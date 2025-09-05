Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предки

Вы узнаете:
- Как называли мужчин 1000 лет назад
- Употребляются ли эти имена сейчас
В наше время родители все чаще выбирают для своих детей необычные иностранные имена. Но в Украине есть свои интересные и забытые варианты, которым более 1000 лет.
Главред решил разобраться, какие украинские имена возникли более 1000 лет.
Какими именами называли наших предков
Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в своем видео на YouTube рассказал, что древние украинские имена можно встретить в летописях и древних преданиях.
Что важно, тысячелетние имена наших предков являются важной частью культурного наследия и исторической памяти украинцев. Они отражают мировоззрение и традиции древних поколений.
Реальные мужские имена наших предков 1000 лет назад
- Беловод;
- Будий;
- Борислав;
- Борко;
- Вакий;
- Вышта;
- Внизд;
- Владислав;
- Вортеслав;
- Гордята;
- Добрыня;
- Доброгост;
- Доброслав;
- Домажир;
- Дорожай;
- Дунай;
- Желислав;
- Жирослав;
- Завид;
- Здислав;
- Зернько;
- Кочкарь;
- Мирослав;
- Молибог;
- Мстислав;
- Нажир;
- Нездило;
- Ольбег;
- Паук;
- Радислав;
- Судомир;
- Судислав;
- Яргун.
"Не все имена дошли до нашего времени, потому что в конце концов победили христианские. Но сегодня мы можем услышать имена Владислав, Мирослав, редко - Добрыня", - отметил историк.
Украинские имена, которым 1000 лет - видео:
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
