Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Сабатиновская культура: возможные предки "народов моря"

Марина Иваненко
26 августа 2025, 22:46
14
Сабатиновская культура "народов моря" - гипотеза украинских археологов, объясняющая связь между степями Украины и катастрофой бронзового века.
Кто такие сабатиновцы?
Кто такие сабатиновцы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто такие сабатиновцы
  • Действительно ли сабатиновцы предки народов моря

Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, накануне коллапса цивилизаций Бронзового века, в степях и лесостепях Украины существовала мощная Сабатиновская культура. Население обладало развитыми ремеслами и металлургией, занималось торговлей, а по одной из гипотез, это сообщество могло стать источником таинственных "народов моря" - коалиции морских завоевателей, повлекшей упадок древних государств Средиземноморья. Главред расскажет подробнее.

Сабатиновская культура: кто они

Как рассказывают на канале "Интересная история", Сабатиновская культура существовала с XVI по XII век до н. э. на территории от низовьев Дуная до Днепра, охватывая юг Украины и Молдову. Название происходит от села Сабатиновка на Кировоградщине, где впервые были найдены артефакты.

видео дня

Представители этой культуры были земледельцами и скотоводами - разводили крупный рогатый скот, свиней, лошадей, овец. Они строили укрепленные городища, окруженные валами и рвами, вероятнее всего для защиты от нападений. Определяющей чертой Сабатиновской культуры была развитая металлургия: археологи находят множество бронзовых изделий - серпов, боевых топоров, кинжалов, копий и украшений. Есть и доказательства того, что сабатиновцы были частью широкой торговой сети.

Тайна "народов моря"

В XII веке до н. э. цивилизации Средиземноморья пережили катастрофу. Могущественная Хеттская империя, Микенская Греция и города-государства Леванта были разрушены. Этот период называют "коллапсом позднего бронзового века". Причиной упадка стали массовые миграции и набеги загадочных "народов моря", о которых упоминают египетские хроники. Они атаковали побережье, грабили города и разрушали государства. Среди этих "народов" называют пелесет, шардана, дануна и другие. Их происхождение остается загадкой: одни исследователи считают, что они пришли с Балкан, другие - с Эгейского моря.

Видео о Саботинской культуре можно посмотреть здесь:

Аргументы в пользу украинской гипотезы

Украинские археологи, в частности Игорь Свешников, выдвинули гипотезу, что именно Сабатиновская культура могла стать источником для некоторых групп "народов моря". Теория основывается на нескольких аргументах:

  • Хронологическое совпадение. Сабатиновская культура существовала именно во время массовых миграций, предшествовавших катастрофе.
  • Археологические параллели. В Средиземноморье найдены бронзовые артефакты, подобные изделиям сабатиновцев.
  • Причины миграции. Некоторые ученые предполагают, что из-за засухи и истощения почв в Причерноморье часть населения была вынуждена искать новые земли.

По этой версии, сабатиновцы вместе с другими племенами оставили свои земли из-за экологических проблем. Вместо традиционных сухопутных маршрутов они могли спуститься по рекам к Черному морю, а дальше - через Эгейское море к побережью Анатолии, Леванта и Египта. Предполагают, что эти племена имели и морские навыки.

Несмотря на это, гипотеза остается дискуссионной. Многие историки считают, что сходство артефактов объясняется не миграцией, а культурным обменом. Однако версия об "украинском следе" в происхождении "народов моря" открывает новый взгляд на мировую историю и связывает древние украинские земли с грандиозными событиями эпохи бронзы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Ютуб-канал "Интересная история"

YouTube-канал "Цікава Історія" - это украиноязычный научно-популярный проект, освещающий украинскую и мировую историю без мифов и фальсификаций. Автор канала создает лаконичные и глубокие видео с фактами, архивами и аналитикой. Темы охватывают древние цивилизации, средневековье, новейшую историю и современность. Канал ориентирован на зрителей, которые ценят объективный и критический взгляд на прошлое.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    наука интересные новости культура
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    "Это будет плохо": Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

    "Это будет плохо": Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

    23:02Война
    "Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

    "Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

    22:27Война
    С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

    С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

    21:51Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

    Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

    С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

    С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

    Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

    Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

    Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

    Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

    Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

    Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

    Последние новости

    23:22

    Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк

    23:15

    "Летний блицкриг" Путина сдулся: аналитик рассказал, как ВСУ изменили ход кампании

    23:15

    Нелли Фуртадо высмеяла хейтеров, которые стыдили ее за лишний вес

    23:02

    "Это будет плохо": Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

    23:01

    Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов: время перемен и неожиданных решенийВидео

    Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
    22:46

    Сабатиновская культура: возможные предки "народов моря"

    22:27

    "Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

    22:23

    Кусты огурцов оживают: копеечное средство, продлевающее плодоношение до морозовВидео

    22:05

    "Ни на йоту": откуда у нас эта фраза

    Реклама
    21:53

    Стиралка засияет невиданной чистотой: натуральное средство удивит настоящим чудомВидео

    21:51

    С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

    21:24

    Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинанийВидео

    21:22

    Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

    21:08

    В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

    21:04

    Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мираВидео

    20:56

    "Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

    20:45

    Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

    20:35

    Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее времяВидео

    20:33

    Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

    20:15

    "России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

    Реклама
    20:05

    "Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

    19:29

    Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

    19:18

    Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

    19:13

    Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

    19:10

    Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

    19:04

    Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

    18:56

    Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

    18:55

    Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

    18:43

    F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

    18:40

    Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

    18:25

    Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

    18:19

    Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

    18:17

    Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

    17:58

    Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

    17:53

    Что ваш месяц рождения расскажет о характере - нумерологи объяснили

    17:52

    Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

    17:47

    Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

    17:37

    Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивалиВидео

    17:36

    Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

    17:24

    Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

    Реклама
    17:10

    Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

    16:49

    Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

    16:39

    Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

    16:30

    "Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

    16:26

    Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

    16:20

    Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

    16:15

    Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

    16:09

    Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

    16:02

    США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

    15:55

    Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
    Лайфхаки и хитрости
    Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
    Мода и красота
    Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять