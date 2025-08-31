Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответ

На самом деле это выражение не заимствовано из других языков, а исконно украинское.

В украинском языке есть много благозвучных слов и словосочетаний, которые, однако, в наше время уже реже используются. Поэтому довольно часто большинство людей не может объяснить их точное значение. К этому списку, в частности, также относится выражение "тютілька в тютільку".

О том, какое значение имеет это выражение и как оно появилось в украинском языке, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Сегодня поговорим об одном интересном украинском слове - "тютілька". Знаете выражение "тютілька в тютільку"? Так вот, это не просто благозвучная фраза. Она означает "точно, влучно, міліметр у міліметр". То, что стало идеально, как влитое, - это и есть "тютілька в тютільку", - пояснила учитель.

Также она рассказала, откуда взялось слово "тютілька". Этимологи говорят, что пошло оно от слова "тютя". Так в древних славянских говорах называли что-то маленькое.

"И след от топора, который попадал точно в цель, в одно и то же место, и был этакой "тютьою". И плотник, который бьет топором в одно и то же место, говорил - о, "тютілька в тютільку", - сказала учитель.

Интересно, что это слово не заимствовано ни из одного языка.

"Это слово наше, родное, славянское. Уменьшенно-ласкательная форма, потому что у нас даже точность с душевностью. Эта фраза не только правильная, но и вполне литературная. Если у вас получилось что-то идеально, не стесняйтесь сказать "тютілька в тютільку", - добавила Чернышева.

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

