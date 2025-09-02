Тайный объект в Карпатах - что спрятано под горой, которой нет ни на одной карте

Под вершиной горы Микулеска расположен уникальный бункер времен Первой мировой войны.

Тайный объект времен Первой мировой спрятан в Карпатах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Что уникального хранят Украинские Карпаты со времен Первой мировой войны

Где именно спрятан бункер и каковы его особенности

Почему гора Микулеска считается одной из самых диких

Украинские Карпаты хранят немало тайн прошлого. Одной из таких уникальных локаций является бункер времен Первой мировой войны, который спрятан под вершиной горы Микулеска.

Это фортификационное сооружение позволяет пройти под горой от одного склона к другому и состоит из большой комнаты, коридора и двух входов. Высота помещений позволяет стоять в полный рост, а вход спроектирован так, чтобы человек мог войти, только согнувшись.

Гора, которой нет на картах

Гора Микулеска имеет высоту 1728 метров и является одной из самых диких и наименее посещаемых вершин Черногорского хребта. Чтобы попасть на нее, необходимо получить специальное разрешение пограничной службы, поскольку маршрут пролегает через пограничную зону.

Кроме того, гора настолько малоизвестна, что ее даже нет на Google Maps. Поэтому своей таинственностью и уникальностью вершина привлекает туристов.

Линия обороны вблизи горы

Исследователи отмечают, что вблизи Микулески, в частности у вершины Стайки, сохранились остатки масштабной оборонительной линии, показано в видео на YouTube-канале "Капитан Дземброня". Здесь можно найти километры шанцев, участки с колючей проволокой и россыпи боеприпасов, которые когда-то служили для защиты территории во время военных действий.

'Микулеска - самая дикая гора Черногоры. Когда-то путешествие сюда было настоящей экспедицией, но недавно туда сделали тропу, о которой почти никто не знает. Однако не только дикая природа притягивает внимание к этой вершине. В годы Первой мировой на ее склонах шли кровопролитные бои. С тех пор на горе осталось сразу несколько уникальных оборонительных сооружений, которые могут рассказать много об истории этой вершины", - отметил автор видео.

Тайный бункер под вершиной

Наиболее впечатляющим объектом является сам бункер, который расположен под вершиной Микулески. Он состоит из большой комнаты, коридора и двух входов, позволяющих пройти сквозь гору от одного склона к другому. Высота помещений позволяет стоять в полный рост, а узкий вход заставляет посетителей согнуться, чтобы попасть внутрь, что, вероятно, служило защитной функцией во время боевых действий.

Несмотря на историческую ценность, бункер трудно доступен для обычных туристов. Троп к вершине почти нет, значительная часть маршрута проходит через густые заросли горной сосны. Однако для настоящих ценителей приключений и истории это настоящая находка.

Какие ближайшие населенные пункты

Ближайшие к Микулеске населенные пункты - Дземброня, Быстрец и Яворник. Вершины Микулеска и Стайки расположены параллельно к отрогу горы Поп Иван, что создает сложный, но живописный горный ландшафт.

Об источнике: Капитан Дземброня Капитан Дземброня - туристическо-этнографический проект, созданный осенью 2014 года с целью организации походов по Карпатам, пропаганды здорового образа жизни и культуры жителей гор. Проект известен благодаря своему YouTube-каналу, посвященному путешествиям по Карпатам и исследованию исторических объектов, в частности военных бункеров времен Второй мировой войны. На канале публикуют видео, в которых подробно описывают маршруты к труднодоступным местам, таким как бункеры Линии Арпада, а также делятся советами по безопасности и необходимого снаряжения для путешествий по горным районам. Дземброня стал популярным среди любителей активного отдыха и истории, а также среди тех, кто интересуется изучением забытых страниц прошлого Украины.

