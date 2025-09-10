От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

Главное:
История Украины многогранна и полна тайн. На этот раз речь пойдет о Черновцах - областном центре самой маленькой по площади области страны, рассказывает Главред со ссылкой на Телеграф.
Когда было первое письменное упоминание о Черновцах?
Первое официальное упоминание о городе датируется 8 октября 1408 года, когда молдавский господарь Александр Добрый выдал соответствующую грамоту. Существуют также более древние упоминания, но достоверность их вызывает сомнения у ученых. Одной из самых больших загадок Черновцов является не только точное время основания, но и происхождение самого названия.
Почему Черновцы называются именно так - самые популярные версии
От города Чернь
В летописных списках упоминалось поселение Чернь, которое стояло на левом берегу Прута. Его укрепления были возведены из древесины и земли, из-за чего стены казались черными. Отсюда и название - "Черный город". После разрушения крепости в 1259 году жители перебрались на другой берег реки, и новое поселение могли назвать "Черновцы", то есть те, кто пришел из Черня.
Римская версия
Существует предание, что в 126 году нашей эры центурион Сеген Цециний по приказу императора Адриана прибыл на территорию современной Буковины. Его задачей было не завоевание, а налаживание союзных отношений.
Именно тогда римляне встретили славянское племя дулебов у горы Цецено и реки Прут. Поселение называлось "Черное Весело", что впоследствии могло трансформироваться в "Черновцы".
От фамилии Черный
Доктор исторических наук Александр Добржанский считает, что город возник сразу на правом берегу Прута. Он объясняет: большинство исследователей склоняются к версии, что название происходит от боярского рода Черных, которые владели этими землями. Именно от их фамилии могло образоваться название Черновцы.
Румынский след
Известно, что в XIV-XV веках территория современной Буковины принадлежала боярскому роду Негру. Один из его представителей, Дума Негру, упоминается в источниках 1462 года. А слово "negru" в переводе с румынского означает "черный". Это еще один аргумент в пользу "черных" корней названия города.
