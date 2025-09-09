Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

Одна украинская фамилия считается особенно редкой, ведь известно лишь о семи ее носителях.

Особые фамилии в Украине давали уважаемым людям / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Какие фамилии давали людям, которых уважали

Какие фамилии давали добрым людям

Какая фамилия одна из самых редких в Украине

Многие украинские фамилии несут в себе потаенный смысл. В частности, они могут рассказать, какие черты характера или привычки были присущи нашим предкам. Эти фамилии передавались из поколения в поколение и сохранились до наших времен.

Языковед Юлиан Редько в своем труде Современные украинские фамилии описал, какие фамилии давали уважаемым и добрым людям.

Фамилии, которые давали людям с добрым сердцем

Фамилия Добрыня считается особенно редкой, ведь известно о семи ее носителях. Несколько веков назад эту фамилию давали людям, которые имели доброе сердце. Чаще всего это родовое имя можно услышать в Киевской области.

Фамилия Ясный нередко принадлежала тем, кто отличался искренностью и добротой. В современном мире насчитывается 70 владельцев этого родового имени, которые в основном живут в Киевской и Хмельницкой областях.

Фамилию Ласкавый давали людям, которые никогда не отказывали в помощи и часто давали хорошие советы своим близким. Сейчас известно о 306 носителях этого родового имени, которые преимущественно проживают в Киевской области.

Популярные украинские фамилии, которые давали уважаемым людям:

Добриян – 88 владельцев;

Тишко – 1118 представителей;

Мирный – 874 носителя;

Ласкавый – 306 украинцев;

Субтельный – 45 владельцев;

Любый – 343 представителя;

Тихий – 75 носителей;

Солодкый – 1933 украинцы;

Тихун – 113 владельцы;

Тихий – 1154 представители;

Добрый – 156 носителей;

Коханый – 133 украинца;

Благий – 519 владельцев;

Святой – 267 представителей;

Деликатный – 251 носитель.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 – 27 мая 1993) — выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почётный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий — их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" — словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словник сучасних українських прізвищ": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Дурні діти" и других литературных произведений.

