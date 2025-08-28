Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом доме

Вещи, которые остались в истории, помогали украинцам в хозяйстве.

https://glavred.info/culture/teper-ih-ne-uvidish-starinnye-veshchi-kotorye-kogda-to-byli-v-kazhdom-dome-10693412.html Ссылка скопирована

Чем когда-то пользовались украинцы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Без каких предметов трудно представить быт наших предков

Что такое бомбетля

С течением времени быт украинцев меняется. Сейчас нас окружают различные предметы, о которых наши бабушки даже не мечтали. Но знаете ли вы, что есть несколько вещей, без которых трудно представить старую украинскую хату.

Главред решил разобраться, какие вещи когда-то были в каждом украинском доме.

видео дня

Какие предметы сейчас можно увидеть только в музее

Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что существует 5 забытых вещей украинской хаты, которые сейчас очень трудно найти.

Бомбетля

Мужчина отмечает, что когда-то это была многофункциональная вещь в доме.

"Она была скамейкой, шкафом и кроватью одновременно. Внутри можно было хранить вещи. На ней сидели и отдыхали", - говорится в видео.

Сундук

Это не просто мебель, а символ семейного достатка. Когда девушка выходила замуж, в сундуке ей давали приданое. И чем богаче было приданое, тем выше считалось благосостояние семьи.

Маслобойка

Это ведро с ручкой, в котором взбивали масло. Его держали дома, и каждая хозяйка умела работать с маслобойкой.

Коромысло

Это длинная дугообразная палка для ношения воды. На ее концах цепляли ведра и носили воду из колодца.

"В украинских песнях вспоминают, как оно гнулось под тяжестью. Ведь коромысло выполняло тяжелую работу и делало ее немного легче", - отмечает автор видео.

Рогач

Этот предмет использовали, чтобы извлекать горячие горшки и котлы из печи. Это помогало избежать ожогов и сохранить одежду чистой.

ТОП-5 забытых вещей украинского дома - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред