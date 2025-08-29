Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в Украине

Вы узнаете:
- Какой украинский город существует с VI века до н.э.
- Кто основал Белгород-Днестровский и когда
- Какие названия имел Белгород-Днестровский на протяжении своей истории
В Украине на побережье Черного моря расположен город, который существует с 6 века до нашей эры. За свою долгую историю он неоднократно менял название и находился под властью разных империй и государств.
Главред узнал богатую историю Белгорода-Днестровского.
Какое название имел самый древний город в Украине
Сегодня Белгород-Днестровский официально признан одним из старейших городов мира по версии UNESCO. Об истории города рассказал историк Александр Алферов.
Он отметил, что Белгород-Днестровский считается старейшим городом Украины, а его история длится более 2500 лет. Город расположен на правом берегу Днестровского лимана и был основан греческими колонистами в 6 веке до нашей эры.
"Этот город основали в VI веке до нашей эры. Тогда он назывался Офиусса, потом он изменил название и стал называться Тира, а во времена Руси он назывался Билград, потом изменил название на Аспрокастро, потом еще было много изменений. В конце концов мы его знаем под названием Аккерман, под которым оно входило в состав Украинского государства в 1918 году. Сейчас он называется Белгород-Днестровский", - рассказал историк.
На протяжении своей истории город неоднократно попадал под власть разных государств: Киевской Руси, Болгарского царства, Венгерского королевства, Золотой Орды, Молдавского княжества и Османской империи.
Смотрите видео о Белгород-Днестровском:
Кто основал Белгород-Днестровский
Основание Белгорода-Днестровского относят к античным временам, когда на побережье Черного моря существовали многочисленные греческие колонии. Именно греки основали здесь город Тира около VI-V веков до нашей эры. Город располагался на стратегически важном месте - на Днестровском лимане, что обеспечивало контроль над торговыми путями и позволяло активно заниматься морской торговлей.
Позже, в средневековье, Белгород-Днестровский неоднократно менял свое название и хозяев. Его территорией владели Византия, генуэзцы, молдавские и турецкие правители. Каждый из них оставил свой след в развитии города и его культурном наследии. История основания Белгорода-Днестровского демонстрирует тесную связь Украины с древними цивилизациями Средиземноморья и Причерноморья.
Какие названия имел Белгород-Днестровский
Белгород-Днестровский за свою многовековую историю неоднократно менял название. Практически каждый новый обладатель поселения давал ему собственное имя.
Последний раз город был переименован в 1944 году. Тогда к историческому названию Белгород добавили Днестровский, чтобы отличить его от российского Белгорода.
История названий города выглядит так:
- VII в. до н.э. - финикийская колония Офиусса "город змей"
- VI в. до н.э. - древнегреческая колония Тира
- II в. н.э. - римский город Тира
- VI в. - восточнославянское племя антов называло поселение Турис
- IX-X вв. - племена тиверцы и уличи называли город Белгород, а византийцы - Левкополь ("Белый город")
- XIII в. - генуэзцы назвали город Монкастро
- XV в. - в составе Молдавского княжества город назывался Четатя-Албе ("Белая крепость")
- 1484 г. - Османская империя переименовала его в Аккерман ("Белый камень")
- 1812 г. - в составе Российской империи сохранил название Аккерман
- 1918 г. - в составе Румынского королевства - Четатя-Албе
- 1940 г. - присоединение к СССР - Аккерман
- 1944 г. - окончательно - Белгород-Днестровский
Кто построил Белгород-Днестровскую крепость
Белгород-Днестровская крепость - одна из самых известных и наиболее сохранившихся средневековых фортификаций Украины. Крепость, также известная как Аккерманская, была построена в XIII веке генуэзцами на месте античного города Тира, существовавшего до IV века до н.э. Генуэзцы, несмотря на то, что территория входила в состав Золотой Орды, заключили соглашение с монголами и фактически управляли крепостью, контролируя Днестровский лиман.
Строительство крепости завершилось к 1440 году. Князья Молдовы осознавали стратегическую важность Белгорода-Днестровского, стоявшего на пересечении торговых и военных путей, поэтому крепость должна была служить защитой от нападений турок, татар и других завоевателей.
После этого город попал под контроль Молдавского княжества, а позже - Османской империи. Во время Османской империи крепость была значительно укреплена и перестроена, получив современный вид с мощными каменными стенами, башнями и оборонительными рвами.
В XIX веке крепость потеряла стратегическое значение и стала историко-архитектурным памятником. Во время Первой и Второй мировых войн город переходил под контроль Румынии и УССР. В 1944 году его окончательно заняли советские войска, а крепость превратили в музей-заповедник.
Сегодня Белгород-Днестровская крепость - одна из крупнейших средневековых крепостей Украины. Периметр ее стен - 2,5 км, площадь - более 2 га. Высота стен и башен - от 5 до 15 м. Основу составляет Цитадель с четырьмя большими башнями, внутренние стены разделяют крепость на несколько дворов: Гарнизонный (цитадель), Гражданский и Карантинный, каждый из которых выполнял отдельные оборонительные и хозяйственные функции.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
