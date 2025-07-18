Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сбивающее с толку трио - какая разница между Miss, Mrs и Ms в английском языке

Руслана Заклинская
18 июля 2025, 16:47
54
В английском языке обращение к женщинам имеет несколько форм, которые зависят от их семейного положения и контекста.
Сбивающее с толку трио - какая разница между Miss, Mrs и Ms в английском языке
Как правильно назвать женщину, чтобы не обидеть и не выглядеть невеждой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • В чем заключается культурная особенность обращений в английском языке
  • Какая форма обращения используется для мужчин
  • Чем отличаются Miss, Mrs и Ms между собой

Важной частью английского языка является речевой этикет, в частности - форма обращения. Когда речь идет об обращении к женщине, часто можно услышать такие слова, как Miss, Mrs и Ms. Главред узнал, в чем между ними разница и как правильно их использовать.

В английском языке для обращения к женщинам используют три основные формы: Miss, Mrs и Ms. Каждая из них имеет свое значение и используется в зависимости от семейного положения женщины или контекста общения. Зато с мужчинами все гораздо проще - независимо от возраста или семейного положения всегда используется обращение Mr (mister).

видео дня

Как правильно писать обращение

На письме обращения могут оформляться как с точкой, так и без нее. Исключением является слово Miss, которое пишется без точки. Обычно англичане используют точки после сокращений (Mrs., Mr., Ms.), а американцы - нет (Mrs, Mr, Ms). Вы можете выбирать тот вариант, который вам удобнее.

Также важно помнить, что все эти слова всегда пишутся с большой буквы - Mr, Mrs, Ms, Miss. Писать их с маленькой буквы считается ошибкой. В русском языке, наоборот, слова "мистер", "мисс", "миссис" обычно пишут с маленькой буквы, если они стоят в середине предложения.

Когда употреблять Mrs

Mrs (произносится "миссис") - это обращение к женщине, которая состоит в браке, объяснили в школе английского языка Study Less. Оно часто указывает на смену фамилии после бракосочетания, хотя это не обязательно. Например:

  • Mrs. Smith is our neighbor.
  • Mrs. Rodriguez is attending the seminar.

Слово Mrs является сокращением от староанглийского "mistress" - когда-то так называли хозяйку дома. После Mrs ставится точка в британском английском, хотя американцы часто пишут без нее - Mrs Smith. Независимо от варианта, внутри предложения это слово пишется с большой буквы.

Кто такая Miss

Слово Miss (читается как "мисс") используется для обращения к молодой или незамужней женщине. Это также традиционное обращение к учительницам в школах, независимо от их брачного состояния. Например:

  • Мисс Джонсон - моя учительница английского.
  • Miss Davis will be performing tonight.

Точка после Miss не ставится. Это слово является полным, а не сокращением, поэтому пишется без точки как в британском, так и в американском английском.

К кому обращаться Ms

Если вы не знаете, замужем ли женщина, или не хотите акцентировать на этом внимание - используйте Ms (читается как "миз"). Это обращение появилось в XX веке как ответ на требование равноправного подхода к женщинам в обществе. Оно не указывает на семейное положение и может использоваться в любой ситуации:

  • Ms. Wilson is the keynote speaker today.
  • Я отправил электронное письмо Ms. Carter по поводу проекта.

Смотрите видео о разнице между Miss, Mrs и Ms:

Какие еще есть варианты вежливых обращений к женщинам

Кроме этих трех основных обращений, существуют и другие вежливые формы обращения к женщинам.

  1. Ms - идеальный вариант для официальных документов, переписки или делового общения, когда информация о супружеском состоянии женщины недоступна или не имеет значения.
  2. Ma'am (мем) - вежливое обращение, особенно в формальных обстоятельствах или сфере обслуживания. Например: Can I help you, ma'am? - Могу ли я вам помочь, дама?
  3. Madame (мадам) - употребляется к очень уважаемым или старшим женщинам. Например: Madame President - Мадам Президент.
  4. Lady (леди) - вежливое обращение в повседневном общении. Например: Excuse me, lady, can you give me directions? - Извините, леди, не подскажете дорогу?
  5. Dame (дама) - формальное обращение, подчеркивающее высокий статус или достижения женщины. Например: She really was a dame like no other. - Она действительно была необыкновенной дамой.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Study Less

Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык английский язык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуацию уже не спасти": в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

