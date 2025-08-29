Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибы

Из-за странного вида многие обходят эти грибы стороной.

https://glavred.info/culture/ochen-zhutkie-no-ne-yadovitye-v-ukraine-rastut-strannye-i-redkie-griby-10693709.html Ссылка скопирована

Жуткие грибы в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Какой гриб называют трюфелем бедных

Как выглядят самые страшные грибы

В Украине растет множество разнообразных грибов. Некоторые из них все знают и любят собирать, но есть и такие, которые кажутся страшными и странными.

Главред решил разобраться, какие самые страшные грибы растут в Украине.

видео дня

Странные грибы, которые можно есть

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине растут очень страшные, но съедобные грибы, которые выглядят так, будто их вырастил сам дьявол.

По его словам, есть три гриба, которые считаются самыми страшными:

Черная лисичка

Это вкусный, съедобный гриб, хотя цвет и форма не особенно привлекательны. Еще одно его название - лиечник рожковидный.

"Используется как в сыром, так и в сушеном виде. Запах приятный грибной, слегка даже фруктовый, с выразительным трюфельным ароматом. Поэтому его еще называют трюфелем бедных", - говорится в видео.

Черная лисичка / фото: скриншот из видео

Пальцы дьявола

Данный гриб не является ядовитым, однако из-за отвратительного запаха и отталкивающего вкуса непригоден к употреблению.

Мужчина отмечает, что в молодом возрасте на стадии яйца, его можно спутать с радугой вонючей, но впоследствии он прорывает оболочку и прорастает в виде 4-6 красных пальцев.

Взрослый гриб имеет резкий и неприятный запах падали, что привлекает насекомых, которые помогают разносить его споры.

Пальцы дьявола / фото: скриншот из видео

Мутинус собачий

Он относится к семейству Радужных и занесен в Красную книгу Украины.

Молодой гриб в яйцевидной оболочке съедобный. Но после созревания образуется слизь, с неприятным запахом для привлечения насекомых, которые распространяют споры.

Мутинус собачий / фото: скриншот из видео

ТОП-3 жуткие грибы Украины - видео:

Календарь грибника / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред