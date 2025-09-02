Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

Кратко:
- Младенца назовут Eiowe, произносится как "Ай-оу"
- Будущую маму не раз просили передумать
Жительница США рассказала, что ее подруга, которая вскоре должна родить дочь, выбрала для нее "уникальное имя". Пользователи в Сети согласились с мнением автора поста: такой выбор может повлиять на жизнь ребенка в дальнейшем.
Несмотря на попытки уговорить женщину передумать, она продолжает "упираться" и не желает менять свое решение, сообщает женщина в заметке в Reddit.
Сообщение женщины стало вирусным. Оно набрало более 600 реакций и более 600 комментариев. Автор поста говорит, что рассказала, что младенца назовут Eiowe, произносится как "Ай-оу".
Будущую маму не раз просили передумать, но она "твердо настроена" дать ребенку "очень уникальное имя".
"Моя близкая подруга планирует назвать дочь Eiowe. Это девочка. Произносится ай-оу - будто вы назвали по буквам I и O, или сказали бы "Айова" без последней А. Моя подруга настроена дать очень уникальное имя, хотя все ее предыдущие варианты были слишком длинными и трудными для произношения", - пишет автор поста.
Она добавляет, что на 100% уверена, откуда она его взяла. В то же время сестра автора сообщения указывает, что ее сестра говорит, что это - короткое и красивое имя "по сравнению с другими и лучше чего-то длинного или еще более трудного для произношения".
Комментаторы под постом были довольно критически настроены. Многие писали, что такое имя "испортит жизнь" ребенку, а другие шутили, что он станет объектом бесконечных насмешек о песенке Old McDonald: "У старика Макдональда есть ферма, ай-оу, ай-оу, ай-оу", "Это совершенно точно произойдет в реальной жизни, поверьте: кто-то да и испортит жизнь ребенку".
Какие имена детей самые распространенные в Украине
В Министерстве юстиции Украины рассказали, что в этом году маленьких украинцев называли обычно традиционными именами, но были и такие, которые можно услышать очень редко.
Долгое время в Украине набирали популярность современные и зарубежные имена. Однако со временем начали забываться украинские традиционные имена, которые имеют очень интересное значение и мелодично звучат.
Имя - это не просто набор звуков, а часто отражение эпохи, политики и даже идеологии. В Советском Союзе некоторые родители настолько увлекались коммунистическими идеалами, что придумывали действительно удивительные имена для своих детей.
Вас также заинтересует:
- Свадьба, беременность и новое имя: звезда "Аферистов в сетях" нарушила молчание о личном
- Изменили имя и сделали святой: названа киевская княгиня, которую украли россияне
- Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред