В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

Мальчик по имени Ато живет со своими родителями в Луцке / Фото: Facebook Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства

В День независимости Украины, 24 августа 2025 года, в Луцке родился мальчик, которому родители дали необычное имя - малыша назвали Ато.

Как рассказали на Facebook-странице Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства, мальчик родился в родильном отделении Волынского областного перинатального центра. Вес малыша при рождении составлял 3350 граммов, а рост — 54 сантиметров.

В свой день рождения малыш получил первую вышиванку и фотографию на фоне украинского флага с крошечной булавой в руке. Мама ребенка сказала, что этот кадр — это проявление уважения их семьи к Украине и украинскому народу.

Фото новорожденного в его первой вышиванке / Фото: Facebook Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства

Почему мальчика назвали Ато

Имя ребенка созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины, однако не имеет никакого отношения к этим событиям.

Дело в том, что родители ребенка родом из Узбекистана, но переехали и живут на украинской Волыни.

Мама малыша Махмудова Нозима Ахмет Кызы объяснила, что Ато — это арабское имя. Полное имя ребенка — Махмудов Ато Хафизулла Оглы.

