5 интересных фактов об английском языке: что стоит знать новичкам

Марина Иваненко
22 августа 2025, 18:24
Английский язык удивляет отсутствием четких правил чтения, богатым словарным запасом и различными акцентами, а также открывает возможности в учебе и жизни.
Английский язык: что интересного?
Английский язык: что интересного? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Интересные факты об английском языке
  • Есть ли в английском языке универсальные правила

Английский язык является одним из самых распространенных в мире, однако он полон особенностей, которые способны удивить даже тех, кто только начинает его изучать. Эти нюансы помогут избежать разочарований еще на старте и подойти к процессу более осознанно и мотивированно, а Главред расскажет подробнее.

На канале ShakeUp English рассказывают об интересных и важных фактах об английском, которые стоит знать еще до начала обучения. Автор видео отмечает, что английский - это не просто иностранный язык, а глобальное явление, ведь сегодня он стал инструментом международной коммуникации в различных сферах жизни. Миллионы людей в мире используют его как первый, второй или рабочий язык, и именно это делает английский уникальным.

1. Глобальность

Английский является официальным и широко используется более чем в 50 странах мира. Он распространен в Европе, Америке, Азии, Африке и Австралии. Это язык международных организаций, науки, бизнеса, авиации, ИТ, кинематографа и шоу-бизнеса.

Изучение английского открывает огромные возможности: от путешествий и новых знакомств до карьерного роста и доступа к информации. В современном глобализированном мире трудно представить полноценную жизнь без английского.

2. Непредсказуемое произношение в английском языке

В английском языке нет четких универсальных правил чтения. Одна и та же буква или сочетание букв может звучать совершенно по-разному в зависимости от слова.

Например:

  • буква "a" в словах cat, cake, father звучит по-разному;
  • сочетание "ough" имеет несколько вариантов произношения: though, through, cough, rough.

Для новичков это настоящий вызов: нужно запоминать исключения и практиковать произношение, а не полагаться только на правила. Именно эта непредсказуемость делает английский сложным, но в то же время увлекательным.

3. Богатый словарный запас

Английский является одним из самых богатых языков по количеству слов. Это объясняется его историей: он заимствовал лексику из латыни, французского, немецкого, скандинавских, украинского, японского и других языков.

Сегодня словарь английского насчитывает сотни тысяч слов и постоянно дополняется. Это открывает широкие возможности для выражения мыслей, но может пугать начинающих. Впрочем, для повседневного общения достаточно нескольких тысяч слов - остальные можно изучать постепенно.

4. Особенности грамматики английского языка

На первый взгляд английская грамматика кажется простой, особенно по сравнению со славянскими языками. Она действительно более доступна для быстрого изучения, однако имеет свои "подводные камни".

Сложности возникают с использованием времен глаголов или артиклей, которых нет в украинском языке. Однако регулярная практика в живом общении помогает постепенно преодолеть эти трудности.

Интересные факты об английском языке можно посмотреть здесь:

5. Разнообразие акцентов и диалектов

Английский не является однородным. Британская, американская, австралийская, индийская и южноафриканская версии отличаются не только произношением, но и словарем, а иногда даже грамматикой.

Произношение звуков и интонация также отличаются. Поэтому во время обучения важно слушать разные акценты, чтобы легче адаптироваться к говорящим со всего мира.

Об источнике: ShakeUp English

YouTube-канал ShakeUp English создан для тех, кто хочет интересно и легко изучать английский язык. Автор подает материал в форме коротких и полных видео, где рассказывает факты о культуре, традициях и особенностях английского. Контент сочетает объяснения на украинском и примеры на английском, что помогает лучше усваивать материал. Канал ориентирован на новичков и всех, кто стремится усовершенствовать знания языка в игровой и доступной форме.

