит молитву, если назвать Его "неправильным" именем - это наивность.

"Как может не услышать тот, кто сотворил ухо? Как может не любить тот, кто сотворил сердце?", - указывает отец.

Смотрите видео о том, как звали Бога:

Какое значение имени Бога в христианстве

Отец Олег напоминает, что в христианской традиции имя всегда имело особое значение.

"К имени привязывали какое-то качество человека. Каждое имя что-то означает. Так Господь тоже являет свое имя - и оно всегда связано с Его сущностью", - указывает он.

По словам священника, настоящее отношение к Богу проявляется не в точном произношении Его имени, а в святом трепете перед Ним.

"Если мы молимся "Да святится имя Твое", то это для того, чтобы имя Господне действительно для нас было дорогое, любимое, святое", - рассказывает отец.

Является ли Иегова единственным именем Бога

Свое мнение высказывает и блогер Сергей Степанюк в видео на YouTube. Он отмечает, что в Библии действительно часто встречается имя "Иегова", но оно не единственное.

"Действительно, чаще всего в Библии, когда говорится об имени Бога, используется именно Иегова. Но дело в том, что это не единственное его имя. В качестве примера - Бог Саваоф, что означает Бог воинств", - добавляет он.

Смотрите видео о том, какое имя Бога открыл Иисус:

Он также объясняет, что древние евреи настолько боялись впустую произносить Божье имя, что настоящее его звучание было потеряно.

"На протяжении веков истинное звучание этого имени просто забылось. В древнееврейском языке нет гласных букв, и поэтому мы уже не знаем, как оно на самом деле произносилось", - добавляет он.

Почему правильно молиться "Отче наш"

Сергей Степанюк обращает внимание на то, что в Новом Завете имя "Иегова" вообще не используется

"Иисус вместо того, чтобы учить к Богу обращаться "Иегова-наш", учит говорить "Отче наш". Да и вообще, все, что было присуще Иегове в Ветхом Завете, в Новом присуще Иисусу", - утверждает блогер.

По его мнению, главным именем для спасения является именно Иисус Христос.

"Бог чрезвычайно возвеличил Его и дал Ему имя, которое выше всякого другого имени... Ни в ком другом нет спасения, потому что от неба нет другого имени данного людям, которым надлежит нам спастись", - резюмирует он.

И отец Олег Сартаков, и блогер Сергей Степанюк сходятся в одном, что для Бога важно не то, как именно мы Его называем, а наше сердце и вера. Мы можем знать разные имена Господа - Иегова, Адонай, Эль-Шадай, Саваот - но в молитве самым ценным является обращение "Отче".

Вам также может быть интересно:

Об источнике: EWTN Украина Проект EWTN Украина - это украинское представительство международной медиасети Eternal Word Television Network (EWTN), которая транслирует христианские программы через телевидение, радио и интернет. Сеть EWTN, основанная в США матерью Марией Анжеликой в 1980 году, начала вещание 15 августа 1981-го из гаража монастыря в Алабаме и сейчас охватывает более 150 миллионов домов в примерно 140 странах. EWTN Украина начала свое вещание 7-8 декабря 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред