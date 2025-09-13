Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Львов - украинский город, несмотря на столетия оккупации. Исторические факты, которые доказывают, что Львов - украинский город со времен основания.

О чем вы узнаете:

Кто основал Львов

Под властью каких государств находился Львов

Почему Львов не польский, а украинский город

Львов является жемчужиной Западной Украины, и он часто становится объектом исторических споров, особенно относительно его национальной принадлежности. Несмотря на то, что город долгое время находился под властью других государств, его корни и дух всегда были украинскими. Главред расскажет, почему Львов был и остается украинским городом.

От Руси до Речи Посполитой

История Львова началась задолго до его основания. Территория, на которой был построен город, была заселена еще в V веке и входила в состав Киевской Руси. Сам Львов основали в XIII веке, а первое упоминание о нем датируется 1256 годом. Основателем города считают князя Даниила Романовича, однако исследования показывают, что город был основан его сыном, князем Львом Даниловичем, который в 1272 году перенес сюда столицу. Львов быстро стал важным торговым центром, однако после смерти последнего галицко-волынского князя прекратилось его независимое развитие. А уже в 1349 году город был захвачен Польшей, что и стало началом длительного польского господства во Львове.

Под гнетом иностранных империй

Львов изменился под польской властью. Король Казимир III Великий пригласил немецких переселенцев в город. Немцы стали большинством во Львове, а украинцев вытеснили на окраины. Украинцы объединялись в православные братства, чтобы защитить свою веру и идентичность. После войн и упадка в 1772 году Львов перешел к Австрийской империи. Австрийцы модернизировали город, однако украинцы и дальше оставались низшим классом, в противовес полякам и евреям, которые занимали большинство административных и торговых должностей.

Путь к украинской независимости

Несмотря на господство иностранцев, во Львове украинская идентичность только укреплялась. В XIX веке город стал центром украинского национального движения. Именно здесь впервые на украинской земле основали политическую партию, которая выдвинула требования независимости. В XX веке Львов стал ареной кровавых битв. После Первой мировой войны здесь была провозглашена Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР), но из-за отсутствия достаточной поддержки город захватили поляки. Украинцы подвергались дискриминации, что привело к созданию радикальных организаций (ОУН).

Видео о том, почему Львов украинский город, а не польский, можно посмотреть здесь:

После Второй мировой войны Львов вошел в состав СССР, и его население впервые за много веков стало преимущественно украинским. Советская власть подавляла украинскую культуру, однако в конце 1980-х годов Львов снова стал центром борьбы за независимость. В 1990 году над городской ратушей впервые в Украине подняли украинский флаг.

История Львова - это не просто история о смене власти, а пример неустанной борьбы за национальную идентичность. Город, основанный украинским князем, никогда не терял своего духа, несмотря на века оккупации. Львов - это символ независимости, и он доказал, что всегда был и будет украинским городом.

Об источнике: YouTube-канал "Базированная История" YouTube-канал "Базована Історія" создан для популяризации настоящей украинской истории без российских мифов и искажений. Авторы освещают события со времен Киевской Руси до современности, акцентируя на малоизвестных фактах и фигурах. В центре внимания - темы национальной идентичности, культуры, политики и борьбы украинцев за свободу. Контент подается в современной, динамичной форме, что делает его доступным и интересным для широкого круга зрителей.

