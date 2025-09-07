Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицы

Вы узнаете:
- Сколько лет назад образовались Карпаты
- Что когда-то было на месте карпатских гор
Карпаты - одна из крупнейших горных систем Европы. Эти горы - живописная и захватывающая часть Украины, которую все любят. Кроме того, многих интересует история создания этих красивых склонов.
Главред решил разобраться, как и когда появились карпатские горы.
Как образовались Карпаты
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что там где сегодня возвышаются зеленые горы Карпат, когда-то плескались волны древнего океана Тетис.
По его словам, это было более 200 миллионов лет назад.
Он отметил, что впоследствии две огромные литосферные плиты, Евразийская и Африканская, начали свое медленное движение. Они сталкивались и давили друг на друга.
"Под этим бешеным давлением морское дно начало подниматься. А осадочные породы, которые накапливались тысячелетиями, складывались в гигантские складки. Так образовывались Карпаты", - говорится в видео.
Когда появились Карпаты
Мужчина отметил, что самая активная фаза этого творения была около 60 миллионов лет назад. Сами же Карпаты образовались около 25-30 миллионов лет назад, во время так называемой альпийской складчатости.
Он отметил, что поэтому их считают относительно молодыми.
"Миллионы лет ветры, реки и ледники вытачивали знакомые нам очертания, живописные долины, озера и обрывы. И сегодня мы можем наслаждаться этой красотой украинской природы", - подытожил автор видео.
История образования Карпат - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
