Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный гриб

В народе этот гриб называют "тещин язык" или "печеночный".

Редкий древесный гриб / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой гриб растет на деревьях

Какие у него полезные свойства

Мало кто знает, но грибы можно собирать и на деревьях. На них растут странные и редкие экземпляры, которые можно есть.

Главред решил разобраться, какой редкий древесный гриб растет в Украине.

Как называется съедобный древесный гриб

Автор канала Характерник в видео на YouTube рассказал, что в Украине растет гриб, который в народе называют "тещин язык" или "печеночный".

"Он большой, мясистый и видно издалека", - говорится в видео.

Известно, что это редкий древесный съедобный гриб. Он растет на лиственных деревьях, в основном на старых дубах.

Какой на вкус печеночный гриб

Мужчина отмечает, что гриб имеет мягкую консистенцию и кисловатый вкус.

"В молодом возрасте он нежный, немного напоминает вешенки. Старые плодовые тела немного жестковатые. Поэтому собирать лучше всего именно молодые", - добавляет он.

Отмечается, что свое второе название печеночный гриб получил из-за сходства с печенью. Имеет ярко-красную или красно-коричневую окраску, а на срезе напоминает мясо.

Полезен ли древесный гриб

Автор видео говорит, что этот гриб обладает полезными свойствами. Он содержит антиоксиданты, способствует повышению иммунитета и содержит много витамина С.

Календарь грибника / Инфографика: Главред

Как приготовить печеночный гриб

Известно, что в предварительном отваривании этот гриб не нуждается. Его можно сразу порезать на кусочки, обвалять в муке или сухарях и жарить в течение 3-5 минут, как печень. Также перед приготовлением его можно вымочить 1-2 часа.

Необычный древесный гриб - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

