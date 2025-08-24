Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

Как доллар стал мировой валютой? Почему доллар мировая валюта, и какие ключевые решения, например Бреттон-Вудское соглашение, сделали его лидером.

Как доллар стал мировой валютой

История о том, как доллар стал главной мировой резервной валютой, - это путь, полный экономических кризисов, политических решений и глобальных конфликтов. Главред расскажет об основных этапах его становления, начиная с первых дней американских колоний и заканчивая современной ролью в мире.

Ранние деньги Америки: от товара до испанского песо

На канале "История без купюр" рассказывают о том, как в начале истории американские колонисты использовали британские монеты и золото, которые довольно быстро иссякли из-за запрета их экспорта из Британии. Чтобы решить эту проблему, в обращении появились "товарные деньги". Колонисты рассчитывались мехом бобров, табаком и морскими ракушками, которые в 1637 году в штате Массачусетс получили статус законного платежного средства.

Однако самой распространенной валютой XVII-XVIII веков стал испанский песо (испанский доллар). Монеты, поступавшие из Мексики, были настолько популярны, что их вес и размер легли в основу американской денежной единицы. В 1690 году колония Массачусетс выпустила первые бумажные деньги в Америке для финансирования военных расходов. Однако отсутствие единой системы привело к тому, что стоимость этих банкнот отличалась в каждой колонии, что создало экономический хаос.

Рождение доллара и символ $

После обретения независимости США возникла насущная проблема унификации своей финансовой системы. 6 июля 1785 года Континентальный конгресс официально утвердил доллар как национальную валюту. Его название происходит от немецкого "талер", которое модифицировали в "доллар".

Происхождение знака доллара ($) является предметом споров, но самой популярной является теория о связи с испанским песо. Его сокращенное название записывалось как "PS". Когда люди писали быстро, эти буквы накладывались друг на друга, образуя современный знак.

Банковские кризисы и создание Федеральной резервной системы

В течение XIX и в начале XX века американская экономика страдала от частых банковских паник, которые случались примерно раз в десять лет. Центральный банк, который мог бы урегулировать денежную массу и предоставлять ликвидность в периоды кризиса, отсутствовал - поэтому финансовая система была чрезвычайно уязвимой. В 1907 году такая паника едва не привела к краху, но заставила банкиров и правительство действовать. В декабре 1913 года была создана Федеральная резервная система, которая была независимой структурой из 12 региональных банков. ФРС получила полномочия контролировать выпуск денег, регулировать процентные ставки и выступать как "кредитор последней инстанции", что повысило стабильность финансовой системы США.

Путь к мировому доминированию: Вторая мировая война и Бреттон-Вудс

Взлет доллара на мировой арене начался из-за мировых войн, особенно из-за Второй. Европейская экономика была полностью разрушена, а США стали главным поставщиком оружия, боеприпасов и продовольствия для своих союзников. Страны рассчитывались за поставки золотом, и к концу войны у США было почти 70% всех мировых запасов золота. Именно этот факт позволил стране взять на себя лидерство в формировании новой мировой финансовой системы. В 1944 году на Бреттон-Вудской конференции приняли решение о том, что все мировые валюты привязываются к доллару по фиксированному курсу, а сам доллар привязывался к золоту по цене 35 долларов за тройскую унцию. Это правило, более известное как "золотой стандарт", позволило создать стабильную систему международных расчетов и официально закрепило доллар как мировую резервную валюту.

Конец золотого стандарта и современный статус доллара

Система Бреттон-Вудс просуществовала до 1971 года. Государственные расходы росли, и иностранные страны начали массово обменивать доллары на золото, что истощало золотые запасы Америки. В августе 1971 года президент Ричард Никсон объявил об отказе от привязки доллара к золоту, что ознаменовало конец золотого стандарта.

Однако доллар не потерял своего доминирующего положения. На сегодняшний день доллар используется в 88% всех международных транзакций и остается основной мировой резервной валютой.

Об источнике: "История без купюр" Основной задачей канала "История без купюр" является создание коротких образовательных видео, которые делают сложные исторические и экономические темы понятными для широкой общественности. Канал специализируется на развенчании мифов и подаче информации в лаконичной, но содержательной форме. Благодаря использованию анимации и инфографики, он помогает зрителям легко воспринимать и усваивать материал о событиях, изменивших мир, и известных личностях.

