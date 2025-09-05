Укр
Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предки

Мария Николишин
5 сентября 2025, 10:52
Некоторые имена наших предков сейчас могут казаться странными и редкими.
Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предки
Древние украинские имена / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как называли мужчин 1000 лет назад
  • Употребляются ли эти имена сейчас

В наше время родители все чаще выбирают для своих детей необычные иностранные имена. Но в Украине есть свои интересные и забытые варианты, которым более 1000 лет.

Главред решил разобраться, какие украинские имена возникли более 1000 лет.

Какими именами называли наших предков

Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в своем видео на YouTube рассказал, что древние украинские имена можно встретить в летописях и древних преданиях.

Что важно, тысячелетние имена наших предков являются важной частью культурного наследия и исторической памяти украинцев. Они отражают мировоззрение и традиции древних поколений.

Реальные мужские имена наших предков 1000 лет назад

  • Беловод;
  • Будий;
  • Борислав;
  • Борко;
  • Вакий;
  • Вышта;
  • Внизд;
  • Владислав;
  • Вортеслав;
  • Гордята;
  • Добрыня;
  • Доброгост;
  • Доброслав;
  • Домажир;
  • Дорожай;
  • Дунай;
  • Желислав;
  • Жирослав;
  • Завид;
  • Здислав;
  • Зернько;
  • Кочкарь;
  • Мирослав;
  • Молибог;
  • Мстислав;
  • Нажир;
  • Нездило;
  • Ольбег;
  • Паук;
  • Радислав;
  • Судомир;
  • Судислав;
  • Яргун.

"Не все имена дошли до нашего времени, потому что в конце концов победили христианские. Но сегодня мы можем услышать имена Владислав, Мирослав, редко - Добрыня", - отметил историк.

Украинские имена, которым 1000 лет - видео:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

имена Александр Алферов
