Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предки

Некоторые имена наших предков сейчас могут казаться странными и редкими.

В наше время родители все чаще выбирают для своих детей необычные иностранные имена. Но в Украине есть свои интересные и забытые варианты, которым более 1000 лет.

Главред решил разобраться, какие украинские имена возникли более 1000 лет.

Какими именами называли наших предков

Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в своем видео на YouTube рассказал, что древние украинские имена можно встретить в летописях и древних преданиях.

Что важно, тысячелетние имена наших предков являются важной частью культурного наследия и исторической памяти украинцев. Они отражают мировоззрение и традиции древних поколений.

Реальные мужские имена наших предков 1000 лет назад

Беловод;

Будий;

Борислав;

Борко;

Вакий;

Вышта;

Внизд;

Владислав;

Вортеслав;

Гордята;

Добрыня;

Доброгост;

Доброслав;

Домажир;

Дорожай;

Дунай;

Желислав;

Жирослав;

Завид;

Здислав;

Зернько;

Кочкарь;

Мирослав;

Молибог;

Мстислав;

Нажир;

Нездило;

Ольбег;

Паук;

Радислав;

Судомир;

Судислав;

Яргун.

"Не все имена дошли до нашего времени, потому что в конце концов победили христианские. Но сегодня мы можем услышать имена Владислав, Мирослав, редко - Добрыня", - отметил историк.

Украинские имена, которым 1000 лет - видео:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

