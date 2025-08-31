Укр
"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

Марина Иваненко
31 августа 2025, 16:32
Выражение "сбить с толку" - это гениальный неологизм, созданный Иваном Котляревским. Как писатель придумал фразу и почему она стала общеупотребительной.
Что значит "сбить с толку"
Что значит "сбить с толку"

Приходилось ли вам когда-нибудь слышать фразу "сбить с толку"? Ее значение понятно каждому, ведь оно означает запутать, дезориентировать или сбить с пути. Но знаете ли вы, откуда происходит этот оборот? История его возникновения не имеет ничего общего с немецкими драгоценностями или латинскими трактатами, как некоторые считают. На самом деле это уникальное лингвистическое изобретение одного из величайших украинских писателей - Ивана Котляревского. Именно он подарил нам это языковое сокровище. Главред расскажет подробнее.

Настоящее происхождение: "Энеида" и игра слов

Существует несколько теорий относительно появления выражения "сбить с толку". Одна из менее вероятных связывает его с немецким словом Pandektent, что означает "драгоценности", или же с латинским Pandectae, которое переводится как "собранное вместе". Однако ни одна из этих версий не имеет логической связи со значением самого выражения.

Наиболее обоснованной является другая теория: впервые "сбить с толку" употребил Иван Котляревский в своей знаменитой поэме "Энеида". В ней Эней, отправляясь в морское путешествие, обращался к Богу с просьбой помочь ему "сбить с толку" врагов, то есть сбить их с пути или запутать. Это слово не было распространенным в повседневной речи, ведь Котляревский придумал его сам - как оригинальный художественный прием.

Вымышленный "пантелик": детективная история с греческим и украинским языками

Исследовательница Галина Вокальчук провела языковедческий анализ и пришла к выводу, что "пантелик" - это искусственно созданное слово, своеобразная языковая игра Котляревского. Он соединил греческое слово "понтос" (море) с названием украинского города Кагарлык, а также добавил типичный для украинского языка уменьшительный суффикс "-ик". В результате получилась странная, но в то же время гениальная конструкция, которую можно было трактовать как "морской путь с Кагарлыком".

Таким образом, выражение "сбить с толку" буквально означало "сбить с пути", а в переносном смысле - "запутать" или "дезориентировать".

Видео о том, откуда пошла фраза "сбить с толку", можно посмотреть здесь:

Как неологизм стал общеупотребительным

Этот авторский неологизм Ивана Котляревского так понравился читателям, что быстро распространился и укоренился в украинском языке. Со временем он утратил свое первоначальное, образное значение и приобрел современное - "запутать кого-то, ввести в заблуждение". Сегодня это выражение считается одним из самых ярких примеров того, как литературное творчество влияет на развитие языка.

История выражения "сбить с толку" еще раз доказывает: гений Ивана Котляревского заключался не только в сюжетах или характерах его произведений, но и в способности придумывать новые слова, которые становились неотъемлемой частью украинской языковой картины мира.

Об источнике: "Твоя Подпольная Гуманитарка"

"Твоя Подпольная Гуманитарка" - украинский образовательный YouTube-канал, основанный Остапом Украинцем и Евгением Лиром. Он популяризирует гуманитарные науки: язык, литературу, историю, культуру. Видео сочетают научную точность и живой, доступный язык. Канал имеет более 170 000 подписчиков и активно развивает образовательную платформу "Гуманитарка". Это одно из ведущих украинских медиа с культурно-интеллектуальным контентом.

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с портнихой за 31 секунду

05:31

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

04:35

Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответВидео

