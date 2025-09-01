Укр
Какой изначально должна была быть металлическая гривна: историк удивил фактом

Мария Николишин
1 сентября 2025, 20:27
Металлическая украинская гривна могла иметь совсем другой вид.
Первый образец металлической гривни / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

За годы независимости Украины гривна уже несколько раз меняла свой вид. Это касается и монет, которые имеют красивый вид. Однако, украинские деньги могли иметь совсем другой вид.

Какой должна была быть монета номиналом 1 гривна

Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что металлическая украинская гривна могла иметь совсем другой вид.

По его словам, в 1992 году Кировский завод металлопорошка выпустил пробные монеты номиналом 1 гривна. Завод хотел получить заказ от Национального банка Украины.

"Слава Богу мы тогда не согласились на это предложение. Она (монета, - ред.) была не металлическая, а порошковая. В правительстве оценили отсутствие вкуса и отказались от нее", - подчеркнул историк.

Он также обратил особое внимание на трезубец.

"Если бы были утверждены эти монеты, мы бы с вами получили непонятной формы, рельсовое изображение нашего герба", - подчеркнул Алферов.

"Порошковая" гривна / фото: скриншот из видео

Сколько сейчас стоит "порошковая" гривна

"Порошковая" гривна отличается от официальной монеты и является очень редкой. Она имеет другой дизайн, размер, материал и вес.

Спрос на нее среди коллекционеров является достаточно большим. Ее цена колеблется от 2 000 до 4 000 грн.

От какой гривни отказалась Украина - видео:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

гривна История Украины Александр Алферов
