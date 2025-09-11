Наши предки боялись встречи с ними: невероятные мифологические существа Украины

Наши предки верили, что мир переполнен духами.

Мифологические существа Украины

Украинская мифология очень богата и интересна. Наши предки считали, что чрезвычайные существа населяли каждый уголок земли и были полны добрыми или злыми потусторонними силами.

Главред решил разобраться, какие самые страшные мифологические существа Украины.

В какие создания верили наши предки

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал о семи страшных созданиях, в которых верили наши предки.

По его словам, украинская мифология - это не только ведьмы, мавки и лешие.

"В наших легендах есть существа, от которых сердце замирает в груди", - подчеркнул мужчина.

Жуткие создания, в которых когда-то верили украинцы

Потерчата

Считалось, что это души некрещеных детей.

"Они появляются ночью у дорог и зовут путников. Если пойти за ними, можно утонуть в болоте или просто погибнуть", - говорится в видео.

Ночницы

Это демоны, которые мучили людей во сне. Говорили, что они садятся людям на грудь и высасывают силы.

Упыри

Так назывались украинские вампиры. Наши предки считали, что они вставали из могил и пили кровь живых.

Вурдалаки

Так называли людей, которые якобы превращались в волков.

"В легендах они были бессмертны и опасны. Особенно в полнолуние", - говорит автор видео.

Чугайстер

Он хоть и добрый к людям, но страшный на вид великан, покрытый шерстью. Охотился на мавок, неожиданно появляясь в горах.

Полудница

Это женщина-призрак в белом.

"Она появлялась в поле в самый полдень. И наказывала тех, кто работает вместо отдыха, забирая силы и насылая болезни", - рассказывает мужчина.

Мороки

Это были существа, которые накладывали на людей чары. Человеку казалось, что он идет прямо, а на самом деле кружил часами, не в состоянии найти путь.

"И это лишь часть богатой украинской мифологии. Наши предки верили, что мир переполнен духами. И от них всех нужно было уметь защищаться", - подытожил автор видео.

