Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицы

Зеленые горы Карпат - популярное туристическое место в Украине.

Что известно о карпатских горах / коллаж: Главред, фото: pixabay

Карпаты - одна из крупнейших горных систем Европы. Эти горы - живописная и захватывающая часть Украины, которую все любят. Кроме того, многих интересует история создания этих красивых склонов.

Главред решил разобраться, как и когда появились карпатские горы.

Как образовались Карпаты

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что там где сегодня возвышаются зеленые горы Карпат, когда-то плескались волны древнего океана Тетис.

По его словам, это было более 200 миллионов лет назад.

Он отметил, что впоследствии две огромные литосферные плиты, Евразийская и Африканская, начали свое медленное движение. Они сталкивались и давили друг на друга.

"Под этим бешеным давлением морское дно начало подниматься. А осадочные породы, которые накапливались тысячелетиями, складывались в гигантские складки. Так образовывались Карпаты", - говорится в видео.

Когда появились Карпаты

Мужчина отметил, что самая активная фаза этого творения была около 60 миллионов лет назад. Сами же Карпаты образовались около 25-30 миллионов лет назад, во время так называемой альпийской складчатости.

Он отметил, что поэтому их считают относительно молодыми.

"Миллионы лет ветры, реки и ледники вытачивали знакомые нам очертания, живописные долины, озера и обрывы. И сегодня мы можем наслаждаться этой красотой украинской природы", - подытожил автор видео.

История образования Карпат - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

