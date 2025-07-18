Сбивающее с толку трио - какая разница между Miss, Mrs и Ms в английском языке

В английском языке обращение к женщинам имеет несколько форм, которые зависят от их семейного положения и контекста.

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Как правильно назвать женщину, чтобы не обидеть и не выглядеть невеждой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

В чем заключается культурная особенность обращений в английском языке

Какая форма обращения используется для мужчин

Чем отличаются Miss, Mrs и Ms между собой

Важной частью английского языка является речевой этикет, в частности - форма обращения. Когда речь идет об обращении к женщине, часто можно услышать такие слова, как Miss, Mrs и Ms. Главред узнал, в чем между ними разница и как правильно их использовать.

В английском языке для обращения к женщинам используют три основные формы: Miss, Mrs и Ms. Каждая из них имеет свое значение и используется в зависимости от семейного положения женщины или контекста общения. Зато с мужчинами все гораздо проще - независимо от возраста или семейного положения всегда используется обращение Mr (mister).

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Как правильно писать обращение

На письме обращения могут оформляться как с точкой, так и без нее. Исключением является слово Miss, которое пишется без точки. Обычно англичане используют точки после сокращений (Mrs., Mr., Ms.), а американцы - нет (Mrs, Mr, Ms). Вы можете выбирать тот вариант, который вам удобнее.

Также важно помнить, что все эти слова всегда пишутся с большой буквы - Mr, Mrs, Ms, Miss. Писать их с маленькой буквы считается ошибкой. В русском языке, наоборот, слова "мистер", "мисс", "миссис" обычно пишут с маленькой буквы, если они стоят в середине предложения.

Когда употреблять Mrs

Mrs (произносится "миссис") - это обращение к женщине, которая состоит в браке, объяснили в школе английского языка Study Less. Оно часто указывает на смену фамилии после бракосочетания, хотя это не обязательно. Например:

Mrs. Smith is our neighbor.

Mrs. Rodriguez is attending the seminar.

Слово Mrs является сокращением от староанглийского "mistress" - когда-то так называли хозяйку дома. После Mrs ставится точка в британском английском, хотя американцы часто пишут без нее - Mrs Smith. Независимо от варианта, внутри предложения это слово пишется с большой буквы.

Кто такая Miss

Слово Miss (читается как "мисс") используется для обращения к молодой или незамужней женщине. Это также традиционное обращение к учительницам в школах, независимо от их брачного состояния. Например:

Мисс Джонсон - моя учительница английского.

Miss Davis will be performing tonight.

Точка после Miss не ставится. Это слово является полным, а не сокращением, поэтому пишется без точки как в британском, так и в американском английском.

К кому обращаться Ms

Если вы не знаете, замужем ли женщина, или не хотите акцентировать на этом внимание - используйте Ms (читается как "миз"). Это обращение появилось в XX веке как ответ на требование равноправного подхода к женщинам в обществе. Оно не указывает на семейное положение и может использоваться в любой ситуации:

Ms. Wilson is the keynote speaker today.

Я отправил электронное письмо Ms. Carter по поводу проекта.

Смотрите видео о разнице между Miss, Mrs и Ms:

Какие еще есть варианты вежливых обращений к женщинам

Кроме этих трех основных обращений, существуют и другие вежливые формы обращения к женщинам.

Ms - идеальный вариант для официальных документов, переписки или делового общения, когда информация о супружеском состоянии женщины недоступна или не имеет значения. Ma'am (мем) - вежливое обращение, особенно в формальных обстоятельствах или сфере обслуживания. Например: Can I help you, ma'am? - Могу ли я вам помочь, дама? Madame (мадам) - употребляется к очень уважаемым или старшим женщинам. Например: Madame President - Мадам Президент. Lady (леди) - вежливое обращение в повседневном общении. Например: Excuse me, lady, can you give me directions? - Извините, леди, не подскажете дорогу? Dame (дама) - формальное обращение, подчеркивающее высокий статус или достижения женщины. Например: She really was a dame like no other. - Она действительно была необыкновенной дамой.

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Об источнике: Study Less Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.

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