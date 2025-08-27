Не только княгини: что скрывает жизнь единственной украинской императрицы

Вы узнаете:
- Как киевская княгиня стала императрицей
- Почему брак превратился в скандал века
- Как Евпраксия завершила жизнь в монастыре
Княгини, первые леди и королевы в истории Украины хорошо известны, однако мало кто знает, что в ее истории была и императрица.
Главред решил рассказать факты из жизни Евпраксии Всеволодовны, внучки Ярослава Мудрого, которая под именем Адельгайда стала императрицей.
Брат Капраннов на YouTube-канале "имени Т.Г. Шевченко" рассказывает малоизвестные детали жизни киевской княгини Евпраксии Всеволодовны, которая под именем Адельгайда стала императрицей Священной Римской империи.
Брак, переросший в скандал века
По словам автора, Евпраксия, младшая единокровная сестра Владимира Мономаха и внука Ярослава Мудрого, вышла замуж в возрасте 14-16 лет. Ее первым мужем стал маркграф Генрих Длинный из Саксонии, но брак продлился недолго. После его внезапной смерти княгиня поселилась в монастыре, где познакомилась с настоятельницей Адельгайдой, сестрой императора Генриха IV.
В 1088 году Евпраксия обручилась с императором, а уже в следующем году была коронована как императрица. Этот брак стал важным политическим союзом между Русью и Священной Римской империей.
Однако брак быстро превратился в трагедию: Генрих IV проявлял жестокость, заставлял Евпраксию участвовать в оргиях и предлагал придворным насиловать ее. После смерти новорожденного сына Евпраксия сбежала из императорского двора, говорится в рассказе автора.
Публичное обвинение и церковный суд
Писатель рассказывает, что разрыв перерос в политический и сексуальный скандал XI века. На церковном соборе Евпраксия публично обвинила Генриха IV в изменах и насилии. Папа Римский отпустил ей грехи, а императора в третий раз отлучил от церкви.
Несмотря на потерю власти, Евпраксия формально оставалась женой Генриха IV до его смерти в 1106 году. Впоследствии она вернулась в Киев, постриглась в монахини и провела последние годы жизни в монастыре.
Историки отмечают, что жизнь киевской княгини, которая стала императрицей, до сих пор малоизвестна, но заслуживает внимания и может стать сюжетом для документальных фильмов или художественных сериалов.
Подробнее о единственной украинской императрице смотрите в видео канала имени Т.Г. Шевченко.
Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко"
Это интересный украинский канал на котором представлены интересные видео по истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелей.
Ведущие - братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.
