Почему шпаргалка - не про списывание: историк раскрыл истинное происхождение слова

Историк объяснил, что слово "шпаргалка" имеет многовековое происхождение и изначально означало просто старую исписанную бумажку, а не студенческую подсказку.

Откуда взялось слово шпаргалка - как иначе называется шпаргалка / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

Многие воспринимают слово "шпаргалка" исключительно как символ студенческих подсказок на экзаменах, однако его история уходит в несколько веков и имеет совсем другое значение. Об этом рассказал историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.

Почему шпаргалки называют шпаргалками

По его словам, это слово имеет очень глубокие корни.

"Современное слово шпаргалка происходит от слова шпаргал, которое в украинском языке существовало лет 400 уже точно. И оно означает старую, исписанную бумажку. Это слово, между прочим, есть и в польском языке", - объясняет ученый.

Таким образом, сначала шпаргалка не ассоциировалась с обманом или хитростью на учебе, а описывала обычный использованный клочок бумаги.

Кто придумал шпаргалки

По словам Алферова, источники термина достигают античности.

"А происходит слово шпаргал из латыни, где спарганум означает пеленка. Ну, которое в свою очередь этот спарганум происходит от греческого спарганом", - отмечает историк.

То есть в своем первоначальном значении слово было связано с обыденными вещами и бытом, а не с учебным процессом.

Как изменилось значение слова шпаргалка

Со временем старая "исписанная бумажка" начала приобретать новый смысл - превращаться в носитель полезной информации, которую можно подсмотреть в нужный момент.

"Изначально, эта вот шпаргалка-шпаргалка, или как говорят сейчас шпора - это использованная бумажка, которая со временем превращается в бумажку с подсказкой", - подытожил Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