"Ситуацию уже не спасти": в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

16:48Мир
Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

16:02Политика
Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

15:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной области

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной области

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

Последние новости

17:55

Что ни в коем случае нельзя на столе 19 июля: очень строгие запреты в этот день

17:45

Подозрение Шабунину: "антикоррупционные" лозунги больше не защищают от ответственности, – СМИ

17:43

Их невозможно забыть: 3 знака зодиака, расставание с которыми пережить тяжелее всего

17:33

Теперь стоят тысячи - зачем в СССР делали фарфоровые рыбки и какова их историяВидео

17:13

Медведева "накрыло" от санкций Европы: разразился угрозой разгрома Украины

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
17:10

"Вечная битва между светом и тьмой": Пивоваров презентовал трек с Усиком

16:48

"Ситуацию уже не спасти": в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

16:47

Сбивающее с толку трио - какая разница между Miss, Mrs и Ms в английском языкеВидео

16:44

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - действовать, Львам - говорить

Реклама
16:36

Экономика РФ трещит, Путину нужно закончить войну или печатать деньги - МиловВидео

16:35

Евро снова идет на взлет, а доллар теряет позиции: каким будет курс валют 21 июля

16:30

Можно ли выпить кофе перед причастием: священник дал однозначный ответВидео

16:13

У певицы Алсу горе в семье: что случилось

16:02

Слон не сам, а с друзьями: лишь самый внимательный найдет всех животных на картинке

16:02

Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

15:58

Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

15:38

В Украине начали выплачивать больничные по-новому: что изменится

15:34

"Черный список" для консервации: какие продукты лучше не закрывать в банкиВидео

15:33

Почему Россия перестала бить по Киеву и при чем здесь Келлог - Игнат ответил

15:32

Не оставляют равнодушными никого: какие ТОП-4 даты рождения сулят успех и любовь

Реклама
15:05

Число не укладывается в голове: сколько раз запрещали украинский языкВидео

14:57

Демографический кризис: сколько приходится умерших украинцев на одного рожденного

14:48

Цена перевалила за 200 гривен: в Украине внезапно подорожала популярная ягода

14:36

То, что он не нужен - миф: зачем аппендикс в организме человека и можно ли жить без негоВидео

14:29

Полиция экстренно обратилась к украинцам: "валютчики" обманывают мошеннической схемой

14:14

Лорак с перепаленными волосами показала, как дрессирует мужа-испанцаВидео

14:13

Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

14:12

Бронирование нарушителей мобилизации: в Раде выдвинули интересное предложение

14:12

Укрепление ПВО и пилоты для Mirage: Зеленский провел часовую беседу с Макроном

14:11

Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошлоВидео

14:00

Ретроградный Меркурий даст второй шанс: каким ТОП-4 знакам приготовиться

13:55

В разы доступнее, чем в июне: в Украине переписали цены на базовый овощ

13:50

Гороскоп на завтра 19 июля: Стрельцам - прибыль, Скорпионам - особый подарок

13:28

"У меня есть бронь от театра": известный актер добровольно записался в силы ПВО

13:19

Восемь лет колонии: ведущую "Вестей" в РФ приговорили к тюрьме за осуждение войны

13:18

Не просто пауза: эксперт посоветовал готовиться к массированному удару РФ

12:59

"Не прячусь": Григорий Бакланов закрутил роман после развода

12:48

В Украине некоторым учителям перестали выплачивать надбавки: в чем причина

12:44

Сезон начался, а цены кусаются: базовый фрукт в Украине резко подскочил в цене

12:40

Где 3 ошибки на рисунке: надо быть гениями, чтобы их заметить

Реклама
12:24

Вырастет ли клубника из семян: правда, о которой молчат садоводыВидео

12:22

Почему 19 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

12:19

Взрывчатка в рюкзаке: СБУ задержала агентку, которая хотела взорвать ТЦК в Одессе

12:14

Екатерина Усик примчалась к мужу в Лондон - причина

12:07

Жара возвращается, известна дата: лишь в нескольких областях будет прохладно

12:00

Легенда экстрима: трагически не стало любимца публики и звезды 90-х и 2000-х

11:42

Средняя зарплата не равна средней пенсии: какие выплаты будут получать украинцы

11:23

"Где родился мой сын": Винник признался, как сбежал из Украины

11:18

Строгие ограничения и давление: Зеленский раскрыл детали новых санкций против РФ

10:53

Украинцы нарушают и не знают о штрафе: за что наказывают на 30 тысяч гривен

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять