Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

Вы узнаете:
- Какие фамилии указывают на то, что предки были немцами
- Сколько носителей имеют такие фамилии
Некоторые украинские фамилии имеют интересное происхождение. Мало кто знает, что их родовое имя может быть наследием немецких переселенцев, которые в древности поселились на территории Украины.
Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют немецкое происхождение.
Распространенные немецкие фамилии в Украине
В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что в Украине есть много фамилий, которые сохранили свое западноевропейское происхождение. Они довольно распространены и звучат в разных областях нашей страны.
Распространенные фамилии с немецкими корнями
Мюллер
Эта фамилия считается очень распространенной в Германии и часто встречается в Украине. Она образована от немецкого слова Müller, которое переводится как "мельник". В Украине проживают 147 носителей такого родового имени, чаще всего их можно встретить в Киеве.
Бауэр
Происходит от немецкого слово Bauer, что означает "крестьянин". Им обладают 228 украинцев, которые живут в Киеве, Донецке и Запорожье.
Шнайдер
Данная фамилия образована от слова Schneider, которое трактуется как "портной". В Украине насчитывается 2 028 владельцев этой фамилии.
Крафт
Известно, что раньше эту фамилию давали мастерам, ведь переводится с немецкого языка как "сила" или "умение". В Украине насчитывается 86 представителей такого родового имени.
Вайс
Эта фамилия с немецкого языка означает "белый". Сейчас насчитывается 252 человека, которые ее носят.
Ланге
Переводится как "длинный". Ею обладают 99 украинцев, которые в основном живут в Киеве и Житомире.
Циммерман
Данная фамилия переводится как "плотник". 64 владельца этой фамилии живут в основном в южных и восточных регионах Украины.
Шмидт
Происходит от немецкого слова Schmidt, которое означает "кузнец". В Украине проживает 1 481 представитель этой фамилии. Чаще всего ее можно услышать в Киеве, Николаеве и Львове.
Фишер
Переводится как "рыбак". Известно о 533 носителях, проживающих в Днепре, Одессе и Киеве.
Читайте также:
- Паспорт с рекордом: как выглядит самая длинная и странная фамилия в Украине
- Лаконичнее уже никуда: как выглядят самые короткие фамилии украинцев
- Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении
Об источнике: генеалогическое общество "Родные"
Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.
"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).
После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред