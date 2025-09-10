330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

Главное о самых дорогих грибах:
- Растут под землей, напоминают картошку, и есть как съедобные, так и ядовитые виды
- В Украине трюфели можно найти в Карпатах, в частности в Закарпатье
- Трюфели имеют насыщенный, землисто-грибной вкус
Трюфель - гриб, который растет под землей и имеет уникальный вкус, не похожий ни на один другой. Внешне он больше напоминает небольшую неправильной формы картофелину, хотя на самом деле является грибом. Среди многочисленных видов встречаются как съедобные, так и опасные для человека, сообщает Главред со ссылкой на agronews.ua.
Чем трюфель так ценится?
В ведущих ресторанах мира трюфели используют в небольших количествах - как изящную приправу, придающую блюдам неповторимый аромат. Стоимость этих грибов чрезвычайно высока, однако их можно найти и в Украине, особенно в Карпатах и на Закарпатье.
Ценные плодовые тела формируются на глубине до 20 см и развиваются в симбиозе с корнями деревьев, от которых получают влагу и питательные вещества. Важно, чтобы деревья были здоровыми, ведь это напрямую влияет на качество грибов.
Кулинар Евгений Клопотенко отмечает, что трюфели имеют насыщенный и многогранный вкус, в котором сочетаются землистые и грибные оттенки. Аромат отличается в зависимости от сорта.
Где в Украине растет гриб трюфель в Украине?
Трюфели растут колониями и могут оставаться на одном месте годами. В Украине наиболее благоприятные условия для белого трюфеля - в Закарпатье (Воловецкий, Великоберезнянский и частично Перечинский районы). Они хорошо чувствуют себя на солнечных склонах, в смешанных лесах с достаточным уровнем влаги.
Сколько стоит 1 кг трюфелей?
В случае неблагоприятных условий развитие грибов замедляется, что снижает их вкусовые характеристики и рыночную цену.
Спрос на трюфели настолько высок, что вокруг них сформировался "черный рынок". Известный рекорд - продажа белого итальянского трюфеля весом 1,3 кг за 330 тысяч долларов.
Наиболее известные виды:
- белые;
- черные;
- летние; бургундские;
- французские черные;
- черные летние трюфели;
Черные отличаются ярким ароматом и становятся еще вкуснее после термической обработки; их вкус напоминает орехи, дерево или даже шоколад. Белые же имеют более деликатный аромат с мускусными и чесночными нотками. Именно эти два сорта пользуются наибольшей популярностью в мировой гастрономии.
На нелегальном рынке цена может достигать около 400 евро за 100 граммов.
Какие еще грибы растут в Украине - детали
Главред также рассказывал, где в Украине растет редкий древесный гриб. В народе его шутливо называют "тещин язык" или "печеночный".
Кроме этого, объяснялось, какой самый опасный гриб Украины. Он страшнее мухомора и есть в каждом лесу.
Более того, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Он растет у основания дубов или буков, появляется только в определенные годы. Для его роста необходимы благоприятные условия, которые бывают не каждый год.
