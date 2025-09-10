330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

Существуют различные виды, такие как белые, черные, летние и бургундские, каждый из которых имеет свои вкусовые оттенки.

Главное о самых дорогих грибах:

Растут под землей, напоминают картошку, и есть как съедобные, так и ядовитые виды

В Украине трюфели можно найти в Карпатах, в частности в Закарпатье

Трюфели имеют насыщенный, землисто-грибной вкус

Трюфель - гриб, который растет под землей и имеет уникальный вкус, не похожий ни на один другой. Внешне он больше напоминает небольшую неправильной формы картофелину, хотя на самом деле является грибом. Среди многочисленных видов встречаются как съедобные, так и опасные для человека, сообщает Главред со ссылкой на agronews.ua.

Чем трюфель так ценится?

В ведущих ресторанах мира трюфели используют в небольших количествах - как изящную приправу, придающую блюдам неповторимый аромат. Стоимость этих грибов чрезвычайно высока, однако их можно найти и в Украине, особенно в Карпатах и на Закарпатье.

Ценные плодовые тела формируются на глубине до 20 см и развиваются в симбиозе с корнями деревьев, от которых получают влагу и питательные вещества. Важно, чтобы деревья были здоровыми, ведь это напрямую влияет на качество грибов.

Кулинар Евгений Клопотенко отмечает, что трюфели имеют насыщенный и многогранный вкус, в котором сочетаются землистые и грибные оттенки. Аромат отличается в зависимости от сорта.

Где в Украине растет гриб трюфель в Украине?

Трюфели растут колониями и могут оставаться на одном месте годами. В Украине наиболее благоприятные условия для белого трюфеля - в Закарпатье (Воловецкий, Великоберезнянский и частично Перечинский районы). Они хорошо чувствуют себя на солнечных склонах, в смешанных лесах с достаточным уровнем влаги.

Сколько стоит 1 кг трюфелей?

В случае неблагоприятных условий развитие грибов замедляется, что снижает их вкусовые характеристики и рыночную цену.

Спрос на трюфели настолько высок, что вокруг них сформировался "черный рынок". Известный рекорд - продажа белого итальянского трюфеля весом 1,3 кг за 330 тысяч долларов.

Наиболее известные виды:

белые;

черные;

летние; бургундские;

французские черные;

черные летние трюфели;

Черные отличаются ярким ароматом и становятся еще вкуснее после термической обработки; их вкус напоминает орехи, дерево или даже шоколад. Белые же имеют более деликатный аромат с мускусными и чесночными нотками. Именно эти два сорта пользуются наибольшей популярностью в мировой гастрономии.

На нелегальном рынке цена может достигать около 400 евро за 100 граммов.

