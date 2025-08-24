Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

Марина Иваненко
24 августа 2025, 12:21
7
Как доллар стал мировой валютой? Почему доллар мировая валюта, и какие ключевые решения, например Бреттон-Вудское соглашение, сделали его лидером.
Как доллар стал мировой валютой
Как доллар стал мировой валютой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Главные этапы становления доллара
  • Как доллар стал главной резервной валютой

История о том, как доллар стал главной мировой резервной валютой, - это путь, полный экономических кризисов, политических решений и глобальных конфликтов. Главред расскажет об основных этапах его становления, начиная с первых дней американских колоний и заканчивая современной ролью в мире.

Ранние деньги Америки: от товара до испанского песо

На канале "История без купюр" рассказывают о том, как в начале истории американские колонисты использовали британские монеты и золото, которые довольно быстро иссякли из-за запрета их экспорта из Британии. Чтобы решить эту проблему, в обращении появились "товарные деньги". Колонисты рассчитывались мехом бобров, табаком и морскими ракушками, которые в 1637 году в штате Массачусетс получили статус законного платежного средства.

видео дня

Однако самой распространенной валютой XVII-XVIII веков стал испанский песо (испанский доллар). Монеты, поступавшие из Мексики, были настолько популярны, что их вес и размер легли в основу американской денежной единицы. В 1690 году колония Массачусетс выпустила первые бумажные деньги в Америке для финансирования военных расходов. Однако отсутствие единой системы привело к тому, что стоимость этих банкнот отличалась в каждой колонии, что создало экономический хаос.

Рождение доллара и символ $

После обретения независимости США возникла насущная проблема унификации своей финансовой системы. 6 июля 1785 года Континентальный конгресс официально утвердил доллар как национальную валюту. Его название происходит от немецкого "талер", которое модифицировали в "доллар".

Происхождение знака доллара ($) является предметом споров, но самой популярной является теория о связи с испанским песо. Его сокращенное название записывалось как "PS". Когда люди писали быстро, эти буквы накладывались друг на друга, образуя современный знак.

Видео об эволюции доллара можно посмотреть здесь:

Банковские кризисы и создание Федеральной резервной системы

В течение XIX и в начале XX века американская экономика страдала от частых банковских паник, которые случались примерно раз в десять лет. Центральный банк, который мог бы урегулировать денежную массу и предоставлять ликвидность в периоды кризиса, отсутствовал - поэтому финансовая система была чрезвычайно уязвимой. В 1907 году такая паника едва не привела к краху, но заставила банкиров и правительство действовать. В декабре 1913 года была создана Федеральная резервная система, которая была независимой структурой из 12 региональных банков. ФРС получила полномочия контролировать выпуск денег, регулировать процентные ставки и выступать как "кредитор последней инстанции", что повысило стабильность финансовой системы США.

Путь к мировому доминированию: Вторая мировая война и Бреттон-Вудс

Взлет доллара на мировой арене начался из-за мировых войн, особенно из-за Второй. Европейская экономика была полностью разрушена, а США стали главным поставщиком оружия, боеприпасов и продовольствия для своих союзников. Страны рассчитывались за поставки золотом, и к концу войны у США было почти 70% всех мировых запасов золота. Именно этот факт позволил стране взять на себя лидерство в формировании новой мировой финансовой системы. В 1944 году на Бреттон-Вудской конференции приняли решение о том, что все мировые валюты привязываются к доллару по фиксированному курсу, а сам доллар привязывался к золоту по цене 35 долларов за тройскую унцию. Это правило, более известное как "золотой стандарт", позволило создать стабильную систему международных расчетов и официально закрепило доллар как мировую резервную валюту.

Конец золотого стандарта и современный статус доллара

Система Бреттон-Вудс просуществовала до 1971 года. Государственные расходы росли, и иностранные страны начали массово обменивать доллары на золото, что истощало золотые запасы Америки. В августе 1971 года президент Ричард Никсон объявил об отказе от привязки доллара к золоту, что ознаменовало конец золотого стандарта.

Однако доллар не потерял своего доминирующего положения. На сегодняшний день доллар используется в 88% всех международных транзакций и остается основной мировой резервной валютой.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "История без купюр"

Основной задачей канала "История без купюр" является создание коротких образовательных видео, которые делают сложные исторические и экономические темы понятными для широкой общественности. Канал специализируется на развенчании мифов и подаче информации в лаконичной, но содержательной форме. Благодаря использованию анимации и инфографики, он помогает зрителям легко воспринимать и усваивать материал о событиях, изменивших мир, и известных личностях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар новости США Америка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

13:01Война
Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:37Война
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

11:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Последние новости

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

Реклама
11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

Реклама
08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

01:02

Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибокВидео

23 августа, суббота
23:35

РФ собрала под Покровском орду, которой хватит для захвата европейской страны - ВСУ

23:25

Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

23:02

Внук Юрия Никулина удивил сходством со звездой Бриллиантовой руки

22:21

Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

21:59

ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли деталиВидео

21:39

Украинские беспилотники атаковали важное щупальце путинского режимамнение

21:22

Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

21:09

Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водителиВидео

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Реклама
18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

17:53

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:43

Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещенВидео

17:22

Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

16:58

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

16:44

До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять