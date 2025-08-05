Найти его - настоящая удача: в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб

Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.

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В лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vana.kmetic

Вы узнаете:

Где растет редкая грифола курчавая

Какими свойствами обладает гриб

В лесах Закарпатья возле сел Турья Быстрая и Свалявка местные жители наткнулись на редкий гриб - грифолу курчавую, или гриб-квочку. Находкой в Facebook поделился пользователь Иван Кметыч.

Грифола курчавая, известная также как "майтакэ" в Японии, считается настоящим деликатесом и обладает лечебными свойствами.

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Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях. Поэтому найти этот гриб - настоящая удача.

Гриб растёт с конца июня до конца сентября в широколиственных лесах у основания старых дубов, реже клёнов, встречается редко, не ежегодно. Плодовые тела грибов достигают до 80 см в диаметре и до 10 кг в массе. Они состоят из многочисленных плоских, тонких, полукруглых или лопатообразных шляпок 0,5-10 см диаметром, сидящих на повторно ветвящихся ножках, которые сливаются в общее основание.

Гриб имеет своеобразный ореховый вкус. В пищу лучше использовать молодые экземпляры, которые варят и сушат. Очень хорош для супов, бульонов и жарки.

Включен в Красную книгу Украины (2009) и Беларусь (1993). Охраняется также в Литве, Польше.

инфографика: Главред

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