'Великая китайская стена' по-украински - где находится самый длинный в мире дом

Самое большое по протяженности жилое сооружение мира находится не в США или Китае, а именно в Украине. Это архитектурное чудо, известное как "дом-улей" или "большая китайская стена", стало настоящей визитной карточкой Луцка.
История создания
Строительство грандиозного комплекса началось в 1970-х годах по проекту архитектора Василия Маловицы и продолжалось более 11 лет, говорится в сюжете ТСН. Сооружение завершили только в 1980-х. Для своего времени оно стало настоящим прорывом - отход от типичной советской застройки.
Дом соединил сразу 38 отдельных домов разной высоты, образовав единый жилой ансамбль длиной почти 3 километра.
В чем сложность конструкции
Комплекс расположен на проспектах Соборности и Молодежи в Луцке. Его общая длина составляет 2775 м, что делает его самым длинным жилым зданием мира (уступая лишь Великой китайской стене).
Дом включает 156 подъездов и более 3000 квартир, в которых проживает около 10 тысяч человек. Архитектурно здание напоминает пчелиные соты: пятиэтажные и девятиэтажные секции соединяются арками, образуя огромный лабиринт.
Жизнь в "доме-лабиринте"
Жители признаются, что в начале заселения ориентироваться здесь было непросто. Некоторые даже вызывали такси, чтобы найти нужный подъезд.
В то же время внутренние дворики создают уютную атмосферу, изолируя жителей от шума большого города. Местные жители шутят, что их дом напоминает "большую китайскую стену" или улей.
