Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом доме

Вы узнаете:
- Без каких предметов трудно представить быт наших предков
- Что такое бомбетля
С течением времени быт украинцев меняется. Сейчас нас окружают различные предметы, о которых наши бабушки даже не мечтали. Но знаете ли вы, что есть несколько вещей, без которых трудно представить старую украинскую хату.
Главред решил разобраться, какие вещи когда-то были в каждом украинском доме.
Какие предметы сейчас можно увидеть только в музее
Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что существует 5 забытых вещей украинской хаты, которые сейчас очень трудно найти.
Бомбетля
Мужчина отмечает, что когда-то это была многофункциональная вещь в доме.
"Она была скамейкой, шкафом и кроватью одновременно. Внутри можно было хранить вещи. На ней сидели и отдыхали", - говорится в видео.
Сундук
Это не просто мебель, а символ семейного достатка. Когда девушка выходила замуж, в сундуке ей давали приданое. И чем богаче было приданое, тем выше считалось благосостояние семьи.
Маслобойка
Это ведро с ручкой, в котором взбивали масло. Его держали дома, и каждая хозяйка умела работать с маслобойкой.
Коромысло
Это длинная дугообразная палка для ношения воды. На ее концах цепляли ведра и носили воду из колодца.
"В украинских песнях вспоминают, как оно гнулось под тяжестью. Ведь коромысло выполняло тяжелую работу и делало ее немного легче", - отмечает автор видео.
Рогач
Этот предмет использовали, чтобы извлекать горячие горшки и котлы из печи. Это помогало избежать ожогов и сохранить одежду чистой.
ТОП-5 забытых вещей украинского дома - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
