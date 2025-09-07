Укр
Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицы

Мария Николишин
7 сентября 2025, 14:28
Зеленые горы Карпат - популярное туристическое место в Украине.
Что известно о карпатских горах

Карпаты - одна из крупнейших горных систем Европы. Эти горы - живописная и захватывающая часть Украины, которую все любят. Кроме того, многих интересует история создания этих красивых склонов.

Главред решил разобраться, как и когда появились карпатские горы.

Как образовались Карпаты

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что там где сегодня возвышаются зеленые горы Карпат, когда-то плескались волны древнего океана Тетис.

По его словам, это было более 200 миллионов лет назад.

Он отметил, что впоследствии две огромные литосферные плиты, Евразийская и Африканская, начали свое медленное движение. Они сталкивались и давили друг на друга.

"Под этим бешеным давлением морское дно начало подниматься. А осадочные породы, которые накапливались тысячелетиями, складывались в гигантские складки. Так образовывались Карпаты", - говорится в видео.

Когда появились Карпаты

Мужчина отметил, что самая активная фаза этого творения была около 60 миллионов лет назад. Сами же Карпаты образовались около 25-30 миллионов лет назад, во время так называемой альпийской складчатости.

Он отметил, что поэтому их считают относительно молодыми.

"Миллионы лет ветры, реки и ледники вытачивали знакомые нам очертания, живописные долины, озера и обрывы. И сегодня мы можем наслаждаться этой красотой украинской природы", - подытожил автор видео.

История образования Карпат - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
21:51

Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

21:21

Что делать с мелкой картошкой: пять полезных способов

20:48

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

