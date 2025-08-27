В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенность

Вы узнаете:
В самом центре Чернигова, на улице Магистратской, местный житель обнаружил необычную находку — гигантский гриб-дождевик.
Кадры впечатляющего экземпляра появилось в Telegram-канале "Труха Чернигов".
Гриб оказался огромным по размеру, но, к сожалению, уже перезрел и не пригоден в пищу.
Такой дождевик часто называют "пырхалкой" или "пыльником" — из-за характерного облака спор, которое выбрасывается при нажатии на сухой гриб или если на него наступить.
Что известно о грибах-дождевиках
Дождевики — это грибы из семейства шампиньоновых. Обычно они растут в конце лета и могут достигать внушительного веса — до 10–15 килограммов, из-за чего их порой путают с валунами.
Пока гриб молод и сохраняет белую мякоть, он считается съедобным и особенно хорош в супах.
Перед приготовлением плодовое тело следует очистить, так как внешняя оболочка у дождевика довольно плотная.
Распространённое убеждение о грибах оказалось мифом
В Швейцарии провели масштабное исследование, продолжавшееся 27 лет — с 1977 по 2003 год. Целью эксперимента было выяснить, действительно ли метод сбора — срезание или выкручивание — оказывает влияние на дальнейший рост грибов.
Учёные разделили лес на участки: в одних зонах грибы срезали ножом, в других — аккуратно выкручивали из земли, а на контрольных участках грибы вообще не трогали.
Результаты показали, что способ сбора никак не влияет на состояние грибницы. Независимо от метода, грибной мицелий сохранялся в хорошем состоянии, а урожайность оставалась стабильной.
Смотрите видео - как готовить гриб-дождевик:
Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб. Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.
Как писал ранее Главред, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.
Грибы: способы применения
Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы — один из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях, сообщает Википедия.
При этом не стоит забывать, что существуют виды грибов, опасные для человека, животных и селького хозяйства.
