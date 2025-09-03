Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный гриб

Вы узнаете:
- Какой гриб растет на деревьях
- Какие у него полезные свойства
Мало кто знает, но грибы можно собирать и на деревьях. На них растут странные и редкие экземпляры, которые можно есть.
Главред решил разобраться, какой редкий древесный гриб растет в Украине.
Как называется съедобный древесный гриб
Автор канала Характерник в видео на YouTube рассказал, что в Украине растет гриб, который в народе называют "тещин язык" или "печеночный".
"Он большой, мясистый и видно издалека", - говорится в видео.
Известно, что это редкий древесный съедобный гриб. Он растет на лиственных деревьях, в основном на старых дубах.
Какой на вкус печеночный гриб
Мужчина отмечает, что гриб имеет мягкую консистенцию и кисловатый вкус.
"В молодом возрасте он нежный, немного напоминает вешенки. Старые плодовые тела немного жестковатые. Поэтому собирать лучше всего именно молодые", - добавляет он.
Отмечается, что свое второе название печеночный гриб получил из-за сходства с печенью. Имеет ярко-красную или красно-коричневую окраску, а на срезе напоминает мясо.
Полезен ли древесный гриб
Автор видео говорит, что этот гриб обладает полезными свойствами. Он содержит антиоксиданты, способствует повышению иммунитета и содержит много витамина С.
Как приготовить печеночный гриб
Известно, что в предварительном отваривании этот гриб не нуждается. Его можно сразу порезать на кусочки, обвалять в муке или сухарях и жарить в течение 3-5 минут, как печень. Также перед приготовлением его можно вымочить 1-2 часа.
Необычный древесный гриб - видео:
Читайте также:
- Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибов
- Выглядит жутко: в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб
- В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенность
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред