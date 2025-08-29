Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибы

Вы узнаете:
В Украине растет множество разнообразных грибов. Некоторые из них все знают и любят собирать, но есть и такие, которые кажутся страшными и странными.
Главред решил разобраться, какие самые страшные грибы растут в Украине.
Странные грибы, которые можно есть
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине растут очень страшные, но съедобные грибы, которые выглядят так, будто их вырастил сам дьявол.
По его словам, есть три гриба, которые считаются самыми страшными:
Черная лисичка
Это вкусный, съедобный гриб, хотя цвет и форма не особенно привлекательны. Еще одно его название - лиечник рожковидный.
"Используется как в сыром, так и в сушеном виде. Запах приятный грибной, слегка даже фруктовый, с выразительным трюфельным ароматом. Поэтому его еще называют трюфелем бедных", - говорится в видео.
Пальцы дьявола
Данный гриб не является ядовитым, однако из-за отвратительного запаха и отталкивающего вкуса непригоден к употреблению.
Мужчина отмечает, что в молодом возрасте на стадии яйца, его можно спутать с радугой вонючей, но впоследствии он прорывает оболочку и прорастает в виде 4-6 красных пальцев.
Взрослый гриб имеет резкий и неприятный запах падали, что привлекает насекомых, которые помогают разносить его споры.
Мутинус собачий
Он относится к семейству Радужных и занесен в Красную книгу Украины.
Молодой гриб в яйцевидной оболочке съедобный. Но после созревания образуется слизь, с неприятным запахом для привлечения насекомых, которые распространяют споры.
ТОП-3 жуткие грибы Украины - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
