Наши предки боялись встречи с ними: невероятные мифологические существа Украины

Вы узнаете:
- Какие мифологические существа были в Украине
- Почему люди их боялись
Украинская мифология очень богата и интересна. Наши предки считали, что чрезвычайные существа населяли каждый уголок земли и были полны добрыми или злыми потусторонними силами.
Главред решил разобраться, какие самые страшные мифологические существа Украины.
В какие создания верили наши предки
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал о семи страшных созданиях, в которых верили наши предки.
По его словам, украинская мифология - это не только ведьмы, мавки и лешие.
"В наших легендах есть существа, от которых сердце замирает в груди", - подчеркнул мужчина.
Жуткие создания, в которых когда-то верили украинцы
Потерчата
Считалось, что это души некрещеных детей.
"Они появляются ночью у дорог и зовут путников. Если пойти за ними, можно утонуть в болоте или просто погибнуть", - говорится в видео.
Ночницы
Это демоны, которые мучили людей во сне. Говорили, что они садятся людям на грудь и высасывают силы.
Упыри
Так назывались украинские вампиры. Наши предки считали, что они вставали из могил и пили кровь живых.
Вурдалаки
Так называли людей, которые якобы превращались в волков.
"В легендах они были бессмертны и опасны. Особенно в полнолуние", - говорит автор видео.
Чугайстер
Он хоть и добрый к людям, но страшный на вид великан, покрытый шерстью. Охотился на мавок, неожиданно появляясь в горах.
Полудница
Это женщина-призрак в белом.
"Она появлялась в поле в самый полдень. И наказывала тех, кто работает вместо отдыха, забирая силы и насылая болезни", - рассказывает мужчина.
Мороки
Это были существа, которые накладывали на людей чары. Человеку казалось, что он идет прямо, а на самом деле кружил часами, не в состоянии найти путь.
"И это лишь часть богатой украинской мифологии. Наши предки верили, что мир переполнен духами. И от них всех нужно было уметь защищаться", - подытожил автор видео.
Каких существ когда-то боялись украинцы - видео:
Читайте также:
- Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину
- Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев
- От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред