94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

Главное:
- Что почти всегда ведет к разводу
- Как формируется замкнутый круг, заканчивающийся разрывом
Американские психологи Джон и Джули Готтман разработали теорию, которую назвали "Четыре всадника Апокалипсиса". Она описывает четыре типа поведения, которые чаще всего ведут к распаду отношений. Еще в 1992 году их исследования показали: если в паре проявляются эти признаки, в 94% случаев это завершается разводом, пишет Главред со ссылкой на Forbes.
Специалисты объясняют, что главная угроза заключается в создании замкнутого круга, когда небольшие недоразумения превращаются в бесконечный цикл конфликтов, который постепенно разрушает отношения.
Четыре основных сигнала опасности:
- Критика - когда партнер атакует не конкретный поступок, а личность в целом.
- Оборона - постоянные оправдания или встречные обвинения вместо диалога.
- Презрение - насмешки, сарказм и демонстративное пренебрежение, которые уничтожают доверие.
- Игнорирование - молчание, отсутствие реакции и избегание разговоров, что отдаляет партнеров друг от друга.
По словам экспертов, этот процесс разворачивается почти всегда одинаково: критика провоцирует защиту, защита порождает презрение, а оно завершается полным отстранением. Со временем нерешенные конфликты накапливаются, и разрыв становится практически неизбежным.
Супруги Готтман советуют внимательно следить за проявлениями этих моделей поведения и отличать здоровое высказывание претензий от деструктивной критики. Только раннее осознание этих признаков помогает разорвать цикл и сохранить отношения.
