От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

Даяна Швец
10 сентября 2025, 17:12
Точная этимология названия города остается предметом споров среди историков, существует несколько версий.
История Украины многогранна и полна тайн. На этот раз речь пойдет о Черновцах - областном центре самой маленькой по площади области страны, рассказывает Главред со ссылкой на Телеграф.

Когда было первое письменное упоминание о Черновцах?

Первое официальное упоминание о городе датируется 8 октября 1408 года, когда молдавский господарь Александр Добрый выдал соответствующую грамоту. Существуют также более древние упоминания, но достоверность их вызывает сомнения у ученых. Одной из самых больших загадок Черновцов является не только точное время основания, но и происхождение самого названия.

Почему Черновцы называются именно так - самые популярные версии

От города Чернь

В летописных списках упоминалось поселение Чернь, которое стояло на левом берегу Прута. Его укрепления были возведены из древесины и земли, из-за чего стены казались черными. Отсюда и название - "Черный город". После разрушения крепости в 1259 году жители перебрались на другой берег реки, и новое поселение могли назвать "Черновцы", то есть те, кто пришел из Черня.

Римская версия

Существует предание, что в 126 году нашей эры центурион Сеген Цециний по приказу императора Адриана прибыл на территорию современной Буковины. Его задачей было не завоевание, а налаживание союзных отношений.

Именно тогда римляне встретили славянское племя дулебов у горы Цецено и реки Прут. Поселение называлось "Черное Весело", что впоследствии могло трансформироваться в "Черновцы".

Почему украинские города называются так
Почему украинские города называются так / Главред - инфографика

От фамилии Черный

Доктор исторических наук Александр Добржанский считает, что город возник сразу на правом берегу Прута. Он объясняет: большинство исследователей склоняются к версии, что название происходит от боярского рода Черных, которые владели этими землями. Именно от их фамилии могло образоваться название Черновцы.

Румынский след

Известно, что в XIV-XV веках территория современной Буковины принадлежала боярскому роду Негру. Один из его представителей, Дума Негру, упоминается в источниках 1462 года. А слово "negru" в переводе с румынского означает "черный". Это еще один аргумент в пользу "черных" корней названия города.

Кроме этого, ранее рассказывалось, какой город дважды становился столицей Украины. Оказывается, речь не о Киеве.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черновцы Черновицкая область новости Украины новости Черновцов История Украины культура
