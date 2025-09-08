Укр
Не только Киев - какой город дважды становился столицей Украины

Руслана Заклинская
8 сентября 2025, 15:50
Несмотря на то, что Киев считают единственной столицей Украины, на самом деле в истории были и другие города, которые выполняли эту роль.
Когда и почему Харьков был столицей Украины

Вы узнаете:

  • Когда и при каких обстоятельствах Харьков стал столицей Украины
  • В каком году Харьков официально получил статус столицы УССР
  • Как Харьков назывался раньше

История Украины богата на политические коллизии и смены административных центров. Города, которые выполняли роль столиц в разные периоды, часто были свидетелями важных событий и изменений в государственном управлении. Одним из таких городов является Харьков, который в начале XX века на короткое время стал центром советской власти в Украине.

Главред узнал, когда и почему Харьков стал столицей и каким был его статус в разные годы.

Когда и почему Харьков был столицей Украины

История Харькова как столицы полна драматических коллизий и советских мифов. Несмотря на распространенное утверждение, что Харьков был "первой столицей Украины", на самом деле Киев оставался главным городом государства еще задолго до Харькова, а кроме него существовали и казацкие столицы - Чигирин, Батурин, Глухов. Харьков получил столичный статус именно в контексте Советской Украины, рассказал один из братьев Капрановых в видео в YouTube. В ноябре 1919 года после захвата города большевиками Харьков стал центром советской власти в Украине: здесь состоялся самопровозглашенный съезд советов и сформировано первое советское правительство Украины.

Харьков стал столицей советской Украины в период после Первой мировой и гражданской войн - в те годы, когда вопрос власти над украинскими территориями решался не столько дипломатией, сколько оружием и скоростью установления контроля. После Февральской и Октябрьской революций 1917 года и после захвата города большевиками Харьков стал центром советской власти в Украине. В итоге Харьков был столицей Украинской Советской Социалистической Республики в начале 1919 года и затем, с 1920-го по 1934 год.

Причины выбора Харькова в качестве временной столицы были практические и прагматические: город был крупным индустриальным центром с развитой железнодорожной сетью, приближенным к российским большевистским центрам поддержки, и находился под контролем тех сил, которые как раз формировали советскую власть в Украине. Во времена, когда Киев часто оказывался под контролем противника или нейтральных сил, Харьков позволял быстро централизовать администрацию, военное управление и отстроить хозяйственное и хозяйственно-снабженческое обеспечение.

В каком году Харьков отдали Украине

Неформально Харьков получил статус столицы 19 декабря 1919 года, а официально это было закреплено лишь 13 июля 1923 года в Конституции УССР. Город оставался столицей до 1934 года, когда административный центр республики перенесли в Киев.

Временно Харьков еще дважды выполнял функции столицы - с 16 февраля по 10 марта 1943 года, во время немецко-фашистской оккупации Киева, прежде чем сам попал под нацистскую оккупацию.

Почему столицу перенесли в Харьков

Переезд столицы в Харьков в 1919 году был обусловлен политической ситуацией: большевики не имели поддержки в Киеве, тогда как Харьков, как промышленный центр Слобожанщины, был более лояльным к советской власти. Город находился ближе к Москве и Южному фронту, что обеспечивало контроль и стабильность в первые годы существования советской власти в Украине.

Как Харьков назывался раньше

Основанный в конце XVII века, Харьков изначально выполнял функции оборонного и административного центра для охраны южных границ украинских земель. В XX веке Харьков превратился в важный промышленный, культурный и политический центр, получив титул столицы Советской Украины.

Название города Харьков, предположительно, происходит от реки Харьков. Русский историк Николай Аристов связывал его с древним половецким поселением Шарукань, находившимся в окрестностях современного Харькова. Следует отбросить популярное народное предание, что город назван в честь одного из первых поселенцев - казака Харка.

Об источнике: "имени Т.Г. Шевченко"

Это интересный украинский канал на котором представлены интересные видео по истории Украины, в частности об УПА, ОУН, казаках, символике (флаг, герб, гимн) и выдающихся деятелях.

Ведущие - братья Капрановы, известные украинские писатели, издатели, публицисты и общественные деятели.

