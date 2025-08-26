В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

Вы узнаете:
- Почему новорожденному дали имя Ато
- Какое полное имя ребенка
В День независимости Украины, 24 августа 2025 года, в Луцке родился мальчик, которому родители дали необычное имя - малыша назвали Ато.
Как рассказали на Facebook-странице Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства, мальчик родился в родильном отделении Волынского областного перинатального центра. Вес малыша при рождении составлял 3350 граммов, а рост — 54 сантиметров.
В свой день рождения малыш получил первую вышиванку и фотографию на фоне украинского флага с крошечной булавой в руке. Мама ребенка сказала, что этот кадр — это проявление уважения их семьи к Украине и украинскому народу.
Почему мальчика назвали Ато
Имя ребенка созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины, однако не имеет никакого отношения к этим событиям.
Дело в том, что родители ребенка родом из Узбекистана, но переехали и живут на украинской Волыни.
Мама малыша Махмудова Нозима Ахмет Кызы объяснила, что Ато — это арабское имя. Полное имя ребенка — Махмудов Ато Хафизулла Оглы.
Ранее Главред писал, что самая длинная украинская фамилия и имя принадлежат жителю Тернополя. Сокращенно его называют "Броник" или "Бронивогневластислав", но вот полное ФИО содержит 100 символов.
Вам также может быть интересно почитать такой материал: Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них ваша.
