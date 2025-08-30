Зачем наши бабушки вешали ковры на стены - раскрыта темная сторона роскоши СССР

Хотя ковер на стене сегодня считается пережитком советского прошлого, он выполнял не только декоративную функцию.

Почему в каждой квартире на стене висел ковер / Коллаж: Главред, фото: скриншот с TikTok, скриншот с YouTube

У каждого из нас есть это воспоминание - бабушкин дом, вышитые подушки, деревянная мебель и обязательно - ковер на стене. Кажется странным, но еще несколько десятилетий назад ковер, который стал неотъемлемой частью интерьера, был не просто украшением.

Главред узнал, почему такие ковры висели в каждом доме.

В советские времена ковер на стене был показателем статуса. Его покупали не потому, что не было что повесить - а потому, что могли себе позволить. Качественный туркменский или молдавский ковер был недешевым, и семья, которая его имела, считалась "на уровне".

Кроме этого, в 70-80-х годах ковер был дефицитным товаром. Его "доставали", ждали очередь или привозили из командировки, поэтому сам факт наличия ковра в доме уже означал престиж.

Какова практическая функция ковра на стене

Кроме статуса, ковер на стене выполнял практическую функцию - удерживал тепло, говорят в Сніданку з 1+1. В квартирах без нормального отопления или с промерзающими внешними стенами он был едва ли не единственным способом сделать комнату комфортной зимой. Особенно это касалось "хрущевок", где ковер на стене спасал не только комфорт, но и сон жителей.

В большинстве домов, особенно в "хрущевках", толщина стен стала настоящей проблемой, поскольку можно было услышать из соседней квартиры не только музыку или телевизор, но и то, как соседи говорят, кашляют и как у них кипит чайник. Это создавало массу дискомфорта, а ковер отлично спасал ситуацию и позволял создать больше интимности и комфорта.

Почему ковер использовали как фон для фото

Ковер на стене был домашним фоном для всего: для гостей, праздников и фотографий. Именно на фоне ковра сохранились тысячи снимков со свадеб, выпусков и семейных застолий. Это был своеобразный аналог современных "инстаграмных" фонов.

В типичных советских квартирах было мало предметов декора, и ковер был визуальным акцентом. Цвета, узоры, орнамент - все это создавало ощущение богатства и завершенности интерьера. Иногда ковры имели символику - геометрические орнаменты, "дерево жизни", стилизованные растения - и заменяли то, что в других странах висело в виде картин или гобеленов.

Традиционные украинские ковры

Во многих регионах Украины, особенно на западе, вышитые тканые ковры или гобелены использовались в интерьере еще до советских времен. Советская культура частично подражала этим традициям, превратив их в массовую норму.

Для поколений 1950-1980-х годов жилье без ковра на стене было трудно представить. Это был симбиоз наследия и моды, где ковер одновременно означал традицию, стиль жизни и практичность.

