Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Несмотря на то, что большинство ассоциирует Статую Свободы с Нью-Йорком, в Украине существует собственная версия этой скульптуры.

/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Где находится украинская Статуя Свободы

Какое официальное название скульптуры и что она символизирует

Кто создал статую, когда она была установлена

Большинство людей ассоциирует Статую Свободы с Нью-Йорком и Соединенными Штатами, однако подобный символ можно найти и в Украине. И он расположен в самом сердце Львова - над фасадом одного из самых известных исторических зданий города.

Главред узнал, как появилась эта скульптура и что она символизирует.

Где искать украинскую Статую Свободы

Украинскую версию Статуи Свободы можно увидеть на проспекте Свободы, 15. Она увенчивает купол бывшей Галицкой сберегательной кассы, сегодня - Музея этнографии. Фигура сидящей женщины с факелом органично вплетена в архитектуру, и заметна лишь тем, кто поднимает глаза вверх.

Что символизирует львовская Статуя Свободы

Официальное название скульптуры - "Бережливость", рассказала львовский гид Дарья в TikTok. Ее сопровождают аллегории "Промышленности" и "Сельского хозяйства", но благодаря короне с лучами и факелу львовяне окрестили ее "Статуей Свободы". Она символизирует экономическую независимость и процветание Галичины в составе Австро-Венгрии.

Кто, когда и почему установил Статую Свободы во Львове

Статую установили между 1891 и 1893 годами по проекту Леонарда Маркони, итальянского архитектора и профессора Львовской политехники. Маркони - мастер модерна и неоренессанса, автор многочисленных скульптур и барельефов во Львове. Центральную фигуру "Бережливости" он поручил создать своему ателье, разместив ее на куполе и окружив аллегориями хозяйственных сфер.

Два мужских образа у ног статуи символизируют сельское хозяйство и городские ремесла. Статуя выполнена в стиле неоклассицизма с элементами сецессии: она сидит торжественно, держа факел и табличку, символизируя экономическую свободу и свет знаний.

Здание, на котором расположена скульптура, имеет богатый исторический контекст. В XVIII веке здесь находился Альбертовский двор, который в 1763 году принадлежал Юзефу Потоцкому. В 1785 году предприниматель Иоганн Прешель построил на этом месте трехэтажный дом, где расположился первый львовский отель - "Под римским цезарем". В начале XIX века это здание было одним из самых импозантных в центре города.

До 1839 года там была Губернская военная комендатура. Впоследствии дом снова перешел в частную собственность, и Вильгельм Шмидт снова открыл отель, который теперь назывался "Английским". На первом этаже гостиницы был фотосалон "Эдера", в котором хранились старинные снимки Львова во времена Австро-Венгрии.

В 1888 году отель снесли, и земля отошла в собственность города. В 1891 году на его месте возвели здание Центральной монопольной сберегательной кассы на деньги местных украинских предпринимателей.

Сходство с американской Статуей Свободы

Львовская статуя моложе американской на четыре года. Визуально львовская Статуя Свободы очень похожа на американскую. Автора статуи Свободы в США, Бартольди, обвиняли, что он украл идею у Маркони. Но потом было доказано, что это не так.

Также говорили, что Маркони был вдохновлен работой Бартольди и даже что-то заплатил ему за возможность сделать похожую статую. Но и это были только слухи.

О персоне: Дарья Коваль Дарья Коваль - львовский экскурсовод, которая собрала более 30 тысяч подписчиков и более 1,2 миллиона лайков в TikTok. Основная тематика женщины контента охватывает все самое интересное о городе: экскурсии, популярные локации, отдых и заведения - от ресторанов и кафе до баров и культурных пространств.

