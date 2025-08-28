Почему шпаргалка - не про списывание: историк раскрыл истинное происхождение слова

О чем идет речь в материале:
Многие воспринимают слово "шпаргалка" исключительно как символ студенческих подсказок на экзаменах, однако его история уходит в несколько веков и имеет совсем другое значение. Об этом рассказал историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.
Почему шпаргалки называют шпаргалками
По его словам, это слово имеет очень глубокие корни.
"Современное слово шпаргалка происходит от слова шпаргал, которое в украинском языке существовало лет 400 уже точно. И оно означает старую, исписанную бумажку. Это слово, между прочим, есть и в польском языке", - объясняет ученый.
Таким образом, сначала шпаргалка не ассоциировалась с обманом или хитростью на учебе, а описывала обычный использованный клочок бумаги.
Кто придумал шпаргалки
По словам Алферова, источники термина достигают античности.
"А происходит слово шпаргал из латыни, где спарганум означает пеленка. Ну, которое в свою очередь этот спарганум происходит от греческого спарганом", - отмечает историк.
То есть в своем первоначальном значении слово было связано с обыденными вещами и бытом, а не с учебным процессом.
Как изменилось значение слова шпаргалка
Со временем старая "исписанная бумажка" начала приобретать новый смысл - превращаться в носитель полезной информации, которую можно подсмотреть в нужный момент.
"Изначально, эта вот шпаргалка-шпаргалка, или как говорят сейчас шпора - это использованная бумажка, которая со временем превращается в бумажку с подсказкой", - подытожил Алферов.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
