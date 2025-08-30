Зачем наши бабушки вешали ковры на стены - раскрыта темная сторона роскоши СССР

Вы узнаете:
- Почему ковер на стене был неотъемлемой частью интерьера
- Какую практическую функцию выполнял ковер на стене
- Как ковер помогал обеспечить тепло
У каждого из нас есть это воспоминание - бабушкин дом, вышитые подушки, деревянная мебель и обязательно - ковер на стене. Кажется странным, но еще несколько десятилетий назад ковер, который стал неотъемлемой частью интерьера, был не просто украшением.
Главред узнал, почему такие ковры висели в каждом доме.
В советские времена ковер на стене был показателем статуса. Его покупали не потому, что не было что повесить - а потому, что могли себе позволить. Качественный туркменский или молдавский ковер был недешевым, и семья, которая его имела, считалась "на уровне".
Кроме этого, в 70-80-х годах ковер был дефицитным товаром. Его "доставали", ждали очередь или привозили из командировки, поэтому сам факт наличия ковра в доме уже означал престиж.
Какова практическая функция ковра на стене
Кроме статуса, ковер на стене выполнял практическую функцию - удерживал тепло, говорят в Сніданку з 1+1. В квартирах без нормального отопления или с промерзающими внешними стенами он был едва ли не единственным способом сделать комнату комфортной зимой. Особенно это касалось "хрущевок", где ковер на стене спасал не только комфорт, но и сон жителей.
В большинстве домов, особенно в "хрущевках", толщина стен стала настоящей проблемой, поскольку можно было услышать из соседней квартиры не только музыку или телевизор, но и то, как соседи говорят, кашляют и как у них кипит чайник. Это создавало массу дискомфорта, а ковер отлично спасал ситуацию и позволял создать больше интимности и комфорта.
Смотрите видео о том, зачем в квартирах СССР на стены вешали ковры:
Почему ковер использовали как фон для фото
Ковер на стене был домашним фоном для всего: для гостей, праздников и фотографий. Именно на фоне ковра сохранились тысячи снимков со свадеб, выпусков и семейных застолий. Это был своеобразный аналог современных "инстаграмных" фонов.
В типичных советских квартирах было мало предметов декора, и ковер был визуальным акцентом. Цвета, узоры, орнамент - все это создавало ощущение богатства и завершенности интерьера. Иногда ковры имели символику - геометрические орнаменты, "дерево жизни", стилизованные растения - и заменяли то, что в других странах висело в виде картин или гобеленов.
Традиционные украинские ковры
Во многих регионах Украины, особенно на западе, вышитые тканые ковры или гобелены использовались в интерьере еще до советских времен. Советская культура частично подражала этим традициям, превратив их в массовую норму.
Для поколений 1950-1980-х годов жилье без ковра на стене было трудно представить. Это был симбиоз наследия и моды, где ковер одновременно означал традицию, стиль жизни и практичность.
Вас также может заинтересовать:
- Ни одного следа не останется: 7 шагов, чтобы убрать запах мочи с ковра
- Как вывести застарелые пятна с ковра: очень легкий, но рабочий способ
- Им пугали людей в СССР: почему в советские времена люди боялись ковров
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред