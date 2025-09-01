Изменили весь мир: базовые вещи современности, которые изобрели украинцы

Современный мир трудно представить без украинских изобретений.

Откуда появилась идея создания вертолета

Кто изобрел прообраз телевизора

Мало кто об этом задумывается, но украинские изобретатели сделали немало для развития человечества и технологий. В частности, приборы, которые мы привыкли видеть, родом именно из Украины.

Главред решил разобраться, какие приборы изобрели украинцы.

Какие изобретения принадлежат украинцам

Автор канала Характерник на YouTube рассказал, что мир, который мы считаем привычным, не существовал бы без украинских изобретений.

Он привел несколько примеров, которые изменили историю:

Вертолет Игоря Сикорского

Отмечается, что идею создания вертолета Сикорскому подсказали рисунки воздушного винта самого Леонардо да Винчи.

"Родившись в Киеве, он стал одним из выдающихся авиаконструкторов мира. 14 сентября 1939 года Игорь Сикорский поднял в воздух свой первый вертолет VS-300. Первый успешный одномоторный вертолет в мире, который стал основой для современной вертолетной техники", - подчеркнул мужчина.

Кинескоп

Это прообраз телевизора. Изобретение принадлежит украинцу Борису Грабовскому. В 1928 году он впервые в мире продемонстрировал работу электронного телевизора, с передачей изображения на расстояние.

"Его исследования заложили основу для современных телевизоров и экранов, которыми мы пользуемся до сих пор", - отметил автор видео.

Изобретение рентгеновского аппарата

Украинский физик Иван Пулюй в 1895 году проводил исследования рентгеновских лучей. Он создал один из первых рентгеновских аппаратов и сделал снимки костей, однако не успел его запатентовать.

"Это сделал Вильгельм Рентген. Поэтому рентгеновский аппарат мог называться пулюевский", - говорится в видео.

Изобретения украинцев, которые изменили мир - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

