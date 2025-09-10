Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

Даяна Швец
10 сентября 2025, 14:48
53
Существуют различные виды, такие как белые, черные, летние и бургундские, каждый из которых имеет свои вкусовые оттенки.
гриб-трюфель
Где в Украине растет гриб-трюфель / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное о самых дорогих грибах:

  • Растут под землей, напоминают картошку, и есть как съедобные, так и ядовитые виды
  • В Украине трюфели можно найти в Карпатах, в частности в Закарпатье
  • Трюфели имеют насыщенный, землисто-грибной вкус

Трюфель - гриб, который растет под землей и имеет уникальный вкус, не похожий ни на один другой. Внешне он больше напоминает небольшую неправильной формы картофелину, хотя на самом деле является грибом. Среди многочисленных видов встречаются как съедобные, так и опасные для человека, сообщает Главред со ссылкой на agronews.ua.

Чем трюфель так ценится?

В ведущих ресторанах мира трюфели используют в небольших количествах - как изящную приправу, придающую блюдам неповторимый аромат. Стоимость этих грибов чрезвычайно высока, однако их можно найти и в Украине, особенно в Карпатах и на Закарпатье.

видео дня

Ценные плодовые тела формируются на глубине до 20 см и развиваются в симбиозе с корнями деревьев, от которых получают влагу и питательные вещества. Важно, чтобы деревья были здоровыми, ведь это напрямую влияет на качество грибов.

Кулинар Евгений Клопотенко отмечает, что трюфели имеют насыщенный и многогранный вкус, в котором сочетаются землистые и грибные оттенки. Аромат отличается в зависимости от сорта.

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире
​ Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Где в Украине растет гриб трюфель в Украине?

Трюфели растут колониями и могут оставаться на одном месте годами. В Украине наиболее благоприятные условия для белого трюфеля - в Закарпатье (Воловецкий, Великоберезнянский и частично Перечинский районы). Они хорошо чувствуют себя на солнечных склонах, в смешанных лесах с достаточным уровнем влаги.

Сколько стоит 1 кг трюфелей?

В случае неблагоприятных условий развитие грибов замедляется, что снижает их вкусовые характеристики и рыночную цену.

Спрос на трюфели настолько высок, что вокруг них сформировался "черный рынок". Известный рекорд - продажа белого итальянского трюфеля весом 1,3 кг за 330 тысяч долларов.

Наиболее известные виды:

  • белые;
  • черные;
  • летние; бургундские;
  • французские черные;
  • черные летние трюфели;

Черные отличаются ярким ароматом и становятся еще вкуснее после термической обработки; их вкус напоминает орехи, дерево или даже шоколад. Белые же имеют более деликатный аромат с мускусными и чесночными нотками. Именно эти два сорта пользуются наибольшей популярностью в мировой гастрономии.

На нелегальном рынке цена может достигать около 400 евро за 100 граммов.

Какие еще грибы растут в Украине - детали

Главред также рассказывал, где в Украине растет редкий древесный гриб. В народе его шутливо называют "тещин язык" или "печеночный".

Кроме этого, объяснялось, какой самый опасный гриб Украины. Он страшнее мухомора и есть в каждом лесу.

Более того, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Он растет у основания дубов или буков, появляется только в определенные годы. Для его роста необходимы благоприятные условия, которые бывают не каждый год.

Больше интересных новостей:

Об источнике: AgroNews

AgroNews - это информационно-аналитический ресурс, специализирующийся на освещении новостей и событий в аграрном секторе Украины. Портал предоставляет актуальную информацию о сельском хозяйстве, агротехнике, развитии отрасли, законодательных изменениях, ценах на сельскохозяйственную продукцию, а также аналитические материалы и комментарии экспертов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

грибы черный рынок Гриб новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:25Мир
РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:21Украина
"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

15:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Последние новости

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:21

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:20

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
15:15

По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

14:48

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

14:33

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

14:32

Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

Реклама
14:27

После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

14:21

"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

14:19

Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по угламВидео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

13:29

Путинистка Королева рассказала, как ее гнобит муж-стриптизер

13:22

Не просто для красоты: зачем на батоне хлеба делают надрезы

13:13

В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

13:02

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

12:59

Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

12:55

Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев

Реклама
12:54

Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

12:50

Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

10:35

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:29

"Нападение на одну из стран НАТО": названа скрытая цель военных учений РФ

10:26

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:25

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

10:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 сентября (обновляется)

10:18

Четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги

09:55

Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

Реклама
09:44

РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

09:41

Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

09:06

У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

08:50

Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

08:34

"Акт войны": в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

08:33

РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствияхФотоВидео

08:33

Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждётмнение

08:18

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять