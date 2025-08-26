Укр
"Ни на йоту": откуда у нас эта фраза

Марина Иваненко
26 августа 2025, 22:05
Ни на йоту - фразеологизм с глубокими библейскими корнями. Выражение "ни на йоту" означает точность и неизменность, его употребляли еще в древних переводах Писания.
Ни на йоту - это сколько?
Фраза "ни на йоту" - распространенное выражение, которое означает "ни на йоту" или "ни на йоту". Несмотря на ежедневное использование, мало кто знает, что происхождение этой фразы уходит глубоко в историю, связанную с Библией и древними языками. Это выражение подчеркивает абсолютную точность или непоколебимость - настоящая лингвистическая сокровищница. Главред расскажет подробнее.

Что такое йота

Как рассказывают на ютуб-канале "Твоя подпольная гуманитарка", чтобы понять происхождение фразы, сначала нужно разобраться, что такое йота. Йота - это самая маленькая буква греческого алфавита, которая имела вид простой черточки. В еврейской письменности ей соответствовала буква йод, которая тоже была самой маленькой и выглядела как точка или штрих. Именно потому, что эти буквы имели минимальный размер, они и стали символом чего-то очень незначительного.

Библейские корни фразеологизма

Самым известным источником выражения является Библия, а именно Евангелие от Матфея (5:18). Иисус Христос в своей Нагорной проповеди говорит: "Ибо истинно говорю вам: пока не перейдет небо и земля, ни одна йота или черточка не перейдет из Закона, пока не сбудется все".Здесь йота и черточка - символ мельчайшей детали Закона Божьего. Этим выражением Иисус подчеркивал, что каждая, даже самая маленькая, его частичка имеет большое значение и будет выполнена. Впоследствии это выражение вошло в разговорную речь и потеряло свой религиозный контекст, однако сохранило значение абсолютной точности и неизменности.

Неподтвержденная версия происхождения

Автор видео упоминает также другую, менее правдоподобную версию происхождения этой фразы. В IV веке христианские богословы вели ожесточенные споры о природе Иисуса Христа. Ариане считали, что он подобен по сущности Богу-Отцу, а их оппоненты настаивали на том, что он является единосущным. Разница была лишь в одной букве - йоти. Несмотря на то, что эта версия кажется привлекательной, она не основная, ведь библейские упоминания значительно древнее.

Украинские аналоги

Интересно, что в украинском языке есть похожее выражение с такими же библейскими корнями - "ні титли, ні коми". В своем "Послании" Тарас Шевченко писал: "Не минайте ані титли ніже тієї коми". В этом случае титло - это надстрочный знак, который использовался в древнеукраинской письменности, а запятая - наименьший знак пунктуации.

Об источнике: "Твоя Подпольная Гуманитарка"

"Твоя Подпольная Гуманитарка" - украинский образовательный YouTube-канал, основанный Остапом Украинцем и Евгением Лиром. Он популяризирует гуманитарные науки: язык, литературу, историю, культуру. Видео сочетают научную точность и живой, доступный язык. Канал имеет более 170 000 подписчиков и активно развивает образовательную платформу "Гуманитарка". Это одно из ведущих украинских медиа с культурно-интеллектуальным контентом.

Библия интересные новости культура
Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

