'Великая китайская стена' по-украински - где находится самый длинный в мире дом

Дом-гигант в Украине имеет длину длиной более 2,7 км.

В Украине находится самое длинное жилое сооружение мира / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Где находится самый длинный жилой дом мира

Кто был автором проекта и когда началось его строительство

Почему этот дом называют лабиринтом

Самое большое по протяженности жилое сооружение мира находится не в США или Китае, а именно в Украине. Это архитектурное чудо, известное как "дом-улей" или "большая китайская стена", стало настоящей визитной карточкой Луцка.

Главред узнал историю создания самого длинного в мире жилого дома.

История создания

Строительство грандиозного комплекса началось в 1970-х годах по проекту архитектора Василия Маловицы и продолжалось более 11 лет, говорится в сюжете ТСН. Сооружение завершили только в 1980-х. Для своего времени оно стало настоящим прорывом - отход от типичной советской застройки.

Дом соединил сразу 38 отдельных домов разной высоты, образовав единый жилой ансамбль длиной почти 3 километра.

В чем сложность конструкции

Комплекс расположен на проспектах Соборности и Молодежи в Луцке. Его общая длина составляет 2775 м, что делает его самым длинным жилым зданием мира (уступая лишь Великой китайской стене).

Дом включает 156 подъездов и более 3000 квартир, в которых проживает около 10 тысяч человек. Архитектурно здание напоминает пчелиные соты: пятиэтажные и девятиэтажные секции соединяются арками, образуя огромный лабиринт.

Смотрите видео о самом длинном доме в мире:

Жизнь в "доме-лабиринте"

Жители признаются, что в начале заселения ориентироваться здесь было непросто. Некоторые даже вызывали такси, чтобы найти нужный подъезд.

В то же время внутренние дворики создают уютную атмосферу, изолируя жителей от шума большого города. Местные жители шутят, что их дом напоминает "большую китайскую стену" или улей.

