Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

Многие украинские фамилии несут в себе потаенный смысл. В частности, они могут рассказать, какие черты характера или привычки были присущи нашим предкам. Эти фамилии передавались из поколения в поколение и сохранились до наших времен.
Языковед Юлиан Редько в своем труде Современные украинские фамилии описал, какие фамилии давали уважаемым и добрым людям.
Фамилии, которые давали людям с добрым сердцем
Фамилия Добрыня считается особенно редкой, ведь известно о семи ее носителях. Несколько веков назад эту фамилию давали людям, которые имели доброе сердце. Чаще всего это родовое имя можно услышать в Киевской области.
Фамилия Ясный нередко принадлежала тем, кто отличался искренностью и добротой. В современном мире насчитывается 70 владельцев этого родового имени, которые в основном живут в Киевской и Хмельницкой областях.
Фамилию Ласкавый давали людям, которые никогда не отказывали в помощи и часто давали хорошие советы своим близким. Сейчас известно о 306 носителях этого родового имени, которые преимущественно проживают в Киевской области.
Популярные украинские фамилии, которые давали уважаемым людям:
- Добриян – 88 владельцев;
- Тишко – 1118 представителей;
- Мирный – 874 носителя;
- Ласкавый – 306 украинцев;
- Субтельный – 45 владельцев;
- Любый – 343 представителя;
- Тихий – 75 носителей;
- Солодкый – 1933 украинцы;
- Тихун – 113 владельцы;
- Тихий – 1154 представители;
- Добрый – 156 носителей;
- Коханый – 133 украинца;
- Благий – 519 владельцев;
- Святой – 267 представителей;
- Деликатный – 251 носитель.
О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 – 27 мая 1993) — выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почётный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий — их структуре, происхождению и распространению.
В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.
В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" — словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики.
На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словник сучасних українських прізвищ": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Дурні діти" и других литературных произведений.
