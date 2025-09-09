94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

Эти четыре формы общения образуют замкнутый, деструктивный круг, превращающий мелкие споры в хронический конфликт, ведущий к разводу.

Когда стоит расставаться / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Что почти всегда ведет к разводу

Как формируется замкнутый круг, заканчивающийся разрывом

Американские психологи Джон и Джули Готтман разработали теорию, которую назвали "Четыре всадника Апокалипсиса". Она описывает четыре типа поведения, которые чаще всего ведут к распаду отношений. Еще в 1992 году их исследования показали: если в паре проявляются эти признаки, в 94% случаев это завершается разводом, пишет Главред со ссылкой на Forbes.

Специалисты объясняют, что главная угроза заключается в создании замкнутого круга, когда небольшие недоразумения превращаются в бесконечный цикл конфликтов, который постепенно разрушает отношения.

Четыре основных сигнала опасности:

Критика - когда партнер атакует не конкретный поступок, а личность в целом.

- когда партнер атакует не конкретный поступок, а личность в целом. Оборона - постоянные оправдания или встречные обвинения вместо диалога.

- постоянные оправдания или встречные обвинения вместо диалога. Презрение - насмешки, сарказм и демонстративное пренебрежение, которые уничтожают доверие.

- насмешки, сарказм и демонстративное пренебрежение, которые уничтожают доверие. Игнорирование - молчание, отсутствие реакции и избегание разговоров, что отдаляет партнеров друг от друга.

По словам экспертов, этот процесс разворачивается почти всегда одинаково: критика провоцирует защиту, защита порождает презрение, а оно завершается полным отстранением. Со временем нерешенные конфликты накапливаются, и разрыв становится практически неизбежным.

Супруги Готтман советуют внимательно следить за проявлениями этих моделей поведения и отличать здоровое высказывание претензий от деструктивной критики. Только раннее осознание этих признаков помогает разорвать цикл и сохранить отношения.

