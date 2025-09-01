Какой изначально должна была быть металлическая гривна: историк удивил фактом

Вы узнаете:
За годы независимости Украины гривна уже несколько раз меняла свой вид. Это касается и монет, которые имеют красивый вид. Однако, украинские деньги могли иметь совсем другой вид.
Какой должна была быть монета номиналом 1 гривна
Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что металлическая украинская гривна могла иметь совсем другой вид.
По его словам, в 1992 году Кировский завод металлопорошка выпустил пробные монеты номиналом 1 гривна. Завод хотел получить заказ от Национального банка Украины.
"Слава Богу мы тогда не согласились на это предложение. Она (монета, - ред.) была не металлическая, а порошковая. В правительстве оценили отсутствие вкуса и отказались от нее", - подчеркнул историк.
Он также обратил особое внимание на трезубец.
"Если бы были утверждены эти монеты, мы бы с вами получили непонятной формы, рельсовое изображение нашего герба", - подчеркнул Алферов.
Сколько сейчас стоит "порошковая" гривна
"Порошковая" гривна отличается от официальной монеты и является очень редкой. Она имеет другой дизайн, размер, материал и вес.
Спрос на нее среди коллекционеров является достаточно большим. Ее цена колеблется от 2 000 до 4 000 грн.
От какой гривни отказалась Украина - видео:
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
