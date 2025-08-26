Сабатиновская культура: возможные предки "народов моря"

Сабатиновская культура "народов моря" - гипотеза украинских археологов, объясняющая связь между степями Украины и катастрофой бронзового века.

Кто такие сабатиновцы

Действительно ли сабатиновцы предки народов моря

Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, накануне коллапса цивилизаций Бронзового века, в степях и лесостепях Украины существовала мощная Сабатиновская культура. Население обладало развитыми ремеслами и металлургией, занималось торговлей, а по одной из гипотез, это сообщество могло стать источником таинственных "народов моря" - коалиции морских завоевателей, повлекшей упадок древних государств Средиземноморья. Главред расскажет подробнее.

Сабатиновская культура: кто они

Как рассказывают на канале "Интересная история", Сабатиновская культура существовала с XVI по XII век до н. э. на территории от низовьев Дуная до Днепра, охватывая юг Украины и Молдову. Название происходит от села Сабатиновка на Кировоградщине, где впервые были найдены артефакты.

Представители этой культуры были земледельцами и скотоводами - разводили крупный рогатый скот, свиней, лошадей, овец. Они строили укрепленные городища, окруженные валами и рвами, вероятнее всего для защиты от нападений. Определяющей чертой Сабатиновской культуры была развитая металлургия: археологи находят множество бронзовых изделий - серпов, боевых топоров, кинжалов, копий и украшений. Есть и доказательства того, что сабатиновцы были частью широкой торговой сети.

Тайна "народов моря"

В XII веке до н. э. цивилизации Средиземноморья пережили катастрофу. Могущественная Хеттская империя, Микенская Греция и города-государства Леванта были разрушены. Этот период называют "коллапсом позднего бронзового века". Причиной упадка стали массовые миграции и набеги загадочных "народов моря", о которых упоминают египетские хроники. Они атаковали побережье, грабили города и разрушали государства. Среди этих "народов" называют пелесет, шардана, дануна и другие. Их происхождение остается загадкой: одни исследователи считают, что они пришли с Балкан, другие - с Эгейского моря.

Аргументы в пользу украинской гипотезы

Украинские археологи, в частности Игорь Свешников, выдвинули гипотезу, что именно Сабатиновская культура могла стать источником для некоторых групп "народов моря". Теория основывается на нескольких аргументах:

Хронологическое совпадение. Сабатиновская культура существовала именно во время массовых миграций, предшествовавших катастрофе.

Сабатиновская культура существовала именно во время массовых миграций, предшествовавших катастрофе. Археологические параллели. В Средиземноморье найдены бронзовые артефакты, подобные изделиям сабатиновцев.

В Средиземноморье найдены бронзовые артефакты, подобные изделиям сабатиновцев. Причины миграции. Некоторые ученые предполагают, что из-за засухи и истощения почв в Причерноморье часть населения была вынуждена искать новые земли.

По этой версии, сабатиновцы вместе с другими племенами оставили свои земли из-за экологических проблем. Вместо традиционных сухопутных маршрутов они могли спуститься по рекам к Черному морю, а дальше - через Эгейское море к побережью Анатолии, Леванта и Египта. Предполагают, что эти племена имели и морские навыки.

Несмотря на это, гипотеза остается дискуссионной. Многие историки считают, что сходство артефактов объясняется не миграцией, а культурным обменом. Однако версия об "украинском следе" в происхождении "народов моря" открывает новый взгляд на мировую историю и связывает древние украинские земли с грандиозными событиями эпохи бронзы.

