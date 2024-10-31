Английским и не пахло: почему в СССР учили немецкий

Хоть это и выглядит и странно, но на то были причины.

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Почему в СССР учили немецкий / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Во времена Советского Союза немецкий язык был одним из самых распространённых иностранных языков, которые преподавали в школах.

Главред узнал, что причина, почему в Советском Союзе изучали немецкий, кроется в исторических, культурных и научных факторах, которые на тот момент играли значительную роль в международных отношениях.

Зачем в советских школах учили немецкий язык?

В начале XX века немецкий язык был в центре научного мира, на нём публиковались научные открытия, проводились международные конференции и издавалась большая часть научной литературы. Немецкий считался языком науки и интеллигенции, пишет Телеграф. Образованный человек того времени должен был знать немецкий, чтобы читать научные работы в оригинале, будь то труды в области физики, химии или медицины.

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Кроме того, французский и немецкий в то время были признаны официальными языками дипломатии и науки во многих странах Европы. Это оказало влияние на систему образования в СССР, где считалось, что владение немецким даст ученикам важное преимущество на международной арене.

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Почему отношение к немецкому изменилось после войны?

Всё изменилось после Великой Отечественной войны. Военные события оставили в сердцах людей глубокий след, и дети, многие из которых потеряли своих близких, не хотели учить язык противника.

Ситуация в Европе была похожей — школы всё чаще отказывались от преподавания немецкого. Это, в свою очередь, привело к росту популярности английского языка, который начал вытеснять немецкий из образовательных программ.

Переход на английский язык

Тем не менее, процесс перехода на английский язык в СССР был медленным. Для того чтобы ввести английский язык как альтернативу немецкому, пришлось пересматривать учебные программы и создавать новые учебные материалы. Только в 1970-х годах английский начал преподаваться как полноценный иностранный язык наряду с немецким.

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